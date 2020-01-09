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Владимир Путин призвал пересмотреть потребительскую корзину

Автор: cmanager от Вчера, 15:08

Владимир Путин призвал пересмотреть потребительскую корзинуОт потребительской корзины будет зависеть размер прожиточного минимума. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду на встрече с представителями общественности в Липецкой области.
«По мнению специалистов, структура нуждается в совершенствовании, потому что там большую часть занимают картофель, жиры, хлебобулочные изделия, а овощи, фрукты, рыба и мясо не занимают должного места. Поэтому она, безусловно, подлежит пересмотру. От нее будет зависеть и прожиточный минимум. А от него высчитывается МРОТ. Одно зависит от другого», - сказал глава государства.
И отметил, что в этой связи важно зафиксировать в Конституции РФ минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не ниже уровня прожиточного минимума. Ранее он в ходе ежегодного Послания Федеральному Собранию заявил о необходимости закрепить в Конституции РФ положения о том, что МРОТ должен превышать прожиточный минимум трудоспособного населения, а пенсия -ежегодно индексироваться.
По информации ИТАР-ТАСС.

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Категория: Четверг

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