Карантинные будни детского сада

После установления режима самоизоляции из более трехсот детских садов, которые функционировали в Уфе, работают всего 20. В группы принимают детей только в случае, если работающим родителям совсем некуда их девать. Как же работают садики на карантине? На репортаж мы отправились в детский сад № 75 «Акбузат» в Демском районе. Но дальше порога нас не пустили.

Посторонним вход воспрещен

- Входить в здание не имеют права даже родители, только сотрудники учреждения, и то после того, как их осмотрит медсестра и измерит температуру, - встречает нас заведующая учреждения Гульнара Тляубаева. - С сотрудниками можно пообщаться, когда выйдут на обработку игровых площадок, или во время прогулки.

Образовательное учреждение было открыто в 1989 году, общая площадь здания - 1400 квадратным метров, оно рассчитано на 13 групп. На сегодняшний день функционируют всего три, в каждой не более пятнадцати детей.

- У каждой группы отдельный вход. Родители детей из разных групп не контактируют между собой, - говорит Гульнара Фанизовна.

Мы пришли рано утром, ждем, когда начнут приводить ребятишек. А пока изучаем графики санитарной обработки помещений, прикрепленные на дверях.

Все комнаты (спальня, игровая и раздевалка) обрабатываются бактерицидной лампой каждые два часа и несколько раз в день - кварцевой. Периодически дезинфицирующим средством протирают дверные ручки, стены на высоте полтора метра от пола и все поверхности. Игрушки два раза в день моют мыльным раствором, столько же раз обрабатываются мебель и оборудование на площадках.

Каждое утро воспитателя дежурной группы № 3 Дины Губайдуллиной начинается в половине седьмого - это на полчаса раньше обычного. До прихода ребятишек ей необходимо включить бактерицидную лампу. Встреча детей сейчас - серьезная процедура. Воспитатель открывает дверь группы по звонку. На полу при входе проведена линия, заступать за которую сопровождающим детей взрослым запрещено. В небольшом коридорчике происходит прием-передача ребенка, родители расписываются в специальном журнале и тут же покидают помещение. Если в это время подошла следующая семья, они ждут, пока не выйдут первые.

Надо сказать, что Дина Гафуровна большая активистка: помимо того, что вызвалась на работу добровольно, еще и состоит в резерве волонтеров в центре социальной поддержки населения «Ярдам», а также в составе отряда добровольной народной дружины при Центре общественной безопасности патрулирует улицы. И это при том, что у нее самой двое детей: дочь учится в шестом классе, а сыну пять лет.

А с недавних пор она - правая рука своих соседей - 76-летней тети Таисии и 80-летнего дяди Володи. Их дети не могут каждый день навещать стариков, и она снабжает их продуктами, выбрасывает мусор.

В случае крайней необходимости

- Все воспитатели старшего возраста ушли на самоизоляцию, поэтому все молодые нарасхват, но желающих много, поэтому работать будем посменно, - объясняет заведующая.

Воспитателям, подвергающим себя риску, обещаны стимулирующие выплаты. В группе по-прежнему два воспитателя и младший персонал, детей допускается не более пятнадцати. После того, как одна группа отработает неделю, на смену выходит другая.

Количество детей не постоянное: если сегодня в одной группе только 10 человек, то в другой - все 15. Некоторые родители работают посменно и водят детей два дня через два. На места выбывающих всегда есть вновь прибывающие. Так и сегодня к заведующей пришли желающие устроиться в садик.

- Процедура регулируется отделом образования района: оба родителя должны представить копии пропуска установленного образца с места работы и написать заявление о приеме, - говорит она.

Маму пятилетней Нонны вызвали на работу. До режима самоизоляции девочка ходила в детский сад № 116 и поэтому до сих пор не может привыкнуть к новой обстановке, скучая по своей закадычной подружке Еве.

…Ровно в 9.30 на улице к нам присоединяются младшие воспитатели в рабочих халатах, резиновых перчатках, с опрыскивателями наперевес. Они обрабатывают игровое оборудование на прогулочных площадках и веранды.

- Эту процедуру выполняем два раза в день за полчаса до прогулки, чтобы все успело высохнуть и проветриться. Применяем дезинфицирующее средство «Жавель-Абсолют», разрешенное для использования в детских садах, разводим его строго по инструкции, - рассказывает младший воспитатель третьей группы Розалия Исхакова.

На все у нее уходит не более десяти минут. После этого инструменты и одежда убираются в складское помещение, доступ к которому имеет только завхоз.

Розалия работает в детском саду уже два года, устроилась после того, как переехала в Уфу. И хотя она имеет диплом БГУ по специальности «учитель информатики», уходить из детского сада пока не собирается.

- Моя дочь тоже посещает этот садик. Сейчас она на самоизоляции и находится дома с отцом, но ведь есть другие дети, которым приходится сюда ходить. Стараюсь для них, - говорит она.

Алина ГАРИПОВА.

Фото автора.