Пять пушистых малышей

В зверинце парка Лесоводов пополнение: на свет появились пять бурых медвежат. На самом деле они родились еще в начале года, но познакомиться с пушистыми шалунами нам удалось только сейчас. После того, как их отлучили от матерей.

Маша и Циркачка произвели по два детеныша, Даша - одного. Сейчас медвежатам от трех с половиной до четырех месяцев. Более точный возраст определить сложно, так как малыши находились в берлоге. По словам сотрудников зверинца, плач малышей они услышали в январе. Возможно, первым родился топтыжка, который сейчас самый темный и крупный из пятерки - детеныш Циркачки, успевший набрать более 7 килограммов. Новорожденными они весят в среднем по 500 граммов.

- С мамами мы их разлучили 3 апреля. Чем раньше это сделаешь, тем лучше. Пока маленькие, они не ассоциируют человека с врагом, видят в нем кормильца. Но если упустить время, и медвежонок проведет с родительницей на открытом воздухе дней десять, то он станет диким и не будет поддаваться обучению, - рассказал начальник отдела лесного хозяйства, благоустройства и лесопарковых работ МУП «Горзеленхоз» Максим Щербаков.

Обычно при нормальном течении зимы это происходило примерно в начале марта, но в этом году в связи с переменчивой погодой малышей отлучили позже. Искать подходящий момент работники по уходу за животными начинают, когда медведица все чаще покидает свое логово. Ведь пока она рядом, мама никому не позволит приблизиться к потомству.

- В первое время она зорко охраняет их, почти не отходит, а через некоторое время начинает вести себя свободнее, выходить за едой. Мы подкарауливаем ее и закрываем в загоне. Когда дети остаются одни, можно беспрепятственно попасть в берлогу и забрать медвежат, - поделился опытом работник зверинца Дамир Саитгалиев.

Быстро и безболезненно пережить разлуку с детенышами медведицам помогают сладости, которыми их подкармливают.

Сейчас медвежата живут в отдельном обогреваемом помещении под круглосуточным наблюдением трех опытных специалистов. Радик Шакиров трудится здесь более 12 лет и знает практически все об уходе за животными: когда их необходимо показать ветеринару, чем кормить. А кушают из бутылочки они каждые два часа. Чтобы состав молока был приближен к материнскому, в литровый пакет добавляют кусок сахара. За таким лакомством подопечные выстраиваются в очередь.

– Одновременно кормить нескольких медвежат нельзя: они начинают соперничать и драться. Такое поведение свойственно им и в более взрослом возрасте, когда переходят на жесткую пищу, - рассказывает Радик. - От удовольствия во время еды пушистики посасывают друг другу ушки (у них еще не угас сосательный рефлекс) и зудят, словно пчелиный рой, а затем засыпают.

Спать они любят свалившись в кучу. А проснувшись, снова начинают резвиться, как маленькие дети. Однако всегда надо помнить, что у каждого из них свой нрав. Если разозлить, то даже самый безобидный мягкий комочек может превратиться в агрессивного зверя и укусить.

Конечно, рассуждать о том, кто из них в будущем может стать самым ярким артистом, еще рано, но заявки от дрессировщиков уже поступают. Как рассказал Максим Щербаков, их подопечные легко обучаемы и поэтому никогда не задерживаются в зверинце надолго. Но из-за ситуации с коронавирусом процесс передачи этой партии новым хозяевам может затянуться.

– Наших медвежат забирали для цирков Запашных, Филатовых, анапских «Шапито». Через год они уже начинали ездить на самокатах. Кроме того, их можно свободно вывозить за рубеж. Это не противоречит требованиям «Гринпис»: ущерба дикой природе это не наносит. Эти звери, более трех поколений росшие в окружении людей, воспринимают неволю как естественную среду обитания.

В отдельные вольеры животных заселят, когда они начнут есть самостоятельно. Сейчас тут проживают шесть взрослых медведей: Потап и пять самок.

- Сейчас утро, они недавно проснулись, поэтому пока вялые. Питание у них сбалансированное. В рационе - и комбикорма, и овощи, и фрукты, - говорит Максим Борисович, показывая на зверей, вальяжно греющихся под первыми весенними лучами солнца. И продолжает знакомить нас с интереснейшей жизнью обитателей. - Только поглядите: Циркачка встала на задние лапы. Вытянувшись в полный рост, она достает макушкой потолок, но она продолжает демонстрировать силу - грызет ограждение.

Нередко результатом такого поведения становится погнутая арматура. Но работников зверинца этим не удивишь, вскоре они приварят вместо нее новую. Также ежегодно по весне в вольерах проводят помывку клеток, обновляют берлоги. О том, что пора перестраивать «дом», подсказывают сами хозяева. Когда жилище перестает их устраивать - к примеру, начинает протекать крыша - медведи тут же принимаются разбирать его по бревнышкам. Несколько новых срубов уже готовы, позже их установят.

Обитателей зоопарка и медвежат уфимцы смогут увидеть только после окончания периода самоизоляции. Но и тогда любоваться ими лучше исключительно со смотровой зоны. Ведь безмятежность животных может быть и мнимой.

Мария НИКОЛАЕВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.