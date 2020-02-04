Как я устраивалась массажистом

«Мы – компания с солидной историей, стабильная и амбициозная. Таких же людей ищем в команду», – этим примечанием сопровождалось объявление о найме массажисток в спа-салон с зарплатой в 70 тысяч рублей. «Где наша не пропадала», - подумала я и позвонила по указанному номеру телефона.

Хотя сразу насторожило, что работодатель готов рассмотреть кандидатов, не имеющих опыта работы, студентов.

В обязанности входит проведение сеансов комплекса массажно-коррекционной программы по телу и лицу исключительно ручным методом. Обучение технологии бесплатное. Из требований – желание обучаться и работать, коммуникабельность, доброжелательность.

– Вы набираете сотрудников? Правда, что берете без опыта?

– Да, давайте познакомимся! Можете подойти к нам, и если будет желание, то сразу же останетесь на обучение, – ответил мне бодрый женский голос.

Меня попросили не опаздывать. И я явилась к 13.00, проявив подкупающую работодателя пунктуальность.

Салон располагается в одном из многоэтажных домов в историческом центре города. Найти его оказалось несложно. Дверь заперта на замок. Открывают только по звонку. На встречу вышла ухоженная дама лет 30-ти в элегантном платье с призывным декольте. Она предложила снять верхнюю одежду, переобуться в одноразовые тапочки и расположиться на удобном диване. Обстановка в холле вполне комфортная, на стенах картины с изображением девушек в откровенных нарядах, в воздухе ароматы пряностей.

Но я почувствовала себя неуютно.

– Занимались ли массажем раньше? Сколько вам лет? – сразу уточнила у меня девушка, проводившая собеседование, сославшись на возрастные ограничения. – Мы работаем более 10 лет. В связи с расширением ведем набор на разные вакансии. Кроме мастеров нам нужны менеджер по персоналу и администратор на ресепшен. Обязанности и зарплаты у всех разные. Вы можете выбрать, что вам ближе.

Выяснилось, что на массаж принимают девушек до двадцати пяти лет. В возрастной ценз я явно не вписалась. Но из журналистского любопытства уточняю, какие конкретно услуги здесь оказываются. Собеседница меня не разочаровала, перечислив массаж классический, аквапенный, стоун-терапияю (горячими камнями) и эротический.

– Но это не то, что вы подумали. У нас приличное заведение, – заверила она.

Также клиенты могут заказать шоу-программу, которая начинается с приватного танца, продолжается водными процедурами, массажем... Продолжительность программы от полутора до пяти часов.

В основном услуги салона пользуются спросом у представителей сильной половины. 80-85% посетителей составляют мужчины, но приходят и семейные пары, и женщины.

– В основном к нам приходят мужчины, которые хотят отдохнуть от семейной жизни. Гости у нас солидные, поток постоянный, – пояснила мне интервьюер.

Менеджеры получают проценты от продаж, администратор ресепшена тоже продает услуги, принимает звонки, консультирует, встречает гостей, работает с деньгами, документацией. Зарплата – от 40 тысяч, график – сутки через двое, составляется на неделю.

– Администраторами стараемся брать девушек моложе 30 лет. Они лицо салона, мужчинам приятно общаться с ними, - и тут настигло разочарование.

Еще одна вакансия – менеджер смены работает в паре с администратором. В его обязанности входит управление группой сотрудников от 5 до 7 человек, проведение ревизий, аттестации, контроль за внешним видом персонала, соблюдением чистоты в салоне. Расширение бизнеса серьезное: требуется и рекрутер, и операторы для приглашения на собеседования и на гостевой телефон.

– Кто следит за безопасностью здесь? – спрашиваю между делом.

– Всех сотрудников обучаем конфликтологии. Посетители у нас приличные и ведут себя соответственно. За все время работы не было ситуаций, которые бы мы не разрешили. Кроме того, случайный прохожий к нам не зайдет – дверь на магните. Когда приходят гости, смотрим в камеру, чтобы убедиться, что человек адекватен.

Пока я проходила собеседование, из дверного проема, завешанного бархатными портьерами, доносились женские голоса. Попросила познакомить меня с потенциальным рабочим местом, на что получила уклончивый ответ: «Пока там идет уборка. Знакомство с салоном будет во время обучения».

На мой вопрос: «Официально ли трудоустраивают?», – собеседница сказала:

– По контракту. В наше время либо работаешь по трудовой и получаешь небольшие деньги, либо неофициально, но с достойной зарплатой.

Пообещалаи связаться через полтора часа, но уже прошло несколько дней, а звонка так и не было.

Анна БЕССОНОВА.