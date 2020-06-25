Один день на службе благоустройству

Мы привыкли к городскому комфорту и красоте парков, клумб, чистоте дворов. И редко задумываемся, каких усилий стоит этот уют, сколько человек трудились над тем, чтобы горожане шли на работу по чистым улицам, ехали по ровной дороге, радовались аккуратным газонам…

Мы провели один день с работниками Муниципального учреждения по благоустройству Октябрьского района и поняли, что такое – убирать и благоустраивать большой город. Наш репортаж пришелся на субботу, но нас заверили, что этот день недели для них не отличается от остальных.

Кто рано встает – того работа ждет

– На ямочный ремонт выйдут 3 единицы техники, 6 человек, четверо нужны на покос. Вчера та бабушка на Кольской опять не подпустила триммер, сегодня попробуем пораньше поехать, чтобы успеть. Замечание могут сделать!

– Хотелось бы обсудить бюджет по сносу дома на Самаркандской, уже 32 рейса сделали, сможем ли уложиться?

– А что по вывозу мусора из Лесного проезда? Помощь нужна? Техника? Может попросить JCB у ресурсников, чтобы пеньки убрать?

– По поводу вчерашнего провала грунта докладываю, что асфальт вскрыли, произошла утечка и над коллектором «Уфаводоканала» смыло основание. Ресурсникам передали, когда устранят утечку, отремонтируют асфальт.

– Махмутов в отпуске, посадим на его место Мухаррямова, самосвалы сегодня нужнее.

…В кабинете директора в 7.30 собралась утренняя оперативка, чтобы обсудить планы на предстоящий день. И это несмотря на то, что многие из собравшихся накануне до полуночи задержались на месте провала дороги у онкологического диспансера.

– Утренняя оперативка в 7.30, а вечерняя в 18.30. Нередко задерживаемся и собираемся внепланово, если происходит ЧП, – говорит директор Рим Латыпов.

Во дворе МУБ не менее оживленно – в 8 часов возвращается ночная смена и передает технику тем, кто заступает на дневное дежурство. Водители готовят своих «железных коней»: проверяют воду для промывания дорог, ГСМ, при необходимости съездят на заправку.

– Давление упало, надо подкачать, у меня на такие нюансы глаз наметан, – говорит водитель самосвала Николай Афанасьев, аккуратно заправляя в колесо насосную иглу. – 7,3 атмосфер, как доктор прописал!

Он работает здесь 14 лет, за руль данной машины сел давно и теперь с одного взгляда понимает, когда с ней что-то не так. А его водительский стаж почти полвека! За эти годы он многое повидал, но одна история надолго врезалась в память.

Тогда он работал в другой организации и возвращался с ночной смены. И вдруг в утренних сумерках на дороге мелькнула вспышка. Подъехав ближе, увидел: горит микроавтобус, а молодой водитель носится вокруг с огнетушителем и не знает, с какой стороны подойти.

– Людей хоть высадил, молодец, а мне, всей душой влюбленному в технику, было жалко машину! Бросился на помощь – спасли автомобиль, – рассказывает он.

Пришла на время и осталась

Проводив водителей на маршруты, мы с начальником участка отправляемся развозить маляров, газонокосильщиков, дворников. Среди них есть и совсем молодые люди – студенты, желающие подработать в каникулы. Например, Элина Хусаенова окончила колледж отраслевых технологий и, пока не устроилась по специальности, решила не терять время и подработать. Сегодня ей поручили состричь ветки на деревьях, растущих у лестницы на пересечении улиц 50 лет СССР и Комсомольской, и покрасить ее.

– Я – «жаворонок», поэтому ранние подъемы не утомляют, а вот на ночные дежурства выходить тяжело, но начальник молодых старается не тревожить, – говорит она.

Начальник участка – Эльмира Нуриева – в профессии 15 лет. Пришла в МУБ, когда училась в автотранспортном колледже и начинала так же, как и Элина, с подработки на дорожных маршрутах, собирая мусор, подстригая газоны, деревья. Поэтому сейчас, когда объезжает территорию, даже мелочь не останется незамеченной от ее зоркого взгляда.

– Сложно, конечно, с таким графиком. С мужем, который тоже трудится здесь, в МУБе видимся чаще, чем дома, – смеется она.

Ей через некоторое время после начала работы предложили должность мастера, а вскоре - начальника участка. Ей этого не хотелось и тянула время. Но шеф вызвал к себе и распорядился: «Нуриева! Вперед по маршруту, с сегодняшнего дня ты – начальник участка, отказ не принимается!». И вот уже 8 лет она исполняет эти обязанности.

– Как-то в выходной вызвали на службу, начала собираться. А четырехлетний сын говорит брату: «Айрат, а давай поменяем маму, она все равно вечно на работе, может, новая лучше будет?» Тогда я поняла, что надо что-то менять, стараюсь больше времени уделять детям! – говорит она.

Тут поступает звонок о том, что по улице Блюхера жительница жалуется на нескошенную траву у подъезда. Эта женщина – для работников МУБа личность известная. Если в ближайшие часы не отреагировать на заявку, хлопот не оберешься. Тут спасает вариант «звонок другу», точнее, коллеге Валентине. Несмотря на то, что всего полчаса назад сдала ночную смену, она согласилась выручить начальника и поработать еще час.

Простые будни

Вот уже несколько недель жителям домов №8 по Лесному проезду и № 2 по Молодежному бульвару не дают покоя гул бензопил, грохот тракторов и самосвалов. Но они не в претензии.

– Давно следовало лесок рационализировать. А то природа, чистый воздух вроде бы рядом, но гулять негде: по тропинкам с коляской не проедешь, – говорит Анфиса Ибрагимова, проживающая в одном из близлежащих домов.

В районе больше внимания стали уделять лесопарковым территориям – весной очистили зеленый массив за Глумилино, по Зорге, Лесному проезду, где сейчас ведутся работы по организации аллеи с асфальтовой дорожкой. Жители несколько раз обращались с просьбой обустроить прогулочную зону или небольшую площадку для детей, но положительного ответа не получали. В прошлом году обустройство тротуара с освещением было включено в бюджет, и, как только наступили теплые деньки, работа закипела.

– Первым делом полностью очистили лес: вынесли сухостой, собрали мусор. Вывезли на полигон почти тысячу тонн, затем уже приступили к вырубке деревьев, – говорит ведущий инженер Рустам Султанов.

Сегодня ждут приезда экскаватора, чтобы выкорчевать и вывезти пни вырубленных деревьев. А пока здесь «хозяйничает» трактор с измельчителем веток. Механизатор Ярослав Григорьев руководит процессом, отправляя ветки и листву в воронку небольшого бункера. Внутри – фреза, работающая от автономного двигателя, которая превращает древесный мусор в щепки.

– Представляете, сколько пришлось бы вывозить на полигон, если бы не измельчитель, а так получается натуральное удобрение, – говорит он.

Мы отправились на улицу Самаркандскую. Накануне там снесли три барака. Несколько лет назад они были признаны аварийными и расселены. Вот уже несколько недель сотрудники Службы по благоустройству вывозят отсюда оставшийся после сноса мусор.

– Можно сказать, ювелирная работа – вывезти с минимумом повреждений для окружающих деревьев. Возможно, когда сюда заедут строители, их спилят, но мы в ответе за каждое, которое украшает наш город, – говорит тракторист Алик Хабибуллин.

Алина ГАРИПОВА.

Фото автора.