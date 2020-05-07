Врачи республиканской инфекционной больницы: один за всех и все за одного

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Башкирии превысило отметку в 1000 человек. В стационарах на лечении находятся около 500 пациентов. Статистика — это одно, сухие цифры. Они впечатляют, но не так, как поход в больничные боксы и палаты. А там молодые и пожилые, одинокие и семейные. Люди, у которых были планы и мечты. А теперь мечта одна — победить коварную «корону». Сегодня наш виртуальный репортаж из Республиканской инфекционной больницы на улице Запотоцкого. Именно здесь первыми начали принимать пациентов с COVID-19.

В боевой готовности

- На сегодня в больнице 90 изолированных коек для больных с коронавирусной инфекцией, в «красной зоне» работают 35 врачей-инфекционистов, 172 медсестры и 11 сотрудников младшего медперсонала, - поясняет заведующая организационно-методическим отделом больницы Айгуль Галиева. – К пандемии мы готовились заблаговременно. За ситуацией в Китае пристально следили с января. Когда у них начался рост заболевших, стали проводить учения. И с февраля уже были в полной боевой готовности. Также разработали и утвердили алгоритм работы, первое время не привлекали медперсонал старше 50 лет, многодетных матерей. Но они все сказали: мы будем участвовать в этой борьбе. И когда рук стало не хватать, вызвали и их.

- Когда вы впервые столкнулись с COVID-19?

- Первые больные с подозрением выявились в начале марта. В основном это были приезжие из других стран, Москвы. Основной наплыв начался с 3 апреля. Когда поток пациентов возрос и в день стали поступать несколько человек одновременно, мы полностью закрылись. Для медицинского персонала оборудовали общежитие в корпусе №3. Сегодня там есть все необходимое для отдыха, в том числе и трехразовое питание.

- Сейчас мы все ждем выхода на плато. Когда же коронавирус начнет отступать?

- А это напрямую зависит от наших жителей. Если будут соблюдать все меры предосторожности, социальную дистанцию, то работы у медиков существенно убавятся, а у коронавируса не останутся шансы на дальнейшее развитие. Передайте читателям: пусть используют максимальную возможность оставаться дома, соблюдают санитарно-гигиенические навыки.

Настоящая команда

На 3 мая в инфекционной больнице находились 20 пациентов с подтвержденным COVID-19, и уже выписаны 123 выздоровевших. Здесь принимают в основном людей со среднетяжелым течением болезни. Те, у кого уже развились серьезные осложнения, чаще всего перевозят в больницу-госпиталь Демского района.

Заведующая боксированным инфекционным отделением Нурия Абдрахманова спешит на очередное дежурство. Сначала оперативка по видеосвязи (общение с коллегами из других отделений и с администрацией только по ВКС), потом обход пациентов. Но перед этим - облачение в противочумный костюм. За процессом строго следит старшая медсестра Диана Гирфанова: СИЗ не будет работать, если его неправильно одеть. А в грязной зоне предстоит находиться несколько часов, впереди много работы.

…Мужчина 50 лет поступил в больницу неделю назад с высокой температурой и сильной одышкой. До этого болел дома, надеялся справиться самостоятельно. Компьютерная томография показала двухстороннюю пневмонию.

- Назначены противовирусные препараты, сильные антибиотики. Сейчас его состояние стабилизировалось, иногда даем увлажненный кислород для улучшения сатурации (уровня кислорода в крови), - комментирует Нурия Искандаровна.

В соседнем боксе идет на поправку еще один пациент. Течение болезни усугубляла хроническая патология. Первые сутки мужчина находился на ИВЛ, но сейчас самое страшное позади. Есть положительная динамика, он уже сдает контрольные анализы. «Если все будет нормально, скоро выпишем», - обещает врач.

Вообще Нурию Искандаровну пациенты называют не иначе как феей: всегда улыбчивая, собранная, в идеально накрахмаленном халате. А ее 36-летний стаж врача-инфекциониста и опыт работы с вспышками различных заболеваний оказался сейчас бесценен. Именно ее отделение первым принимало больных с подозрением на коронавирус.

- Конечно, были и непростые случаи. Привезли семью - 50-летняя дочь и ее пожилые родители, отцу 87 лет, маме 84. У всех троих – пневмония, позже подтвердился коронавирус. Разместили в одной палате, долго выхаживали, когда состояние немного улучшилось, транспортировали в Дему.

- Какой средний возраст у пациентов?

- Сегодня в моем отделении находятся 20 человек. В основном от 40 и старше. К каждому больному относимся так, что в любое время его состояние может усугубиться. Ковид-инфекцию не все легко переносят, это индивидуально. Приходится и реаниматологов подключать, пульмонолога вызывать.

- Вы могли отказаться от работы в «красной зоне»…

- Врачи старшего поколения могут взять больничный лист. Но это даже не обсуждается, с первого дня работаю с ковид. Вообще с 1983 года работала с разными вспышками - кори, краснухи, эпидпаротита, когда заразилось немало военнослужащих, менингококка, дифтерии. А сейчас целая пандемия. Отделение для меня как второй дом, а коллектив – настоящая команда. Здесь один за всех, а все за одного.

А дома ждут дети…

…У врача Залифы Юсуповой сегодня день отдыха: она набирается сил в общежитии для медиков.

- Мы инфекционисты, и этим все сказано, - говорит она, сразу предупреждая банальные вопросы: «Не страшно ли вам входить в красную зону?».

Еще во время учебы в БГМУ изучала эпидемии, течение инфекционных заболеваний, выбор специализации для нее был очевиден. В 2000 году прошла интернатуру по педиатрии на базе инфекционной больницы (тогда ИКБ №4), потом ординатуру, и с 2003 года приступила к работе.

- До начала пандемии трудилась в отделении №12. Нам не пришлось перестраиваться: всегда работали в «защите». С ковид в основном поступают взрослые пациенты, но наблюдались и дети. Одним из первых был мальчик 14 лет. Сначала пришел отрицательный тест, мы успокоились, а второй – положительный. Стало понятно, что результаты первых тестов могут быть ложными. Так постепенно учились. Сейчас уже по клинике можем поставить диагноз, сразу начинаем лечение, а тесты ждем как подтверждение.

- Почему вы работаете без двухнедельных смен?

- Сегодня инфекционисты на вес золота, и у нас не так много врачей, чтобы организовать две бригады и работать по сменам по 14 дней. Другие болезни ведь никто не отменял, вот и сезон геморрагической лихорадки подошел. Поэтому администрация выбрала более мягкий способ. У нас чуть больше перерыва между дежурствами, поэтому успеваем отдохнуть. Но домой не ездим вообще, некоторые уже три недели, я – две. Анализы на коронавирус у всех медработников берутся еженедельно.

- СИЗов хватает?

- Их достаточно, чтобы без страха заходили в красную зону. Нам повезло: главный врач Радик Рафкатович Галимов – реаниматолог-инфекционист. И ему не нужно ничего объяснять и доказывать. Необходимы препараты и СИЗы? И вот они уже в наличии. Заместители главного врача всегда с нами на связи. А проблемы возникают разные и не только по больничным делам. Помогают и с бытовыми вопросами. У многих дома остались дети, есть и двухлетние малыши. Кстати, до последнего администрация старалась не привлекать многодетных матерей.

- Мама, привет! У нас все хорошо, обедали, сейчас играем, - общение с семьей и детьми для Залифы Мухамматовны как чудодейственный эликсир.

- Сразу прибавляются силы, - признается она. - Спасибо создателям видеозвонков, как здорово хотя бы так увидеть близких. Общаемся во время отдыха.

Дома ее ждут трое сыновей – 12-летний Аскар, 10-летний Тимерьяр, семилетний Сайфулла. Супруг трудится инженером и продолжает ходить на работу.

- Дети уже приучены, умеют правильно мыть руки, выдерживают дистанцию. Когда папа пришел домой, уже не бросаются к нему навстречу, ждут пока он помоет руки и переоденется в домашнюю одежду.

…С начала апреля не была дома и врач Надежда Колесникова. Молодой специалист окончила БГМУ в 2012 году.

- Почему инфекционист? Заинтересовал процесс протекания таких заболеваний – есть периоды инкубации, разгара и выздоровления. С 27 марта наше отделение перепрофилировали под коронавирус, до этого я в основном работала с кишечными инфекциями у детей.

Как признается Надежда Александровна, вообще такой вопрос не стоял: идти - не идти.

- Это наш долг. Наоборот, мы усиленно проходили вебинары, обучение, как работать в условиях ковид, по диагностике и лечению этой коварной инфекции.

- Что самое сложное в нынешних условиях?

- Как для врача - когда состояние пациента резко дестабилизируется. Сначала вроде все неплохо, потом раз – и показатели ухудшаются. Естественно, очень радуемся, когда появляется улучшение. Вы даже не представляете, какое счастье - видеть, как твой больной, еще вчера абсолютно беспомощный, сегодня болтает с кем-то по телефону и строит планы на жизнь! Значит, не зря оказались все наши бессонные ночи. А, как для человека, самое сложное для меня – разлука с семьей.

Не случайно Надежда Александровна сочинила вот такое трогательное стихотворение. Мы решили опубликовать отрывок:

Как сложен видеозвонок по телефону,

Когда боимся мы глаза поднять и слезы показать!

Мы лечим, лечим SARS-cov-2 корону,

А хочется детей обнять, поцеловать.

Я призываю всех людей остаться дома!

Тогда мы сможем это все остановить.

Ну а пока подкатывают слезы к горлу комом,

Ведь очень сложно нам на расстоянии любить!

… Почти все врачи, сразу после выхода из шлюза, первым делом включают телефоны. И там обязательно будут сообщения и пропущенные звонки – от друзей и близких. Со словами поддержки. С последними новостями.

Альфия ИБРАГИМОВА.