Зажглась вольтовая «свеча»

- Когда решат проблему с освещением во дворе нашего дома? Один фонарь сгорел, второй в аварийном состоянии: шатается и может упасть как на транспорт, так и на прохожих, - пожаловался в редакцию Петр В., живущий по адресу ул. Генерала Горбатова, 11/1.

Мужчина просил помочь решить проблему, пояснив, что попытка сделать это самостоятельно пока ни к чему не привела.

- Мы обращались в обслуживающую организацию, затем - в «Уфагорсвет», но освещение в нашем дворе до сих пор не появилось, - посетовал он.

Чтобы оценить ситуацию, мы выехали по названному адресу и увидели, что входные группы подъездов этого дома выходят на сторону улицы Подполковника Недошивина, огороженную от территории санатория «Зеленая роща» бетонным забором. Вдоль него растут деревья и установлены опоры наружного освещения, а под ними - автомобильная парковка. По словам местных жителей, с которыми нам удалось пообщаться на месте, проблема возникла с фонарем, расположенным напротив первого подъезда. Остальные светильники в порядке.

- Часть двора со стороны колледжа радиоэлектроники в темное время суток никак не освещается. Мы боимся, что из-за плохой видимости транспорт, проезжающий по улице Подполковника Недошивина, может задеть припакованные автомобили или, что еще хуже, наехать на прохожего, - пояснили молодые мамы, гулявшие с колясками.

Запрос по проблеме мы направили в администрацию Уфы и вскоре получили результативный ответ.

«Силами подрядной организации МУЭСП «Уфагорсвет» проведена внеочередная проверка работы существующих сетей наружного освещения по вышеуказанному адресу. Неисправная лампа со стороны улицы Подполковника Недошивина заменена. В настоящее время наружное освещение работает согласно графику включения и отключения наружного освещения Уфы», - гласило письмо, которое пришло из Управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы.

- Приходили электромонтеры и отремонтировали неисправный светильник. Теперь в нашем дворе светло, - ответили жители, когда мы в очередной раз заехали на улицу Генерала Горбатова.

Мария НИКОЛАЕВА.