Можно ли обмануть прибор?

Последние квитанции, пришедшие за отопление, обеспокоили уфимцев. Как отмечают собственники квартир, начисления намного превышают предыдущие.

– Очень тревожит ситуация с платежами за отопление! Сумма выросла значительно. Если в прошлом году за квартиру площадью 55,9 квадрата стабильно платили около 1800 рублей, то за декабрь мне выставили 3 129. Правда, в этом месяце сделали перерасчет и платить не пришлось, а что будем делать с февраля, когда все переплаченные средства будут компенсированы? Слышала, в подъезде дома имеется общедомовой счетчик тепла, однако не допускаются ли ошибки при передаче показаний? – переживает Галина Банникова.

В связи с переходом на новую схему оплаты «по факту» счета за тепло выставляются только в отопительный период. В МКД, оборудованных общедомовыми приборами учета тепловой энергии, начисление производится по их показаниям. Иными словами, сколько реально потребили за месяц – столько нужно заплатить.

Счетчики по всем адресам должны были установить до 1 января 2019 года. В Советском районе они есть почти во всех домах, осталось поставить лишь в некоторых, не имеющих технических возможностей (таких около 1-2%).

– По нормативу выходит дороже. Больше всех за отопление платят жильцы домов малой этажности – до 4 этажей. Чем выше МКД, тем меньше сумма. Поэтому горожане подходят с просьбой установить приборы учета, – пояснил заместитель директора по технической эксплуатации инженерного оборудования жилищного фонда УЖХ Советского района Фагим Салимьянов. – Раньше такой необходимости в маленьких домах не было. Сейчас суммы платежей увеличились и жители сами начали задумываться об установке. Если по нормативу расчет производится по тарифу 41 рубль с копейками с квадратного метра, то по счетчику, к примеру, в одном из экономных домов выходит чуть более 29. Но бывает и наоборот. Это зависит от многих факторов: системы утепления, окон, некоторые жильцы просят, чтобы им тепло прибавили.

Приборы учета устанавливаются в месте ввода энергоносителя в строение. В подвале дома № 20 по ул. 50-летия Октября стоит тепловычислитель марки ТВ-7.

– Это два водомера, считающие сколько воды зашло и вышло за сутки и термостаты, фиксирующие температуру носителя на входе и выходе. Также сам вычислитель, который считает и преобразует в гигакалории. Плюс задвижки, отводы, манометры, – рассказывает о работе системы ведущий инженер отдела инженерного обеспечения Радмир Кузяшев.

После установки прибор проверяют на корректность и пломбируют. Доступ в узловую посторонним ограничен. Для передачи показания обслуживающая организация снимает на адаптер.

– Эту систему никак нельзя обмануть. На табло мы видим текущие данные: температуру воды и расход. В данное время объем проходящей воды – 4 куба в час. Также мы можем увидеть общие показатели. С момента включения прибор наработал 25 тысяч часов, общенакопленный результат – 1911 гигакалорий, – продолжает Радмир Кузяшев.

Показания в БашРТС предъявляются ежемесячно за минусом объемов тепловой энергии, приходящихся на долю нежилых помещений. Их арендаторы производят оплату в рамках договорных отношений.

В случае выхода счетчика из строя первые три месяца начисления производятся по среднемесячным показателям. С объемами потребления своего дома жильцы могут ознакомиться в УЖХ.

По информации Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору, платежки с дополнительными начислениями за декабрь 2019 года пришли жителям 485 домов республики. Большая часть их приходится на г. Уфу — 346. Корректность проверят надзорные органы с участием общественности и ресурсоснабжающей организации.

Мария НИКОЛАЕВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.