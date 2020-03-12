За чистые города

Еженедельное селекторное оперативное совещание, прошедшее под руководством главы республики Радия Хабирова, начали с приятной новости.

В Уфе откроется Международная академия вокального искусства имени Федора Шаляпина. Лицензия на открытие уже получена. Базой для Академии послужит Башкирский государственный театр оперы и балета.

- Большое, на мой взгляд, достижение. Будем воспитывать солистов мирового уровня, — отметил глава республики Радий Хабиров.

О днях чистоты

В Башкирии будут проводиться Дни чистоты. Глава региона подписал соответствующий указ.

Согласно документу, администрациям районов и городов рекомендуется проводить Дни чистоты не реже двух раз в месяц. В эти дни будут благоустраивать дворы, улицы, дороги, парки и сады силами местных предприятий и организаций. План мероприятий в муниципалитетах будет составляться ежегодно до 1 апреля.

Радий Хабиров сообщил, что в некоторых районах предприятия регулярно отправляют своих сотрудников на уборку территории.

- В результате, Учалы, например, – очень чистый и опрятный город. И этот опыт мы решили распространить на всю республику. Я уделяю этому большое внимание, - отметил глава региона.

По словам вице-премьера – министра ЖКХ РБ Бориса Беляева, первые Дни чистоты пройдут уже на следующей неделе – с 18 по 20 марта. С 16 марта начнется санитарная уборка и озеленение территорий.

Всего в рамках Года эстетики населенных пунктов планируется провести три общереспубликанских субботника (18 апреля, 4 июля, 3 октября), 16 Дней чистоты, две общереспубликанские акции «Зеленая Башкирия», а также День поминовения и почитания 2 мая.

О паводке

На совещании обсудили предстоящий паводок.

- Осеннее увлажнение в бассейне реки Белой выше нормы на 30-50%, что вдвое выше показателей прошлого года, - доложила начальник Башгидромета Вилора Горохольская.

Аномально теплая зима бьет рекорды температурных значений - на 7,2 градуса выше, чем за весь период наблюдений начиная с 1937 года. Поэтому толщина льда на реках республики меньше нормы на 10 - 35 см, наблюдаются промоины и неполный ледостав. Глубина промерзания почвы ниже среднемноголетних значений. Запасы воды в снежном покрове - в пределах нормы.

Вскрытие рек ожидается на 8-13 дней раньше обычного, а максимальный уровень весеннего половодья - выше на 30 - 160 см, возможно подтопление пониженных участков Стерлитамака, Уфы, Бирска и населенных пунктов, расположенных в поймах горных рек.

На проведение противопаводковых мероприятий из бюджета республики выделено 6,63 млн руб.

Министр экологии Урал Искандаров сообщил, что на территории республики более 60 гидротехнических сооружений действуют с неоформленными правоустанавливающими документами. На их подготовку ГКУ «Управление по эксплуатации ГТС» выделено около 500 тысяч рублей.

Наряду с рисками природного характера существуют риски аварий на ГТС – из 491 сооружения 132 определены как потенциально опасные, в том числе крупные водохранилища – Юмагузинское, Павловское, Нугушское и Кармановское. Для обеспечения безопасности все они будут опорожнены до необходимых уровней. 42 ГТС включены в план комиссионного обследования, которое пройдет с 10 по 20 марта, запланированы противоаварийные тренировки по подготовке к пропуску половодья.

Аварийно-спасательная служба РБ получит 300 тыс. руб. на подготовку спасательных плавсредств и расчистку заторов. Начальник главного управления МЧС России по РБ Марат Латыпов доложил, что на территории республики выявлен 31 опасный участок, для снижения рисков здесь будут уменьшать толщину льда. Для разрушения создавшихся заторов создано семь бригад, в распоряжение которых предоставляется техника и 12 тонн взрывчатых веществ. Для временного размещения населения готовы 489 пунктов, рассчитанных на 99 тысяч человек. При необходимости задействуют 1 514 единиц наземного транспорта, а также 124 единицы плавсредств. Реагировать на чрезвычайные ситуации также готова группировка сил и средств территориальной подсистемы РСЧС.

Для организации противопаводковых мероприятий Минэкологии Башкирии получит 350 тысяч рублей, Управление государственного аналитического контроля - 300 тысяч, которые направят на контроль качества воды в водоемах, расположенных вблизи выпусков сточных вод. Башгидромет финансируется на 100 тысяч рублей: во время паводка синоптики предоставляют и анализируют данные по уровню рек и другие важные параметры.

О нацпроектах

Башкортостан выполнил целевые показатели по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» за 2019 год.

Об этом сообщил вице-премьер – министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов.

Объем несырьевого неэнергетического экспорта в 2019 году превысил 2 млрд долларов, что на 2,3 процента выше по сравнению с предыдущим периодом. На девять процентов увеличилось и количество экспортеров. Из 911 предприятий 80 процентов – субъекты малого и среднего предпринимательства. Каждый второй из них впервые вышел на внешний рынок.

В настоящее время экономический блок правительства РБ совместно с муниципалитетами продолжает работу по поиску потенциальных экспортеров. Для этого в республике вдвое – с 40 до 80 млн рублей – будет увеличено финансирование программы по субсидированию экспортной деятельности в части расходов на транспортировку продукции за рубеж.

Рустам Муратов также сообщил, что Российский экспортный центр планирует в июне провести в Уфе окружной этап конкурса «Экспортер года».

Юлия Пахомова.