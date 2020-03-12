Будем помнить века

«Дорогой прадедушка! Я твой правнук Руслан, учусь в одиннадцатом классе школы №117 в Уфе. Хочу выразить тебе свою благодарность. Я никогда тебя не видел, но многое знаю о тебе. Ты родился в крестьянской семье в деревне Бахмут Куюргазинского района. Окончил десять классов, работал учителем немецкого языка. В 1939 году призван в Красную Армию. Ты был начальником разведки 498-го стрелкового полка 132-й Бахмагского-Варшавской дважды краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии 1-го Белорусской фронта. Разведчик, капитан, командир роты, твой подвиг вошел в историю нашей Родины».

Прадедушка Руслана Галяутдинова, написавшего эти строки, начал свое участие в Великой Отечественной в 1942 году, дошел до Берлина, вернулся домой в 1946-м в звании Героя Советского Союза.

Подвиг, за который он его получил, совершил 15 января 1945 года. Анатолий Хохлов провел разведку обороны противника в районе западнее города Яблонна-Легьоново (ныне Легьоново) в Польше, а также на противоположном берегу реки Вислы. Полученные им данные способствовали успешному форсированию реки и захвату плацдарма. Вот отрывок из наградного листа: «Благодаря тщательному изучению переправы и обороны противника на западном берегу реки командование могло принять правильные и своевременные решения по форсированию реки.

Тов. Хохлов лично сам повел первую роту на западный берег реки. Полк без потерь переправился через реку и быстро овладел траншеями противника».

За проявленные геройство и мужество капитану Анатолию Хохлову вручили орден Ленина и медаль «Золотая Звезда».

Вернувшись после службы домой, обосновался с семьей в Уфе. С 1947 года служил в Министерстве внутренних дел Башкирской АССР, с 1960 года переведен в запас в звании майора. Затем работал инструктором Управления курортами Башкирского совета профсоюзов, старшим инспектором по кадрам треста «Башстройснаб», заведующим районным отделом социального обеспечения Кировского района.

В этом году его дети и внуки отметят 25-ю годовщину со дня смерти своего деда. Они свято чтут память героя. В родном селе Бахмут его именем названа улица, а в Уфе на доме №43 по улице Ленина, в котором он жил, установлена мемориальная доска. В селе Ермолаево, где он некоторое время работал учителем, воздвигнут бюст. Уфимская школа №10 готовится принять имя Анатолия Хохлова, а в школе №117 есть парта героя.

- Он не любил вспоминать о войне и редко когда что-то о ней рассказывал. Когда смотрел фильмы о ней, на его глаза наворачивались слезы. Но он никогда не отказывался от приглашений прийти в школу, с удовольствием принимал участие в мероприятиях. Готовился к ним особенно тщательно, вынимал парадный костюм, начищал до блеска медали, - вспоминает внучка Елена Галяутдинова. – Но война не сделала его жестким или черствым. Я запомнила его как самого любящего, заботливого дедушку на свете. Он всегда с большим вниманием и трепетом относился к нам, своим детям и внукам.

О том, каким он был воином, семья порой узнавала случайно. Однажды у них гостили его товарищи, военные летчики. Они рассказали его дочери Наталье: «Знаешь, как боялись немцы твоего отца. Даже по имени знали. Кричали в рупор: «Хохлев! Хохлев!».

По крупицам семья собирала архив, узнавала о подвигах Анатолия Ивановича.

Об этом случае он рассказал сам. В 1942 году очищали от фашистов территорию Воронежской области. В Острогоженске немцы сосредоточили огромные запасы продовольствия. Командование приказало сделать все возможное, чтобы отбить у врага продуктовые склады и сохранить их для мирного населения. Горстка советских бойцов, в числе которых был Хохлов, отчаянно сопротивлялась атаке противника, не желавшего расставаться с добычей. Но разведчики стояли насмерть и держали склады, пока не прибыла подмога.

Он принимал участие в смертельных сражениях под Курской дугой. 129-я стрелковая бригада окопалась на краю оврага, оплетенного колючей проволокой и минными ограждениями. Поступил приказ: ворваться в окопы противника и схватить «языка». Немецкие аванпосты – рукой подать. Но путь к ним лежит по низине и пройти, не попав под прямой пулеметный обстрел, невозможно. Однако Хохлов давно изучил хронометраж жизни противника. Вот через сорок минут смена караула. Стремительный рывок - и два «языка» схвачены. Но вдруг раздались пулеметные очереди противника, взрывы минометных снарядов преградили путь назад. В итоге приказ был выполнен, но ценой тяжелого ранения, после которого два месяца провел в госпитале.

В боях он не раз получал ранения и контузии. Осколки тревожили его всю оставшуюся жизнь. Но бог миловал, а силы жить и бороться придавали воспоминания о жене и маленькой дочери, которых он оставил, отправляясь на войну.

В годовщину Великой Победы семья снова объединится и примет участие в памятных мероприятиях, отправившись на малую родину героя или приняв участие в «Бессмертном полку».

Альбина Зубарева.