Уфа на пороге больших перемен

Вчера на 52-м заседании городского Совета ключевым моментом повестки стал ежегодный отчет об итогах социально-экономического развития, деятельности администрации города в 2019 году и основных задачах на 2020-й, с которым выступил мэр столицы Ульфат Мустафин. На заслушивании присутствовал руководитель республики Радий Хабиров.

- На момент моего прихода в администрацию в городе накопилось немало проблем. Много вопросов вызывала работа общественного транспорта, неудовлетворительным было состояние дворов и подъездов, требовали большого внимания городские парки и зоны отдыха. Уфе не хватало социальных объектов, а существующие нуждались в капитальном ремонте. Сложным было и состояние городского бюджета. Накопленные долги не позволяли развиваться. Пришлось заново выстраивать работу по многим направлениям. Тот темп и требования, которые были заданы в городе и в республике, выдержали не все, - начал свое выступление Ульфат Мансурович.

В своем докладе он подробно коснулся тем благоустройства, организации общественных пространств, строительства жилья, социальных и спортивных объектов, экономических показателей, проблем жилищно-коммунальной сферы, поддержки детей и молодежи.

Выступая, Ульфат Мустафин обратился к руководству республики с просьбой поддержать в решении некоторых острых для города проблем. В частности, в устранении сложившегося дисбаланса между жилищным строительством и развитием социальной инфраструктуры: не хватает поликлиник, объектов культуры и спорта, но особенно – детских садов и школ. На сегодняшний день столице не хватает 37 школ, 38 детских садов, требуется реконструкция 23 школ.

Также актуальным вопросом остаётся переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Площадь непригодного для проживания жилищного фонда составляет порядка трёхсот тысяч квадратных метров. Нужна новая программа по расселению граждан, которая бы отражала реальные потребности города.

Также мэр коснулся темы кадрового дефицита в сфере ЖКХ. Сегодня в службах по благоустройству трудятся более 3,5 тысяч человек. Однако нехватка рабочей силы – одна из характерных проблем в данной сфере. В качестве материальной стимуляции в Уфе установлены ежемесячные дополнительные выплаты работникам муниципальных учреждений по благоустройству. На эти цели в прошлом году направлено более 211 миллионов рублей.

Далее приводим наиболее яркие выдержки из доклада.

О «Башкирских двориках»

- Учитывая запросы горожан, для обеспечения высокой результативности программы мы перешли от точечного к комплексному благоустройству по принципу «Один двор – один проект».

Работы мы увязали с графиками капитального ремонта, замены инженерных коммуникаций.

В рамках программы особое внимание уделяем организации доступной среды для маломобильных групп населения.

В 2019 году работы выполнены в 89 дворах 155-ти многоквартирных домов. В этом году запланировано комплексно благоустроить 35 дворовых территорий 163-х домов.

Всего в Уфе более 4 тысяч дворов. Из них на сегодняшний день благоустроено порядка 40 процентов. Наша задача, чтобы современное благоустройство дошло до каждого двора.

О ремонте подъездов

- В 2019 году, по поручению главы республики Башкортостан Радия Фаритовича Хабирова, впервые началась реализация программы по капитальному ремонту подъездов. Она рассчитана на 6 лет и позволит отремонтировать все подъезды.

С депутатами городского Совета мы неоднократно выезжали и контролировали качество и темпы работ, общались с жителями, общественниками, вместе искали решения по возникающим спорным моментам.

На сегодняшний день завершен ремонт более тысячи двухсот подъездов. В планах на этот год еще более тысячи.

О точках притяжения

- Парк «Кашкадан», в котором проходили летние Международные детские игры, привлекает теперь не только жителей Сипайлово, но и других районов.

Выполнено комплексное благоустройство в сквере «Волна».

Неоднократно жителями поднимался вопрос восстановления фонтана «Танцующие журавли» у Городского дворца культуры, который располагался здесь с начала 70-х годов.

И такой проект реконструкции мы подготовили. Планируем к фольклориаде запустить фонтан. А до конца года завершим благоустройство и самого сквера «Дубки». Надеюсь, горожанам понравится результат.

В прошлом году мы также приступили к реконструкции одного из центральных мест отдыха жителей Калининского района – парка «Первомайский». В наших планах и реконструкция площади перед дворцом культуры «Моторостроитель».

В 2019 году впервые в истории города мы организовали салют не только на площади Ленина и парка «Ватан», но и перед дворцом культуры «Моторостроитель».

К 9 мая полностью будет отремонтирован Парк Победы.

На одной из встреч команде Администрации города была озвучена просьба жителей восстановить «Дежнёвскую» лестницу. Осенью мы завершили эти работы. Сегодня в разработку взят «Кошкин лес».

Помимо восстановления и реконструкции зон отдыха, создаём и новые пространства. Например, парк «Каменная река» в микрорайоне Южный.

В ближайшие годы благоустроим Демский парк, парки имени Михаила Калинина и «Нефтехимиков» в Орджоникидзевском районе, озеро Тёплое и многие другие.

В целом на благоустройство общественных пространств в 2019 году направлено более одного миллиарда рублей!

В этом году сумма будет удвоена!

Не останется без внимания Непейцевский дендропарк. Его мы планируем привести в порядок при поддержке инвестора – компании «Жилстройинвест». А также территорию парка имени лесовода Георгия Рутто, которую тоже благоустроим при помощи инвестора.

В ближайшее время нас ждёт масштабная реконструкция Советской площади. Здесь будет установлен памятник генерал-майору Минигали Шаймуратову. В этом проекте мы применим гранитный камень, который и в дальнейшем будем использовать при реконструкции парков и улиц.

Уже много лет ведутся разговоры о создании пешеходной зоны в столице. Создана Межведомственная рабочая группа по преобразованию улицы Октябрьской Революции в современное общественное пространство. Нам важно выполнить концепцию данного проекта с учётом мнения жителей. Мы приступили и к этой работе.

Продолжались работы на набережной реки Белой.

Уверен, что новая набережная станет одной из главных точек притяжения нашего города.

Плюс 20 новых троллейбусов

После выступления Ульфата Мустафина депутаты Горсовета задали ему вопросы.

– Вы сказали, что в этом году «Башавтотранс» и частные перевозчики планируют обновлять подвижной состав. Будет ли обновляться подвижной состав МУЭТА? – поинтересовался Андрей Борисов.

– Идет полное обновление автопарка государственного перевозчика – «Башавтотранса». В этом году планируется закупить более 200 автобусов, направлен заказ на приобретение 20 троллейбусов, – ответил мэр.

– В 2019 году благоустроены 89 дворовых территорий, за что жители искренне благодарны. В 2020 году планируется улучшение качества? – спросил Сергей Гордеев.

– В этом году к выполнению данной работы мы подошли комплексно. Если вы заметили, в прошлом году было 89 дворов и 145 домов, в 2020-м запланировано 35 дворов 163 домов. Мы берем группу домов, общий проезд и один двор, чтобы за раз все сделать и не создавать некомфортных условий для жителей несколько раз. Поэтому домов будет больше и качество работ лучше, – ответил Ульфат Мансурович.

– Вы озвучили, что подана заявка на проведение Зимних Международных детских игр 2023 года. Когда станет известно, примет ли город это событие? – прозвучал вопрос Александра Соснина.

Ульфат Мансурович пояснил, что после проведения летних Международных детских летних игр в 2019 году спортивным сооружениям Уфы дали очень высокую оценку. Новая заявка рассмотрена международным комитетом и есть предпосылки надеяться, что столица республики снова выиграет конкурс. В июне ожидается приезд генерального секретаря Международных детских игр Ричарда Смита и технической комиссии.

– В докладе много внимания уделено образованию. Как привлечь выпускников уфимских школ на предприятия и учреждения города? – обратился Сайфутдин Кунсбаев.

– Сегодня есть профориентированные среднеспециальные учебные заведения. В школах имеются «Газпром-классы», «Роснефть-классы». Школьники посещают предприятия, музеи, организованные в них. Кроме того, устраиваем встречи со студентами, обучающимися в других городах, чтобы они потом возвращались к нам. Сегодня и республика и город занимаемся строительством студенческого кампуса, – сказал Ульфат Мустафин.

Подготовили Мария НИКОЛАЕВА, Альбина ЗУБАРЕВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.