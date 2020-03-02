Зимой платим, летом - нет

В связи с тем, что платить за отопление мы стали по-новому, у уфимцев возникают вопросы по платежкам. Действительно, при переходе на новую схему возник ряд нюансов, о которых рядовой гражданин и не догадывается. Особенная путаница возникла в связи с корректировкой платежей, на выставленных счетах также сказалось отсутствие теплосчетчиков в некоторых домах. Подробнее о плюсах и минусах новой схемы расчетов за отопление, особенностях корректировки рассказал и.о. исполнительного директора МУП «Уфимские инженерные сети» Максим Петров. Предприятие является поставщиком коммунальных ресурсов для 1 198 жилых домов и 104 947 лицевых счетов.

Схема «1/8»

С начала отопительного сезона 2019-2020 годов Уфа перешла на новый способ оплаты за тепловую энергию - в течение только отопительного периода, по так называемой схеме «1/8» (или «по факту»). Данное решение принято постановлением правительства республики в 2018 году.

При наличии общедомового прибора учета в доме начисление происходит исходя из фактического потребления ресурса по показаниям общедомовых теплосчетчиков.

Если прибор учета тепла не установлен, то исходя из нормативов, установленных Госкомитетом РБ по тарифам.

Плюсы данного способа оплаты:

- платежи стали более прозрачными, поэтому очень просто проверить правильность расчетов;

- не нужно платить летом;

- нет корректировок платежей по итогам года.

Минус: суммы платы за отопление увеличатся в отопительный период.

Особенности корректировки

В переходе на новую схему оплаты имеется одна сложность.

Дело в том, что начисления «по факту» осуществлялись не полный 2019-й, а только его часть. То есть в начале прошлого года применялся один способ оплаты (1/12), в конце года – другой (1/8). Поэтому возможно появление расхождений между объемами начисленного и предъявленного к оплате в течение года (в 2019 г.) и фактически потребленным.

Для выравнивания в I квартале 2020 года, в соответствии с требованиями законодательства, проводится корректировка за год, в котором был изменен способ оплаты, то есть за 2019 год. Фактически, это будет последняя корректировка платы за отопление.

Еще одна особенность текущей корректировки в том, что при смене исполнителя коммунальных услуг в 2019 году (в случае перехода жителей на прямые договоры) ее обязано провести как ресурсоснабжающая организация, так и управляющая компания – каждая за тот период, в котором она являлась исполнителем коммунальных услуг. Поэтому жителей домов, которые в прошлом году перешли на прямые договоры, ждут две корректировки: со стороны прежней управляющей компании и со стороны МУП УИС. В домах, которые уже были на прямых договорах до января 2019 года, ее проводит только предприятие.

Внимание!

По объектам, перешедшим на прямые договоры от городских управляющих компаний, где начисления проводит МУП ЕРКЦ в едином платежном документе, годовая корректировка проводится в зависимости от сроков перехода на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями.

В январе управляющие компании доначислили жителям за потребленную тепловую энергию в сумме 88,9 млн руб. (414 многоквартирных домов). МУП УИС вернуло потребителям, начисления которым производятся по единому платежному документу, 224,9 млн руб. (511 многоквартирных домов); перешедшим на прямые договоры (213 домов) - 60,8 млн руб.

Для удобства потребителей корректировка проводится в два этапа с отражением в платежных документах за январь и февраль 2020 года.

Проверка жалоб

Проводится разъяснительная работа с жителями, представителями общественности, председателями домовых комитетов. В план мероприятий включены совместные проверки корректности работы счетчиков тепла в домах, правильности учета площадей жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах.

В частности проверки проводились в МКД, где начисление за коммунальные услуги по отоплению проводится в отдельном платежном документе и не проведена годовая корректировка.

Предприятие полностью готово к проведению второго этапа корректировки. Ее объемы в феврале по предварительным данным составят:

- управляющими компаниями - доначисление в размере 75,3 млн руб. (414 МКД);

- МУП УИС – возврат денежных средств в сумме 13,2 млн руб. (59 МКД).

Чем холоднее, тем дороже

Контакт-центр МУП УИС принял более трех тысяч обращений с просьбами разъяснить порядок начислений платы за отопление и проведения корректировки.

По итогам проведенного анализа обращений стало очевидным некоторое непонимание потребителями сути новой системы оплаты. В частности много негатива вызывают завышенные по сравнению с прошлым годом суммы в платежных документах за январь 2020 года.

Люди не учитывают, что в связи с переходом на 1/8 сумма к оплате и должна быть больше. Так как основной объем теплоносителя тратится зимой в самые холодные месяцы. В сознание части потребителей пока не укладывается, что фактически большие суммы в зимних платежках компенсируются тем, что в летние месяцы оплаты нет совсем, а в осенние и весенние месяцы она идет на уровне значительно ниже зимнего, примерно, как по старой схеме 1/12.

Если остались вопросы

Потребители могут обратиться в офис по обслуживанию клиентов МУП УИС, который открыт до 21.00 в будни, а также в субботу, позвонить на бесплатную «Горячую линию», либо направить обращение на сайт.

Подготовила Алина Дмитриева.