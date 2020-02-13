Простая формула успеха

Недавно меня пригласили на презентацию продукта, который с английского можно перевести как «Натуральное здоровье». В небольшом офисе перед двадцатью приглашенными выступали люди, представившиеся врачами высшей категории. Они демонстрировали разномастные флакончики и вещали о целебной силе их содержимого. Чтобы развеять ваши иллюзии, сразу скажу, что в красивой упаковке была всего лишь… вода.

Но какая! Это вам не комар чихнул – структурированная! Самая что ни на есть целебная. Если функция органа слабеет, она ее усиливает, а если он работает чрезмерно, то гасит до необходимого состояния. Словом, нормализует деятельность. Лекция сопровождалась рассказами о случаях чудесного «исцеления» от различных хворей, начиная от банальных аденоидов и заканчивая онкологией.

«Моя дочь постоянно простывала. Мы устали обивать пороги больниц. Тогда я начала давать ей это средство, и вот уже год ребенок не простывает!» - с фанатичной убежденностью в голосе вещала одна их хозяек презентации продукта.

Вы не поверите, но секрет чудодейственного средства в том, что на воду «записана информация от эмбриональных клеток». Дескать, обращали ли вы внимание на то, что росток дерева, пробиваясь из-под земли, разрушает асфальт? Вот и здесь такой же принцип. Память клеток развивающегося организма побеждает болезни. Но даже страшно подумать, как информация от эмбрионов (и главное, где их брали?) записывается на воду! Предусмотрено ли это вообще законами физики?

Оглядываю собравшуюся публику. В основном люди среднего и старшего возраста: бизнесмены, педагоги, служащие, инженеры. Люди не с улицы - на вид вполне здравомыслящие, с высшим образованием. Закралась ли у кого-то тень сомнения? Однако по окончании презентации все эти презентабельные женщины и мужчины обступили выступавших с возгласами: «Покажите мне этот пузырек!», «Сколько стоит?», «Я хочу купить – дайте два». Отмечу, что флакон вместимостью 200 мл реализовывался за 2600 рублей.

Когда одна из посетительниц робко попыталась узнать, проходил ли данный «препарат» какую-то проверку, имеет ли сертификат, продавцы ей популярно объяснили: дескать, не лекарство продаем, а оздоравливающее средство. Чувствуете тонкую разницу?

Глядя на нарядные бутылочки с непонятной прозрачной жидкостью (в некоторых даже плавали золотые и серебряные частички, продавцы уверяли, что это драгметаллы) и наблюдая, как некоторые дамы хватают по две-три упаковки (каждое средство – отдельно «воздействует» на определенные органы: одно – на сердце, другое – на желудок, третье – на горло и так далее), я не могла поверить своим глазам – как же легко навешать лапшу на уши нашему человеку. Стоит рассказать душещипательную историю об исцелении, налить воду в бутылочку, «наделить» ее чудодейственными свойствами - и вот народный рубль уже в вашем кармане.

Альбина Зубарева.