День открытых дверей

- В работе мелочей не бывает, - отметил глава администрации города Ульфат Мустафин на встрече с юными журналистами школьных медиацентров.

Ребята из 18 общеобразовательных учреждений Уфы получили возможность взять интервью у мэра столицы накануне Нового года.

Перед встречей заместитель главы администрации города Алина Сулейманова провела для ребят экскурсию по зданию мэрии, заглянули они в святая святых – кабинет Ульфата Мансуровича, где всеобщее внимание привлек огромный экран, в режиме реального времени демонстрирующий жизнь мегаполиса. Школьники увидели, сколько снегоуборочной техники вышло утром на улицы города.

- Надеюсь в будущем увидеть вас на телеканалах не только республики, но и России, - приветствовал ребят глава муниципалитета и заговорил о том, что в городе строятся новые школы, в следующем откроются две – в Затоне и Кузнецовском Затоне. – Хотелось бы, чтобы все вы учились в таких учебных заведениях, как недавно открывшиеся 44-я и 162-я, где созданы все условия и для учебы, и для творчества, имеются несколько спортивных залов и просторные аудитории.

- У нас должна пройти капитальная реконструкция, можем мы надеяться, что появится специальное помещение для нашего медиацентра? - задала вопрос Анна Климина из лицея №21.

- Мы учтем ваши пожелания, сейчас как раз идет работа над проектом, - заверил Ульфат Мансурович. – Я недавно побывал в вашей школе и увидел, что с тех пор, как в ней учился мой сын, мало что изменилось. Поэтому вас ожидает полная реконструкция.

Аня собирается связать свою судьбу с журналистикой:

- Даже если в будущем эта профессия исчезнет, умение писать всегда пригодится, - считает она, - если ты профессионал своего дела, то сможешь работать в разных областях.

А Радмилу Шайхутдинову интересовали вполне земные вещи: когда приведут в порядок Сипайловскую набережную.

- Мы сейчас активно занимаемся благоустройством зон отдыха, - рассказал Ульфат Мансурович, - в частности трансформируются территории парка «Первомайский» и сквера «Журавли». Вы своими глазами видели, как преображается набережная Белой – одна из самых длинных в стране – почти пять километров. Меня всегда волновал вопрос, почему в нашем городе, окруженном реками, нет, например, водных трамвайчиков и мало катеров, на которых можно рассмотреть красоты Уфы. Мы планируем это исправить. Недавно в парке Победы отреставрировали лестницу, ведущую к реке. Здесь появится причал, куда будут приставать катера, а следующие остановки - памятник Салавату Юлаеву – Монумент Дружбы – парк «Олимпик» - Сипайлово.

Также мэр подробно рассказал, какие перемены ожидают другие зоны отдыха.

Викторию Турьянову интересовало, какой самый серьезный вопрос удалось решить главе администрации Уфы.

- В работе мелочей не бывает, - считает мэр. – Важны все сферы: и социальная, и здравоохранение, и образование.

- Есть у вас какой-то жизненный девиз? - спросил один из юнкоров.

- Идти всегда вперед и много работать. Где-то в 1980-х, когда работал мастером, пожаловался отцу, что трудно. Он мне ответил: работа – это счастье. Если вы любите дело, которым занимаетесь, то это действительно так.

Визит в мэрию и беседа с главой администрации столицы стали для уфимских юнкоров новогодним сюрпризом, а в качестве подарков ребята получили сертификаты, на которые смогут купить технику для своих медиацентров.

Светлана ЯНОВА.

Фото Лилии ЗАГИРОВОЙ.