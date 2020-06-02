ФК «Уфа»: к продолжению сезона готовы

На следующей неделе возобновится сезон в российской Премьер-Лиге. ФК «Уфа» предстоит провести пять домашних матчей и три в гостях. В воскресенье, 21 июня, наши футболисты на стадионе «Нефтяник» встретятся с «Тамбовом», эта игра станет первой после долгой паузы, связанной с пандемией коронавируса.

Напомним, в середине марта ФК «Уфа» отправился на вынужденные каникулы. Самоизоляция «горожан» продлилась 2 месяца и лишь когда на заседании Исполкома РФС было принято решение возобновить сезон Премьер-Лиги, команда собралась вместе.

18 мая футболисты, тренерский и административный штаб собрались на стадионе «Нефтяник», где каждый сдал тест на COVID-19. После этого команда выехала в Ашу (Челябинская область), где подопечные Вадима Евсеева провели трехнедельный учебно-тренировочный сбор на базе спорткомплекса «Металлург».

Наш клуб стал первым в РПЛ, в период пандемии коронавируса позволивший себе уехать на полноценный тренировочный сбор. В крохотном городке Аша есть идеальные условия для тренировок — спортивная база (с гостиницей, тренажерным залом, а также учебный класс), стадион на три тысячи мест с трибунами и высококлассным полем, также имеется искусственное поле с подогревом и крытое для мини-футбола.

Все игроки, тренерский штаб и сотрудники клуба каждую неделю проходят обязательное тестирование на COVID-19. Футболисты находятся под постоянным присмотром врачей и соблюдают все меры предосторожности.

Смена дислокации команды связана еще и с тем, что на стадионе «Нефтяник» меняли газон. Это тоже искусственное поле, но уже нового поколения. Ворс на нем гуще. Благодаря этому покрытие может прослужить не пять лет, как предыдущее, а дольше. К тому же оно ярче, а это улучшит телевизионную картинку.

Новый газон куплен в Италии. Общая стоимость материала вместе с работами составила больше 30 миллионов рублей.

1 июня реконструкция поля была полностью завершена и с 7 июня ФК «Уфа» приступила к тренировкам дома.

Итак, возвращаемся к возобновлению сезона. Роспотребнадзор согласовал заполняемость зрительских трибун на матчах на 10%. Для уфимского стадиона это 1,5 тысячи человек, в число которых войдут владельцы абонементов, сектора активной поддержки (фанаты, «20-й сектор», «Женский сектор»), оставшаяся часть пойдет в продажу, но желающих прийти на стадион гораздо больше.

И у каждого болельщика есть такая возможность! Клуб запустил оригинальную акцию: отправьте свою фотографию на электронную почту floop91@mail.ru или в личные сообщения официальной группы ФК «Уфа» в социальной сети «ВКонтакте». Организаторы распечатают все фото и разместят их на трибунах.

В акции уже приняли участие глава республики Радий Хабиров, главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчессов, экс-игроки «Уфы» Александр Зинченко и Эммануэль Фримпонг, артисты Юрий Шевчук, Айдар Галимов, Радик Юльякшин и многие другие.

Корзинка

Календарь оставшихся матчей ФК «Уфа» в сезоне 2019/20:

23 тур 21 июня 17.00* «Уфа» - «Тамбов»;

24 тур 27 июня 18:30 «Спартак» – «Уфа»;

25 тур 1 июля 17:00 «Уфа» – «Рубин»;

26 тур 5 июля 16:30 «Уфа» – «Урал»;

27 тур 8 июля 22:30 «Ростов» – «Уфа»;

28 тур 12 июля 18:30 «Локомотив» – «Уфа»;

29 тур 16 июля 20:00 «Уфа» – «Динамо»;

30 тур 22 июля 21:00 «Уфа» – «Арсенал».

*время уфимское