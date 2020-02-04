Пора в путь-дорогу

Туристический проект по ознакомлению с культурными, историческими и природными достопримечательностями нашей республики «Неизвестная Башкирия» набирает обороты.

Старинная легенда

Очередная поездка, к которой присоединился наш корреспондент, состоялась в районный центр Кушнаренково. Сначала мы посетили местный краеведческий музей, где директор Гюзель Хамитова и главный хранитель фондов Ильфир Кадыров рассказали, что основателями села были дворяне Топорнины. Род их был известен на всю Россию и близкими узами был связан с Оболенскими, Вяземскими, Якубовичами, Толстыми. На сегодняшний день родословная состоит более чем из пятисот имен. Одна из Топорниных вышла замуж за племянника нашего земляка, известного писателя Сергея Аксакова. С 1812 года на Девичьей горе в Кушнаренково начала строиться родовая усадьба.

Предание гласит, что гора получила такое название потому, что в доме была заточена одна из дочерей Андрея Топорнина – Елена, влюбленная в декабриста Александра Фока. Отец не хотел выдавать ее за бунтовщика, но происходила вся эта романтическая история во времена крепостного права, и крестьяне, сочувствующие молодым, устраивали им свидания.

Много лет спустя Топорнины продали свою усадьбу купцу Грибушину, известному импортеру китайского чая.

На реке Белой были две большие пристани, а в самом селе – очень много мельниц и крупорушек. До сих пор сохранились более двадцати купеческих домов. Среди его хозяев хотелось бы выделить одного – Токунова. Его дочь Наталья Георгиевна впоследствии стала мачехой Чкалова.

Позднее село было переименовано в честь начальника политотдела Башнаркомзема И. И. Кушниренко.

В годы Великой Отечественной войны, в ноябре 1941 года по инициативе начальника 1-го (германского) отдела Первого управления Наркомата госбезопасности (НКГБ) СССР А.М. Короткова в Школе особого назначения организовали факультет подготовки разведчиков-нелегалов для работы в странах-сателлитах Германии. На факультет приняли 100 юношей и девушек: австрийцев, болгар, венгров, испанцев, итальянцев, немцев, поляков, румын, французов, чехов – в основном, бойцов интербригад, сражавшихся в Испании, а затем осевших в Москве, в т. ч. Маркуса Вольфа – будущего бессменного шефа Главного управления разведки ГДР. Местом дислокации факультета стало село Кушнаренково. А располагалась так называемая Школа Коминтерна в бывшей усадьбе Топорниных.

К сожалению, в здании случился пожар, и теперь оно в аварийном состоянии. Но музей Коминтерна удалось спасти. Нам первым посчастливилось увидеть всех коминтерновцев «в лицо». Совместно с художниками республики в краеведческом музее подготовили выставку их портретов, которая вскоре пройдет в Уфе в Конгресс-холле. Кушнаренковским краеведам даже удалось связаться с одной из поступавших на факультет испанкой Хесус Роха, которой сейчас 98 лет. По-русски она говорит отлично.

Сейчас на Девичьей горе место отдыха кушнаренковцев, на вершине стоит самолет, а к подножию ведет лестница из 40 ступеней к каменному парку. Отсюда открывается панорамный вид на реку.

Четвертая точка

И еще парочка любопытных фактов о Кушнаренково.

55 градусов 55 минут северной широты и 55 градусов 55 минут восточной долготы. Точек с такими цифрами в мире четыре, но три из них затеряны в водах мирового океана. А та, единственная, что находится на суше, здесь! Ее обозначает столбик, стоящий в поле неподалеку от небольшой животноводческой фермы. Его установили в 2014 году.

А вы знаете, что самый северный виноград растет в Кушнаренково? Назван он в честь Лидии Николаевны Стреляевой. В 1945-1956 годах она трудилась заведующей отделом виноградарства плодово-ягодной опытной станции, с 1956 года - старший научный сотрудник отдела садоводства Башкирского НИИ сельского хозяйства.

С 2004 года опытная станция является селекционным центром по плодово-ягодным культурам и винограду.

Впервые на сверхлегком

Следующий пункт нашей поездки по району – аэродром Первушино. Если официально, то Уфимский учебно-методический центр малой авиации. На территории России таких всего два: в Уфе и Омске. Здесь готовят пилотов малой авиации. Центру исполнилось 10 лет. Сто пять самолетов из 43 регионов России ежегодно прилетают сюда. Здесь для них проводятся методические занятия. Безопасность полетов, популяризация авиации – немногое, чем занимается центр, руководит которым Сергей Минигулов. На аэродроме есть абсолютно все — проектор, звук, концертная площадка, интернет, гостиница, кафе, вертолетный, автожирный и парашютный центр. Постоянного и переменного летного состава более 120 человек. Базируются 25 самолетов, из них непосредственно в клубе работают пять, остальные частные. Ежегодно проводятся бесплатные авиашоу, которые посещают 10-15 тысяч зрителей. В прошлом году прошло 50 выступлений в Калуге, Ярославле, Омске, Казани и др. 9 лет подряд в Первушино практикуются кадеты уфимской школы первоначальной летной подготовки и каждый год поступают в высшие авиационные училища страны.

На аэродроме проводят профориентационные экскурсии для школьников «Моя профессия – пилот», можно совершить полет на авиатренажере. Но нам повезло больше. Мы полетали на сверхлегком самолете с пилотом-инструктором Василием Дементьевым. Эмоции меня захлестнули: я первый раз летела на таком самолете, и передо мной был штурвал. Ощущения не передать словами. Это нужно попробовать. Спустя несколько минут в зоне нашей видимости возник самолет, за штурвалом которого был сам Сергей. К его самолету был прикреплен баннер со словами «Я тебя люблю». Летим на высоте 200 м при скорости 190 км/ч, а будто плывем по небу. В такие моменты душа поет, и вспоминаются все песни, что знаешь про летчиков и пилотов.

P.S. Каждый уголок нашей республики уникален. Главное, найти время и вдохновение, чтобы начать путешествовать.

Инга ЧАЙКИНА.

Фото автора.