Аллергия - цена цивилизации

Аллергию называют болезнью XXI века. По статистике на сегодняшний день в мире ею страдает каждый пятый. В России - один из двенадцати. На основании научных исследований можно заявить, что число таких пациентов будет только расти. О наметившейся тенденции, современных методах лечения и многом другом рассказала главный внештатный детский аллерголог МЗ РБ, врач-аллерголог-иммунолог, профессор БГМУ Резеда Мансафовна Файзуллина.

- С чем связан рост числа аллергиков?

- Причин очень много. Это и экология, и образ жизни, и характер питания. Сейчас в продуктах много пищевых добавок, красителей, специй, соусов. Конечно, фастфуд, стрессы, гиподинамия, курение, в том числе пассивное - все это факторы риска. В последнее время много исследований о влиянии изменений климата на развитие бронхиальной астмы.

Сегодня, например, растет число детей с аллергией на белок коровьего молока. Почему это происходит? Меняется качество продукта. Есть, правда, фирмы, которые серьезно занимаются производством детского питания. Они содержат луга для выгона коров и коз, контролируют произрастание овощей и фруктов и технологию изготовления продукции - все от и до. Поэтому педиатры рекомендуют для первого прикорма ребенка использовать гипоаллергенные блюда промышленного производства, а не те, которые мы сами готовим, особенно в том случае, если овощи покупаются на рынке. и мы не можем проконтролировать содержание нитратов в них и т.д.

- Какие еще продукты часто вызывают реакцию организма?

- Значимые пищевые аллергены, кроме белка коровьего молока, - яйцо, соя, орехи, арахис, пшеница, морепродукты, рыба. Также растет число случаев аллергии на кошек, собак и других животных, потому что все больше семей заводят себе питомцев. Хотя есть данные о том, что если ребенок рано начинает контактировать с животными, проживая в фермерских условиях, то это, наоборот, является профилактическим моментом. Конечно, речь не идет о детях, проживающих в благоустроенных квартирах. Если имеется наследственная предрасположенность к аллергии, то прежде чем заводить животных дома, нужно оценить риски.

- Какие проблемы сегодня обсуждают врачи-аллергологи на съездах, конференциях?

- В апреле в формате онлайн прошла Межрегиональная конференция по аллергологии и иммунологии. Сейчас очень важной темой является внедрение в практику врача-аллерголога-иммунолога молекулярной диагностики. Это интересный и, естественно, сложный метод. Многому еще нужно научиться. Сейчас наш Башкирский государственный медицинский университет сотрудничает в этом направлении с Венским медицинским университетом, мы совместно провели несколько Школ для врачей, еще много мероприятий предстоит.

Ученые выяснили, что каждый аллерген состоит из нескольких компонентов. То есть его главная молекула - многокомпонентная, и нам необходимо выяснить, на какой компонент проявляется реакция. Например, возьмем аллерген белка коровьего молока. Он состоит из нескольких компонентов, часть которых разрушается при кипячении. Ребенок может не переносить свежее молоко, а кипяченое пить спокойно. Данный метод существенно помогает составить меню для аллергиков и повышает качество всей аллерген-специфической терапии. Сегодня эти анализы можно сдать в Уфе во многих частных клиниках.

- Знакома с человеком, у которого после укола ультракаина на приеме у стоматолога произошел отек Квинке. Врач направил пациентку на анализы, но они оказались отрицательными. На очередном приеме ситуация повторилась. Как такое могло произойти? Неверный результат лабораторных исследований?

- Лекарственная аллергия - самая сложная часть в аллергологии. Провести диагностику и сказать, что реакция идет именно на этот препарат, очень сложно. Вернемся к молекулярной аллергологии. Проводится анализ на панели лекарств-аллергенов, и он показывает, есть ли истинная аллергия. Но тут есть сложности, т.к. лекарства могут давать псевдоаллергические реакции. Они проходят без участия иммунной системы и зависят от состояния ферментных систем, могут быть связаны с нарушением печеночных функций, заболеваний органов желудочно-кишечного тракта. Еще один важный момент при применении лекарств – наличие вегетативной нервной дисфункции. Обычно истинная аллергия имеет наследственную природу. Поэтому нужно пройти всестороннее обследование. У меня была пациентка, которая приехала с севера. Раньше реакций на препараты у нее не было, а потом они начали проявляться. При обследовании у нее был обнаружен сложный гельминтоз с участием четырех разновидностей гельминтов. Мы ее пролечили, и постепенно вся «аллергия» прошла. В каждом конкретном случае нужно разбираться, но часто на лекарственные препараты у пациентов бывают псевдоаллергические реакции.

- На рынке появилось много косметических средств. На какую косметику чаще возникает аллергия?

- Если у человека есть наследственная предрасположенность к аллергическим реакциям, то следует покупать косметику только в аптеках. Средства, которые продаются там, разрабатываются врачами, проверяются их гипоаллергенные свойства, а в составе минимум парабенов, отдушек и так далее. Если у человека атопический дерматит, то все средства ухода приобретать следует только в аптеках. Некоторые из них обладают лечебными свойствами. Что касается декоративной косметики, то все средства независимо от их стоимости могут дать аллергическую реакцию. Всегда нужно читать состав, избегать подделок. Вообще считаю, что дешевое редко бывает хорошим. В любом случае всегда нужно просить пробник и проверять продукт на коже. Если в течение 20 минут нет покраснений, неприятных ощущений, то можно покупать.

- У многих детей в раннем возрасте проявляются аллергические реакции на шоколад, молочные продукты, цитрусовые, но с возрастом они проходят сами. Как это можно объяснить?

- Это те же псевдоаллергические реакции. Есть дети с аномалиями конституции. Например, экссудативно-катаральный диатез. Это не заболевание, а состояние предрасположенности к аллергическим реакциям. Шоколад, некоторые сладости, копчености, цитрусовые могут усилить выработку главного медиатора аллергии - гистамина. С возрастом ребенка все клеточные структуры созревают и эти явления проходят. Но в раннем возрасте - это пограничное состояние, и требуется соблюдать диету, режим, уход за кожей, иначе можно спровоцировать развитие истинной аллергии.

Если ребенок не переносил коровье молоко, а потом реакции исчезли, то это также может быть связано с развитием естественной толерантности, то есть переносимости этого пищевого антигена.

Организм человека устроен мудро: в нем происходит очень много процессов, направленных на сохранение его жизни, поэтому в возрасте 4-6 месяцев обязательно надо начать прикорм. Это и есть так называемое окно толерантности. Мы малыми дозами начинаем приучать организм, и он потом легко переносит этот пищевой продукт.

- Чтобы узнать о наличии аллергии, можно либо сделать аллергопробы на руке, либо сдать анализ крови. Что дает наиболее точный результат?

- Одного точного метода я, как практик, не смогла бы выделить. Каждый вид диагностики имеет свое значение. Доказать, что есть аллергическое заболевание, помогает лабораторный метод: мы сдаем анализ крови и получаем повышенный специфический иммуноглобулин Е на те или иные аллергены. Да, это говорит о наличии сенсибилизации и риске аллергии. Но может получиться так, что реакция присутствует на многие аллергены. И тогда нам нужно установить, какой из них является главной причиной. Тогда уже следующий этап - это кожные, а далее провокационные пробы. Все это мы сопоставляем, делаем заключения. Сегодня в Интернете доступна система онлайн-тестирования «Аллергоскоп», где каждый человек сможет определить для себя, нужно ему записываться на консультацию к врачу-аллергологу или нет.

- Встречались ли в вашей практике какие-то редкие виды аллергии?

- Если говорить об экзотике, то у пациентов наблюдаются реакции на фрукты, ягоды, произрастающие в других странах. Генетически наш организм на них не «запрограммирован», у нас нет ферментов для их переваривания, так как наши предки раньше не встречались с этими продуктами. Рекомендую кушать экзотику осторожно.

У человека может быть аллергия на собственный пот, бывает реакция на воду (аквагенная аллергия). Может быть так, что теплая вода переносится, а холодная - нет, и на теле сразу образуется крапивница. Это, конечно, снижает качество жизни человека.

Аллергия – сложная и многоликая патология! Хотела бы напомнить, что не нужно заниматься самолечением, лечиться по интернету, а все же обратиться к специалисту.

Мария АПКАРИМОВА.