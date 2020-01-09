В поисках предков – за тридевять земель…

Недавно на официальной странице школы №113 в социальных сетях я увидела интересные фотографии. Они выглядели как кадры с военных учений – палаточный лагерь, вырытые траншеи, но с экрана монитора смотрели не суровые солдатские лица, а улыбались дети. Заинтересовавшись, позвонила, и уже на другой день мы встретились с членами школьного поискового отряда «Поиск».

Увидеть историю своими глазами

– Отряд уже несколько раз ходил в экспедиции в рамках проекта «Вахта Памяти» и даже получал государственные награды, – с гордостью говорит заместитель директора по воспитательной работе Елена Максимова.

Группа организована в 2007 году учителем истории Зилей Маннановой. Предложила идею и сама же воплотила ее в жизнь. Она хотела изучать историю не по учебникам, а на реальном поле битвы. Создав группу из нескольких человек, отправилась в первую экспедицию в Ленинградскую область. Затем последовали поиски останков погибших воинов в Карелии и других регионах.

– Она умела вести за собой. Ее харизма и неординарный характер притягивали учеников. Порой мы, ее коллеги, не могли понять, как ей удается сохранять в классе дисциплину и при этом заинтересовать темой даже самых сложных детей. Ей удалось привить им любовь к истории, – вспоминает учительница русского языка и литературы Елена Самигуллина.

Ребята помогли Зиле Фаильевне организовать в школьном музее «Добрая память» имитацию землянки времен Великой Отечественной войны, в которой много предметов, привезенных из Ленинградской области участниками группы «Поиск». Среди находок – ручные гранаты, оружие, защитные каски, стеклянные и металлические фляжки, есть даже очень редкий предмет – металлическая броня. А для его оформления ОМОН Башкортостана предоставил настоящую военную маскировочную сетку.

– Мы в этой группе с седьмого класса, но уже с пятого знали про этот отряд и с нетерпением ждали вступления в него и усердно готовились – учили историю, занимались физкультурой, – говорят ученики 11 «А» класса Жавлонбек Зарифжонов и Олег Лукин.

Зиля Маннанова была их классным руководителем и часто рассказывала о поездках, водила в школьный музей и показывала экспонаты. Ребята с замиранием сердца слушали ее и считали дни, когда смогут стать частью этого увлекательного дела…

Наконец-то, в седьмом классе они впервые поехали в поисковый лагерь. Отправились только самые крепкие и выносливые, ведь предстояло жить в палатках, самим готовить еду, с семи утра вставать на раскопки, несколько часов, а порой и весь день работать лопатой.

Помогла расческа

Олег говорит, что его не пугали сложности, так как он родился и рос в туристической семье и с малых лет привык жить в палатке, добывать дрова и разжигать костер. Именно родители поддержали его в решении вступить в отряд поисковиков, потому что знали, что там сын пройдет курс молодого бойца, следовательно, не испугается воинской службы и не растеряется, если возникнут чрезвычайные обстоятельства.

– Они понимают, что для меня это не просто баловство или мимолетное увлечение, – говорит юноша.

– До сих пор помню свой первый день в лагере: мы приехали поздно ночью, поставили палатки и вроде только легли спать – уже объявили подъем. А там, как в армии, не церемонятся, если опоздал на завтрак, значит, остался голодным, – вспоминает другой участник Жавлонбек.

День в лагере начинается рано. После завтрака объявляется построение, где командиром определяется фронт работы для каждого отряда. Ребята признаются, что предпочитают уходить подальше, потому что поблизости уже все перекопано. Если отправят за болото, то это вообще счастье.

Сами раскопки состоят из двух частей – обследование территории щупом и раскопки. На первый взгляд, работа несложная и, если силы позволяют, можно работать и работать. Но, как признаются ребята, нужно быть предельно аккуратными и при малейшем подозрении на находку звать командира отряда.

Например, во время одной из поездок они нашли медальон, внутри которого сохранилась записка с данными бойца – Алексея Мартынова. Открывать в таких случаях категорически нельзя, потому что бумага может тут же превратиться в прах.

Данные тут же передали в архивы, но найти родственников солдата до сих не удалось. Такая находка – большая редкость, так как медальоны носили лишь до 1941 года, после чего солдатам начали выдавать военные книжки.

– А еще у них было суеверие: считалось, что если он напишет свои данные на личных предметах, то, непременно, погибнет, – говорят мальчики.

Однажды поисковикам удалось найти родственников погибшего бойца благодаря сохранившейся расческе с фамилией и инициалами. Она принадлежала Константину Утенкову. Родные считали его без вести пропавшим. Члены отряда передали им останки и участвовали в захоронении.

– Впечатления, которые я испытал на встрече с родственниками, словами не передать. Это и радость от того, что удалось вернуть воина на малую родину, и гордость, что я и мои друзья причастны к этому трогательному моменту. Нам дали прочитать его письма с фронта, показали фотографии… Было такое ощущение, будто он мой близкий человек, – говорит нынешний руководитель отряда Артур Хайретдинов.

Пришел он в отряд случайно. Сначала особого энтузиазма не испытывал и поехал с ребятами только потому, что хотел увидеть Санкт-Петербург. Но после первой же поездки так втянулся, что даже после школы продолжил поддерживать «Поиск».

– Зиля Фаильевна ушла из жизни, и возглавить отряд оказалось некому. Мне стало обидно, что ее труд может пропасть, и я согласился взять школьников под свое крыло, – говорит Артур. – Я не ради наживы, славы или наград пришел сюда. Отдаю долг предкам, тем героям, благодаря которым живу в свободной стране. Но моя работа уже не нужна им, она необходима нынешнему поколению. Без памяти о прошлом, нет будущего. Я рад быть частью той команды, которая восстанавливает и сохраняет эту память.

Алина ГАРИПОВА.