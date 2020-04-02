Из беспризорников - в министры

Фаниса Гайнетдиновича Исхакова в республике знают как первого генерального директора «Баштрансгаза» (ныне - «Газпром трансгаз Уфа»), добившегося, чтобы строившийся в середине прошлого века газопровод Уренгой - Челябинск - Петровск прошел через Башкирию и обеспечил голубым нашу топливом республику. Его судьбу круто изменила война, поэтому он с полным правом относит себя к ее детям.

- Мне сейчас 82 года, и вы, молодежь, и представить себе не можете ту жизнь, которая досталась нашему поколению. А хотелось бы, чтобы вы представляли себе те испытания, которые выпали на долю тысяч мальчишек и девчонок. Вот я и решил рассказать вам об этом.

Зимой мы бегали босиком, потому что не было обуви, и когда забегали домой погреться, то совали ступни в теплую золу. Мы с братом остались сиротами: отец погиб на фронте в 1941 году, мать попала под борону трактора во время работы ночью в поле. Мне было 6 лет, брату - 11. Дедушка воевал в Башкавдивизии Шаймуратова. Позднее меня как беспризорника забрали в детдом, а брата распределили учиться в ФСО. Сначала я жил и учился в Кугарчинском приюте, где, кстати, моим однокашником был и будущий народный артист Арслан Мубаряков. Потом попал в Уфу, в школу-интернат, которая получила имя Рами Гарипова. Здесь в пятом классе я впервые увидел свою будущую жену Альбину Хажимовну, с которой мы потом не расставались даже на работе. Из этого детдома вышли известные впоследствии артисты, писатели, ученые.

- Какими вы помните годы войны? Что отложилось в воспоминаниях?

- Начало помню смутно, как во сне. Как запрягали лошадь, на которой отец отправлялся на фронт… Я родом из Карламана Кармаскалинского района и более отчетливо запомнил день окончания войны. Я учился в первом классе, когда в деревню ворвался всадник с криком: «Енеу, енеу!». Нас, школьников, собрали на большой казан каши, которая была для вечно голодных детишек настоящим лакомством. Наевшись, мы совали крупинки по карманам, прятали «про запас» под парту.

- Как сложилась жизнь после детдома?

- Поступил в Нефтяной институт и, закончив его, поехал строить самый крупный газопровод - «Бухара - Урал». Голое безжизненное плато, солнце палит, а мы варим битумную мастику для изоляции трубы. Голубое топливо из месторождения Газли должны были провести в Челябинскую, Свердловскую, Пермскую области и Башкирию. Потом довелось работать в Казахстане, Азербайджане, Узбекистане, Оренбургской области. Научился за это время строить с нуля компрессорные станции, возрождать дикие поселки в казахских степях, общаться с бывшими зеками. А во время локального конфликта в составе специалистов-испытателей меня направили в Афганистан. И везде меня сопровождала жена, тоже посвятившая себя работе в газовой промышленности.

- И все-таки вы вернулись на родину.

- Сначала в Стерлитамак, в Управление газомагистралей, а потом возглавил только созданный «Баштрансгаз». Пять лет проработал на этой должности, стараясь заниматься самым важным в моей жизни - газификацией республики. Под моим руководством на посту заместителя председателя Совета министров БАССР был разработан комплексный план, предусматривавший строительство газопроводов и подачу газа во все города и райцентры Башкирии.

- Вновь крутой вираж карьеры - и вы в должности партийного руководителя...

- После окончания Академии наук при ЦК КПСС меня выдвинули на пост первого секретаря Октябрьского райкома КПСС Уфы. Это были 78-83 годы. Создавали район: именно тогда появились Сипайлово, нынешнее здание Русского драмтеатра, ипподром «Акбузат», Городской дворец культуры. В то время легче было Орджоникидзевскому и Калининскому районам, потому что на их территории располагались крупные предприятия и заводы. Все зависит от экономики, и особенно много проблем, когда поднимаешь новый район. Надо было строить много жилья и социальные объекты. Но мы были молодыми, веселыми… и справлялись! Сегодня предприятия Октябрьского района потеряли свою былую мощь: например, тогда на УППО работали 18 тысяч человек, сейчас - 5 000. Были и другие заводы, которых сейчас нет - например, закрытый относительно недавно завод «Промсвязь».

- А как на вас отразились 90-е годы?

- В конце 80-х работал на посту заместителя председателя Совета министров БАССР, курируя промышленность, здравоохранение и другие сферы. После распада СССР вернулся в «Баштрансгаз» заместителем генерального директора, где продолжил газификацию республики. К началу нового века газ дошел до Баймака, Сибая, Учалов - то есть до Зауралья. Вместе с газовой трассой повсюду строились жилые дома, школы, детские сады.

- А что было на пенсии? Не стало ли скучно после такой бурной карьеры?

- Мы с супругой вырастили дочь и сына да еще двух приемных детей, так что сейчас у нас 7 внуков. Чингиза и Искандера Ханновых в республике знают как талантливых музыкантов. Заниматься общественной работой уже нет потребности - я стал домоседом. Читаю газеты, занимаюсь спортом. Видите, у меня на лацкане золотой значок ГТО? Мы с Альбиной сдали норматив в 79 лет, а вообще она - мастер спорта по художественной гимнастике, а я - мастер спорта по боксу уже 21 год. Ежедневно занимаемся полтора часа зарядкой: у меня своя система занятий, основанная на системах Норбекова и Волкова. Жена - участник многих городских и республиканских мероприятий и акций, меня тоже до сих пор приглашают на праздники на родное предприятие.

- Что помогло вам выстоять, дойти до таких важных постов?

- Подняться наверх непросто: нужен характер, настоящие учителя, а потом - соратники и, в конце концов, удача. В детях войны сидит память о прожитом, которая не дает останавливаться, заставляет трудиться, чтобы опять не испытать нужду. Поэтому мы брались за любую работу и делали ее хорошо и с душой.

Зиля БАДРИЕВА.

Фото Андрея ВДОВИНА.