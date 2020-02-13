Шесть поколений старого «земства»

Поколения принято считать периодами в 25 лет. Удивительное дело, как этот традиционный «человеческий» счет совпал с историей одного из самых известных исторических особняков Уфы – здания Губернской земской управы. 10 марта этот дом отметит свое 145-летие. Ровно шесть людских поколений, шесть кардинальных эпох в жизни страны…

10 марта – это по новому стилю. Во всех исторических формулярах стоит дата 27 февраля – именно в этот день в 1875 году здесь состоялось первое, учредительное, заседание Уфимского губернского земского собрания.

В процессе реформ Александра II Государственный совет Российской империи распорядился, чтобы 14 мая 1874 года было учреждено земское собрание города Уфы. Его первым председателем стал Андрей Дмитриевич Дашков, выдающийся просветитель и общественный деятель Уфимской губернии второй половины XIX века.

Здание, о котором идет речь, было специально возведено для размещения в нем многочисленных городских и губернских общегосударственных организаций, что и определило его судьбу на первые три поколения. Власть есть власть - Управа резко выделялась среди простой одноэтажной застройки старых улиц Телеграфной (Цюрупы) и Большой Ильинской (Заки Валиди).

Полномочия земства заключались в решении хозяйственных и денежных вопросов на уровне губернии, финансировалось строительство транспортных путей, начальных школ и больниц. Уфимское земство вело огромную сельскохозяйственную, строительную, просветительскую, здравоохранительную работу. Стало тесно – и в 1910 году к зданию добавили пристрой по улице Большой Ильинской, выполненный практически в том же архитектурном стиле, что и основное здание.

Как хорошо известно уфимцам, в его стенах работал знаменитый уфимский фотограф и летописец Аполлоний Зирах, служил писарем 17-летний Федор Шаляпин, в предреволюционные годы побывали Владимир Ленин, Александр Цюрупа и еще огромное число людей, чьи имена достойно вписаны в летопись города и республики.

Кстати, непосредственно в здании земства располагалась типография и редакция местной газеты, которая издавалась на территории Уфы в восьмидесятых годах позапрошлого века. За почти полвека существования земством было издано более тысячи наименований книг, журналов, сборников, отчетов, брошюр.

Последним председателем Земства был Пётр Флегонтович Коропачинский, сложивший свои полномочия с окончательным установлением советской власти - в 1919 году.

Третье поколение жизни здания так и продолжило уже привычную ему «административную» линию. С 1919 по 1941 год в здании находился наркомат земледелия (наркомзем) - прямой преемник одного из отделов земского учреждения. Если первые два поколения это здание было средоточием всего комплекса административной власти, то для аграрной Башкирии предвоенного периода оно было едва ли не самым важным. Конечно, масштабы помещений наркомзема не так впечатляли, как современное здание Министерства сельского хозяйства республики – хотя работы было никак не меньше… Тем более – на историческом переломе форм хозяйствования, коллективизации и новых, плановых экономических отношений.

…Архивные строки обозначают лишь первые этапы из истории этого дома - до нынешних времен еще много воды утекло и немало исторических бурь промчалось над его крышей. Тем более что от «первой» крыши ничего остаться уже и не могло – даже без детального анализа понятно, что изначальное здание Губернского земства с его нынешним обликом имеет мало общего. Особенно после лихолетья Великой Отечественной – когда здесь обосновалось несколько эвакуированных предприятий, положивших начало заводу «Уфимкабель». В то время вопрос об архитектурных изысках не стоял – надо было срочно давать продукцию фронту, поэтому приспосабливать здание под нужды завода приходилось буквально на ходу, не останавливая производство и не задаваясь вопросами – какие «межоконные украшения» были тут полвека назад.

Это было особое, горькое, трудное, но победное «поколение» - вместо партийных циркуляров и колхозных разнарядок шли на фронт саперные подрывные шнуры, телефонные линии и многое другое. Завод был на ведущих ролях в Наркомате оборонной промышленности страны, что и определило его дальнейшую судьбу: расширение производства, освоение принципиально новых для предприятия видов продукции. Военное и послевоенное поколение проходило как производственное – среди горожан до сих пор привычно и популярно название «здание «Уфимкабеля».

Так было до тех пор, пока не пришло понимание: заводу не место в центре столицы. Не будем сейчас вдаваться в детали, каким сложным и дорогим был перенос работающего предприятия на новое место – выстроенные с нуля корпуса «Уфикамбеля» в Демском районе города. Вернемся к нашему юбиляру: даже не - специалисту понятно, что восстановить здание в первозданном виде было очень и очень трудно. Но неизбежно: это – объект культурного наследия федерального значения.

Генеральный инвестор, Ильдар Гималетдинов, прекрасно понимал, какую дополнительную нагрузку он берет на себя, принимая решение о полной реставрации памятника архитектуры. Но его принципиальная позиция уже хорошо известна в республике:

- Пусть это будет делом еще нескольких трудных лет, но я сумею изменить этот кусочек родной Уфы. История и память в любом случае дороже денег. Мы вкладываем десятки миллионов в реставрацию старого здания завода, но с точки зрения сохранения родной истории - это лишь малая толика того, что мы должны и обязаны сделать.

Так началось «шестое поколение» в богатой на события жизни старого дома. Уже сегодня он обрел не просто реставрированный, но и улучшенный облик. Восстановлена сложнейшая декоративная лепнина, установлен 12-метровый «золотой» шпиль, устроена сложнейшая медная кровля, приведен в порядок и выкрашен долговечными составами фасад. Сегодня, не видные снаружи, там идут масштабные внутренние работы. Здание гостеприимно распахнет свои двери уже ко Дню республики, а внутри его…

Что будет внутри – пока смолчим. Пусть это будет сюрпризом, достойным подарком горожанам и жителям республики! Главное сейчас в другом – полуторавековая жизнь здания не закончена. Впереди еще множество лет и немало поколений. С юбилеем, старый дом!

Маргарита Харисова.

На снимке:

Визуализация проекта реставрации.