«Циркон» рассекает волну

Взревев сиреной, речной паром энергично заработал винтами, отталкиваясь от берега. Несколько пассажиров крепче ухватились за ограду бортов, капитан же круто заложил руль, разворачивая судно носом к стремнине. Река Уфа в это время полноводна, да и течение непривычно быстро. Приближаясь к противоположному берегу, судоводитель корабля под названием «Циркон» ускоряет ход дабы компенсировать стремительный бег воды.

На борту корабля дачники, отправляющиеся на свои участки. Паромная переправа «ДОК-Пассажирская» пользуется большой популярностью у многих жителей Сипайлово и Инорса, чьи садовые участки находятся за рекой. Садовый кооператив «Сосенки», дачные товарищества УМПО за номерами девять и девятнадцать и другие распложены на левобережье. Объездной путь к каждому из них занял бы много времени и сил. Но пассажирский паром преодолевает реку за считанные минуты. Сойдя на сушу, дальше горожане идут по проторенным меж деревьев тропинкам. А мы с капитаном по имени Сергей готовимся к обратному рейсу.

Палуба корабля не широка – буквально два-три метра. Вдоль бортов здесь устроены сидения, под крышками которых – спасательные жилеты, круги, веревки для помощи оказавшимся в воде. А рядом с рубкой замечаю уголок противопожарной безопасности. Муниципальный перевозчик, коим является «Служба речных переправ города Уфы», правилами безопасности не пренебрегает. Чего не скажешь о так называемых частных перевозчиках, которых мы видим тут же на берегу.

Завидев нас с фотографом, незадачливые конкуренты предпочли ретироваться. Сотрудники перепавы объяснили это просто: наверняка у лодочников нет ни лицензии, ни других документов. Плыть с ними на свой страх и риск решаются немногие, большинство пассажиров благоразумно переправляется на пароме. Стоимость перевозки сложно назвать высокой: тридцать рублей наличными, двадцать пять - по карте.

Мы – вновь на правом берегу. Пока пассажиры проходят на палубу, капитан показывает мне пункт управления. Датчики оборотов двигателя, давления в системах, навигатор системы «Глонасс» фиксирует не только положение судна, но и его скорость в движении. За спиной капитана – прибор со стрелкой и множеством делений, называемый кренометром. Как и полагается, его стрелка показывает «ноль», что говорит об идеальной балансировке судна. Один из рычагов отвечает за скорость движения, второй – за освещение, третий – за сирену. Под рукой капитана и тумблер радиосвязи. Для управления паромом нужна квалификация. О том, как стать судоводителем речного флота, рассказал директор «Службы речных переправ города Уфы» Сергей Сергеев:

- Закончив обучение в Московской академии водного транспорта, специалист еще должен получить аттестацию. И подтверждать ее каждые пять лет. Отмечу, что на сегодня в столице семь речных перепав. В данный момент не работает лишь одна – для грузовых паромов. Ее запустим, когда река войдет в русло после разлива.

За один рейс пассажирский «Циркон» может перевезти до сорока человек, в состав экипажа входят капитан и матрос. Рабочий сезон на речных переправах начался еще в апреле.

Иван БЕГМА.

Фото Андрея ВДОВИНА.