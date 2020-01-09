Почему в часах кукушка, а не петух

- Вот эти часы - «Командирские», в СССР они на самом деле были доступны только военным - командирам, летчикам. Но, как видите, здесь в надписи английским шрифтом «17 камней» допущена ошибка. Так что это китайская подделка, хоть и очень похожая. И внутри - обыкновенный страшненький китайский механизм, - рассказывает Алан Хадеев.

Недавно в Доме-музее Ленина открылась выставка часов «Кладовая времени». Экземпляры для нее предоставили известный коллекционер Валерий Шатаев и мой собеседник, который учится в четвертом классе. Ему, например, принадлежат часы с кукушкой. Неужели когда-то это «ку-ку» через каждый час или полчаса было обычным? Причем не так уж давно: часы выпущены Сердобским заводом в 1970-х.

- Знаете, что нужно для «кукования»? Вот такие меха, похожие на гармошки, и свистки, показывает Алан. - Механизм расправляет меха, они «дуют» в свистки. Вообще такие часы были изобретены в Германии, в Шварцвальде, и у меня есть часы оттуда. Первоначально изобретатель хотел, чтобы в часах «сидел» петух, но «кукареку» не выходило. Только «ку-ку». А вот, кстати, одни из первых советских часов с кукушкой - 1938 года.

Эти небольшие ходики - тоже из Шварцвальда, мне их отдали починить. И я починил. Что такое ходики? Это часики с маятником и гирями. Кстати, если бы меня спросили, какие часы точнее - на заводной пружине или на гирях - я бы ответил, что на гирях.

Заказ от Пентагона

Собственно говоря, дома у Алана осталось экспонатов еще на одну большую выставку. А вот раритет, который не вошел в экспозицию: наручные часы с портретами Николая II и императрицы на циферблате.

- Мы их купили в деревне за полторы тысячи рублей. Середина циферблата была замазана, и цена объяснялась тем, что они фамильные: «Мне они достались от прадеда, но у меня ипотека», - объяснил продавец. Я решил почистить циферблат ватной палочкой - и… стало понятно, почему портрет в советское время замазали. На самом деле такие часы стоят гораздо дороже.

Коллекционирование механических часов обязывает разбираться в том, как они работают. И Алан с ними на «ты»: достает механизмы и демонстрирует мне.

- Вот эти часы «Весна» мы купили очень дешево, потому что они не работали. А я их смазал, поставил новую анкерную вилку (мне демонстрируют «внутренности» часов) - вот эту деталь, мне ее дал Валерий Иванович – и они исправно ходят, могу бой показать. (Анкерная вилка - деталь, соединяющая анкерное (ходовое) колесо с балансом или маятником, обеспечивает равномерный ход часов). Их выпускали во Владимире. Недавно мы смотрели фильм, где действие происходит в 60-е годы, и увидели такие часы.

Алан - любитель именно советских часов, он знает все заводы и марки, которые выпускались. Среди множества экземпляров замечаю что-то знакомое - наверное, такие были в бабушкиной квартире…

- В СССР было 19 заводов, а в перестройку большинство их обанкротилось! - возмущается мальчик. - Наши часы поставлялись в 52 страны! А еще «Командирские» заказывал Пентагон. У меня такие тоже есть, - продолжает мальчик. («Командирские» с противоударным механизмом 2234, помещенным в пылевлагозащитный корпус, с люминесцентными стрелками, которые видно в темноте, и в самом деле отличные часы. Однако то, что в 1991 году Пентагон США заказал на заводе «Восток» 40000 часов для участников операции «Щит пустыни» - миф. На самом деле заказчиком являлся американский бизнесмен Брюс Эриксон, который решил продавать известные чистопольские часы в США по немалой цене в 149$ за экземпляр. Первая партия в 10000 штук буквально разлетелась, и было сделано еще несколько заказов).

Также в СССР выпускались конструкторы «Юный часовщик» - из деталей, повинуясь инструкции, можно было самостоятельно собрать простые часы «от» и «до». А детские часы и будильники с героями сказок и мультфильмов? Да уж, есть о чем пожалеть!

- А вот это танковые, - демонстрирует Алан. - Они устанавливались в танки во время Великой Отечественной. Разработаны так, что у них нет отдельных деталей, чтобы заводить: вместо этого они выдвигаются, корпус крутится - подзаводка произведена. Ведь в танке ключ искать неудобно. После войны осталось еще много таких часов, и их стали вставлять в корпуса - они превратились в настольные.

Ну а мы переходим к часам иностранным.

Как Мозер за зайцем гонялся

- Это французские, им где-то 150 лет, а циферблат как новый, потому что керамический. И механизм у них тоже красивый, чистый. Кстати, тут есть такая деталь - педельфедер, в переводе с французского - толкательная пружина. Она очень тонкая, но именно она дает раскачку, а на ней висит маятник – так часы работают. А эта деталь - репетир, он бывает со шнурком или цепочкой. Дергаешь за нее - и хронометр отбивает количество часов, четвертей и пятиминутных интервалов (или минут). Это было особенно удобно раньше, когда нельзя было в любое время зажечь свет. А вот настенные часы немецкой фирмы «Юнганс» - такие висели в кабинете у Ленина. Надпись «Le roi a Paris» - свидетельство того, что «Юнганс» поглотила французскую фирму.

Как видите, коллекционирование часов дает знания в самых разных областях: не только механики, но и истории, культуры других стран. Например, Алан знает историю постройки Биг-Бена и историю конкуренции немецких фирм «Мозер» (кстати, тоже известная фирма, такие часы собирались в России) и «Братья Хасс». И много чего еще.

- От механизма «Братьев Хасс» специально отламывали фигурку зайца - символ фирмы (по немецки «заяц» - Hase). К тому же, видите, написано «Г. Мозер», но «Г» - русская, а «Мозер» написано по-английски, - консультирует он меня. - У них очень красивый бой. В общем, не знаю, почему я так люблю их… наверное, потому, что настоящие часы красивы и снаружи, и внутри. Изящная отделка даже там, где ее никто не увидит, кроме мастера.

Я начинаю понимать. Часы - символ того, что культура - это не только литература и музыка, но и любовь к изготовлению красивых вещей и четко работающих механизмов. Любовь к работе, культура производства, без которой нет качества и о которой мы сейчас снова начинаем задумываться.

Часоделы в новом веке

- Ты любые часы можешь починить? - задаю я провокационный вопрос.

- Нет, конечно, не любые. Этому нужно много учиться. К тому же они бывают очень капризные. Ну, например, там одна деталька что-то не задевает - не работают, чуть-чуть отогнешь ее - начинают работать слишком быстро… Вот что такое тонкая настройка. Для таких людей, как я, пишут книги, и я их читаю - «Ремонт часов», «Часы мира».

И, конечно же, в будущем Алан хочет стать часовым мастером.

- Но ведь механические часы сейчас нужны только коллекционерам!

- Не только. Их ценят как детали интерьера, наручные, карманные – как аксессуары. И в Уфе есть специальные магазины и мастерские. Иначе зачем бы китайцы сейчас принялись изготавливать копии часов известных людей? Вот, например, копия часов первого канцлера Германии Отто фон Бисмарка. А это - Людовика XIV. Копии часов охотничьих, солдатских, морских...

Кстати, почему этим не могут заниматься сохранившиеся наши заводы?

Ну а если не получится стать часовщиком, Алан может стать механиком. Думается, во многих областях.

А сколько здесь еще интересных экземпляров! Если не приглядываться - ни за что не заметишь, что часы в виде кошки - картонные, Алан сделал их сам. Есть часы Константина Чайкина - современного мастера, называются «Джокер»: один глаз показывает часы, другой минуты. Правда, произведения Чайкина очень дорогие, поэтому у Алана - копия.

А вы знаете, что к юбилею Уфы Чистопольский завод изготовил специальные часы с нашим гербом? И они очень красивые.

Екатерина КЛИМОВИЧ.