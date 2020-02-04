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Программу маткапитала продлили

Автор: cmanager от Вчера, 09:40

Программу маткапитала продлилиЗаконопроект о расширении программы и продлении ее срока действия Госдума приняла во втором чтении 19 февраля.

Речь идет о законопроекте, который в целом направлен на расширение программы материнского капитала в соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина, которые он озвучил в ходе послания Федеральному собранию.
Теперь программа материнского капитала для семей с детьми будет действовать до 31 декабря 2026 года.
Законопроект распространяет выплату на семьи, в которых появился первый ребёнок. В этом случае семья получит 466 тыс. 617 рублей. При рождении или усыновлении второго ребенка - доплату в 150 тыс. рублей. Таким образом, общая сумма маткапитала для семей с двумя детьми равняется 616 тыс. 617 рублям и будет ежегодно индексироваться.
Также Госдума обсудила поправки, касающиеся выплаты.
Предлагается расширить перечень лиц, имеющих право на получение материнского (семейного) капитала, включив в него не только женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка, начиная с 1 января 2020 г., а также мужчин, являющихся единственными усыновителями первого ребенка, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2020 г.
По информации ИА REGNUM.

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