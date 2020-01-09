Окружить заботой каждого

Автономная некоммерческая организация «Территория развития» и благотворительный фонд «Сердца Башкортостана» организовали встречу воспитанников шести социальных приютов республики. Для более 100 детей и подростков из Чишминского, Нуримановского, Благоварского, Уфимского районов и столицы республики провели спортивные и интеллектуальные мастер-классы.

У каждого из ребят своя драматическая история.

Семилетний Алексей в приюте уже около года. В социальное учреждение его передали из-за того, что родители, увлекшись спиртными напитками, забывали о сыне, лишили его дошкольного образования. Пока мальчика не было дома, ситуация в семье усугубилась: мама совершила преступление и теперь отбывает срок. Ребенком никто не интересуется. Вероятно, его передадут в детский дом.

– Алеша отстает в развитии. Он поступил к нам замкнутый, всего боялся, не разговаривал. Сейчас начал произносить первые слова. С ним работают специалисты. Он доброжелательный, нуждается в любви. Когда приходим на работу, бежит к нам на встречу, – поделилась психолог учреждения, в котором воспитывается мальчик.

15-летняя Алия в приюте с июля: сбежала от домашнего насилия.

– Около двух лет назад мама познакомилась с мужчиной и мы переехали к нему. С нами жили два его ребенка. Через какое-то время отчим начал поднимать на маму руку. Не выдержав этого, я пошла к инспектору по делам несовершеннолетних и попросила определить меня в приют. Они отговаривать не стали, потому что знали о ситуации, – рассказала девочка. – В декабре мама несколько раз меня навещала, была договоренность, что 16 января заберет домой, но пропала. У меня 8-го был день рождения, но она не приехала.

Организаторы мероприятия считают, что добиться хороших результатов может каждый ребенок. Чтобы помочь детям, оказавшимся в трудной ситуации, запустили проект «Территория развития – равенство возможностей».

– Мы помогаем ребятам получить практические навыки, расширить их творческий потенциал. Также почувствовать тепло, внимание и заботу взрослых, – пояснил руководитель АНО «Территория развития», депутат Горсовета Руслан Зинатуллин.

– Мы часто бываем в детских домах, приютах, проводим мастер-классы. Дарим подарки пациентам онкологического отделения республиканской детской больницы. Стараемся порадовать чем-то новым, – говорит директор БФ «Сердца Башкортостана» Адэлина Рахимова.

В этот день в течение четырех часов ребята занимались с педагогами и тренерами спортивного клуба «Федерация». Познакомились с основными приемами регби, участвовали в интеллектуальных играх, изучали французский. С малышами работали аниматоры. Более старшие с интересом послушали выступление блогеров.

10-летнюю Зухру вдохновил мастер-класс по иностранному языку. Живую французскую речь услышала впервые. Мечта девочки – посетить Париж. Возможно, она когда-то сбудется, впрочем, одно ее сокровенное желание уже осуществилась. Семь месяцев Зухра воспитывалась в приюте и надеялась, что вскоре за ней придет мама. Но женщина предпочла разгульную жизнь, и, наконец, девочку взяла в свою семью сотрудница социального учреждения.

У детей, познавших трудности, как правило, сильный характер, важно направить их в правильное русло, считает руководитель спортивного клуба «Федерация» Александр Минуллин:

– Мы поставили задачу – сплотить их, приучить взаимодействовать. Погрузили в среду, которая объединяет. Дети получили позитивные эмоции, думаю, приятное впечатление останется у них надолго.

В завершение ребят пригласили на торжественный обед и вручили памятные подарки. До конца года организаторы планируют провести еще несколько таких благотворительных мероприятий.

Мария НИКОЛАЕВА.