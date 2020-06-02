С COVID справимся!

У заместителя главврача по медицинской части Республиканской инфекционной больницы Регины Галиевой рабочий день не только расписан по минутам, но и может растянуться до глубокой ночи. Как известно, у начмеда – заботы и хлопоты не кончаются никогда.

- Образовалось маленькое «окошко», - сообщает она, и я получаю возможность задать свои вопросы Регине Асхатовне.

- Пусть и традиционный вопрос, но все же: почему решили стать врачом?

- Это был случай, но как оказалось – счастливый. После окончания 9 класса уфимской школы №50 мы, три близкие подруги, решили вместе поступать в медицинский колледж на улице Зорге. В детстве, как и многим девочкам, очень нравилось играть «в больницу», делать уколы куклам. Но во время учебы я так втянулась, что стало понятно: сделала правильный выбор, и медицина – призвание на всю жизнь. Образование продолжила в БГМУ, который окончила в 2001 году.

- Почему именно врач-инфекционист?

- С 4 курса у нас шел предмет «Инфекционные заболевания», проходили практические занятия, постепенно увлеклась этим направлением. Интернатуру проходила в нашей больнице. Клиническую ординатуру в 2002-2004-й годы уже работала в отделении, в диспансерном кабинете, дежурила под руководством наставников, а они настоящие асы своего дела – Елена Аркадьевна Солодкая, Нурия Искандаровна Абдрахманова, Борис Хонович Хейфец.

Помню, как в первое дежурство привезли беременную на поздних сроках с диагнозом «ветряная оспа». Очень переживали за нее, старались организовать все условия. Позже ее перевели в изолятор роддома №4, и малыш благополучно появился на свет. В 2004 году стала работать врачом-инфекционистом в детском отделении кишечных инфекций. Нужно было быстро «вытаскивать» тяжелых детей, правильно подбирать препараты. Малыши поступали ослабленные, с сильным обезвоживанием. Но как приятно видеть, когда маленькие пациенты начинают идти на поправку.

В 2012 году стала заведующим инфекционным отделением №12, а в 2017-м – заместителем главного врача по клинико-экспертной работе.

- Ровно год как работаю начмедом. Время выдалось непростое – несколько крупных проверок, и, конечно, пандемия коронавируса. Мы, как инфекционисты, понимая, что инфекция может прийти к нам, уже с января начали масштабную подготовку. Проходили учения, обучающие конференции. Продумывали все моменты – и с СИЗами, дезсредствами, лекарствами. Первые больные с подозрением выявились в начале марта. В основном это были приезжие из других стран, Москвы. Основной наплыв начался с 3 апреля. Когда поток пациентов возрос, и в день стали поступать несколько человек одновременно, мы полностью закрылись. Для медицинского персонала оборудовали общежитие в корпусе №3. Сегодня там есть все необходимое для отдыха, также организовали трехразовое питание. Сегодня все сотрудники работают единой командой. И мы уверены – с ковидом справимся!

Альфия Ибрагимова.