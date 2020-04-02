Выжить и остаться на плаву

Именно такая сверхзадача стоит сегодня перед бизнес-сообществом. И без помощи государства сделать это будет непросто. Как происходит отбор предприятий для господдержки? На какие послабления стоит рассчитывать? Об этом и не только на онлайн пресс-конференции рассказала председатель Госкомитета РБ по предпринимательству Римма Бойцова.

- Какой подход применялся, чтобы определить наиболее пострадавшие отрасли?

- Безусловно, в нынешний кризис пострадали все предприятия малого и среднего бизнеса. И не просто пострадали, а потеряли существенную часть своих доходов, вынуждены в период простоя платить своим сотрудникам заработную плату. Конечно, это создает существенные сложности для предпринимателей. Когда мы формулировали первый пакет мер поддержки и перечень наиболее уязвимых отраслей, туда включили виды деятельности, которые практически встали сейчас. Например, до 1 июня поручением правительства приостановлена деятельность гостиниц, курортных организаций, домов отдыха - все бронирование закрыто до 1 июня. Также были приняты решения по закрытию ФОКов, бассейнов, полностью остановилась туристическая деятельность в условиях самоизоляции. Поэтому в первый перечень наиболее уязвимых отраслей включены те, которые просто не работают. Ни в каком формате они функционировать не могут.

Есть отдельные отрасли, которые пострадали частично. Так мы говорим о торговле непродовольственными товарами. В данном случае есть возможность организовать дистанционную торговлю. Конечно, это сложно, и в любом случае будет падение выручки. Поэтому пока эти компании, которые хоть как-то могут работать, не попали в перечень наиболее уязвимых. Но мы работаем над вторым пакетом мер поддержки, и сейчас должно пройти какое-то время, чтобы мы видели, у кого возникли сложности в связи с условиями текущего функционирования и в какой мере. И перечень уязвимых отраслей будет расширяться.

- Какие дополнительные меры поддержки могут появиться?

- Для того, чтобы сделать правильные выводы, не надо спешить: пока прошло только 2,5 недели с того момента, как мы частично приостановили деятельность предприятий. Если мы каждую неделю будем принимать меры, они могут быть неактуальными. Все-таки нужно понаблюдать в течение месяца, что у нас происходит. Сейчас оцениваем ситуацию: сможем ли открыться в мае, либо режим самоизоляции будет распространен полностью на май. А такая ситуация потребует уже совершенно других мер поддержки - вплоть до того, что необходимо будет компенсировать расходы на заработную плату сотрудникам тех организаций, которые приостановили свою деятельность. Это сейчас широко обсуждается. Но для того, чтобы принять разумное и взвешенное решение, нам нужно посмотреть, что произошло в апреле и какая помощь понадобятся предприятиям, деятельность которых частично парализована.

- Прошло две недели. Какие последствия вы прогнозируете для предпринимателей, у которых бизнес закрылся? Какую обратную связь получаете?

- На прошлой неделе мы приняли изменения в законодательство республики в части снижения налогов до минимума для тех компаний, которые облагаются налогом по упрощенной системе налогообложения. Треть муниципалитетов уже провели свои Советы и приняли решение по снижению ЕНВД до минимальной ставки. С момента объявления о первом пакете мер нам дали 10 дней на проведение всех этих мероприятий. В целом имеются не очень утешительные прогнозы по тем кампаниям, которые остановились полностью. Что касается туристического сектора - турагентств, туроператоров - эта отрасль самое ранее сможет запуститься осенью., и то при достаточно оптимистичных прогнозах. А на то, чтобы восстановить потерянные позиции, понадобится 1,5-2 года. То есть это большая «просадка». Компании, занимающиеся организацией отдыха, спорта, развлечений и других мероприятий, не смогут проводить крупные проекты практически до конца года, учитывая, что прогнозируется вторая волна кризиса.

Что касается других компаний, которые работают в сфере услуг, бытового обслуживания и которые сейчас закрыты частично и могут функционировать только в дистанционном формате - у них очень большое падение выручки. Мы видим, что ситуация будет складываться следующим образом: таким организациям важно до конца года выйти на точку безубыточности. Сейчас мы не говорим о прибыли: задача - только выжить и обеспечить оплату труда своим сотрудникам. Поэтому во втором пакете мы предусматриваем меры поддержки предприятий, которые пострадали в части существенного снижения выручки.

Альфия ИБРАГИМОВА.