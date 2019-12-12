Парадокс карикатуры

В Музее истории Уфы развернулась выставка известного карикатуриста Камиля Бузыкаева. А к ее открытию приурочили знаковое событие: мэр Уфы Ульфат Мустафин вручил по итогам уходящего года благодарственные письма и памятные сувениры лучшим журналистам и редакциям, освещавшим городские события. Приятно отметить, что в их числе - и наш коллектив.

Мэр также осмотрел выставленные работы Бузыкаева и признался, что лояльно относится к его творчеству и остроумным сюжетам, героем которых становится и он сам.

Однако художник живет не одними карикатурами, у него много творческих планов: наш разговор состоялся как раз накануне его отлета в Великобританию, куда Бузыкаев отправился для своего нового смелого проекта.

- Уходящий год был интересным для вас?

- Точно можно сказать, что он прошел гораздо живее, чем предыдущие восемь лет. Народ пришел деятельный, мне прикольно за этим наблюдать.

- Во всяком случае, насыщенный 2019-й подарил вам много информационных поводов. Почувствовали новую волну своей популярности?

- При прежней власти зрители меня больше любили, хотя сама она старалась мое творчество не замечать. А новая обратила внимание. И вот какой парадокс: когда меня игнорировали, хотелось задеть еще сильнее, а сейчас и желания такого особо нет. Но все же не могу на что-то закрыть глаза и рисую это. Я живу соцсетями - так уж вышло. Большая часть моей аудитории, возбужденно повизгивавшая, когда я хамил, дерзил, теперь возмущена, что стал мягче. Они, может быть, и сами хотели бы нахамить, но не могут. А здесь и я перестал, радоваться им теперь нечему. Требуют, чтобы снова стал жестче. Может быть, это от того, что я и сам повзрослел.

- Вас задевает критика?

- Конечно, я же художник и так вижу. Попробуйте, нарисуйте сами. Где-то слышал очень четкое сравнение: карикатурист как голубь, летает и везде гадит - на голову статуи Ленина, на новый «Мерседес», на белое платье невесты. Просто оттого, что ему надо так и все.

Я всегда рисовал карикатуры, в детстве, в школе, в институте. Но никогда не думал, что такой навык поможет зарабатывать. С развитием соцсетей оказалось, что народу это интересно. И можно задавать происходящему новые смыслы. Хотя путь получился через скандал - Татарстан через скандал, Уфа и Башкирия меня тоже узнали через него.

Рисунки дают мне известность, а она дает мне заказы. В итоге могу продвигать какие-то свои проекты. Сейчас вот как продюсер взялся за документальный фильм. Он будет о выдающемся советском дипломате, нашем земляке Кариме Хакимове, который представлял интересы Советского государства на Ближнем Востоке и переиграл иностранную разведку, общался с Муссолини, Лоуренсом Аравийским. В архиве Министерства иностранных дел хранятся документы, касающиеся его деятельности. Лечу в Великобританию, чтобы заплатить за доступ к ним. Получил приглашение в палату лордов на званый рождественский ужин, придется брать в аренду фрак. Ждите фото в соцсетях.

- Вы замахнулись на довольно масштабный проект, но ведь до этого никакого отношения к киноиндустрии не имели. Не страшно?

- Вместе со мной целая команда профессионалов. Курировать проект взялся МИД России, который хочет реализовать его так, чтобы картину можно было демонстрировать за рубежом.

Съемки планируем начать в марте, есть предварительный сценарий. Они будут проходить в Саудовской Аравии, в Англии, возможно, в Японии, но в первых двух странах точно. Это будет документальный фильм с художественными вставками, какие-то эпизоды придется инсценировать. Кандидатуры режиссеров предложит МИД.

Не хочу делать что-то местечковое, это оставляет тягостное впечатление. Вначале мы как-то легко все себе представляли, но на деле оказалось не так просто. Я почему-то думал, что смогу сыграть какую-то роль. Но пришел к выводу, что проект слишком важен для страны и любители должны оставаться любителями, а играть должны профессионалы, чтобы не низводить эту работу на уровень самодеятельности.

Изначально с идеей фильма мы вышли на уровень республики и думали, что это будет проще, не рассчитывали на большой бюджет. Однако оказалась, что тема, которую мы развиваем в течение полугода, актуальна. В октябре глава государства побывал в Саудовской Аравии, где очень почитают Карима Хакимова как друга первого короля, его соратника. И тут мы со своим фильмом. Так эта идея превратилась в проект Министерства иностранных дел России.

- Жанр карикатуры – особый способ мышления. Художников много, а карикатуристов мало.

- Кувшин может любой нарисовать, у нашего брата вдобавок должно быть определенное ехидство, хамство, если хотите. Могу и над собой посмеяться. Никогда не считал себя трудолюбивым, скорее лентяем. Оказалось, что просто занимался не самым любимым делом. А как карикатурист довольно-таки плодовит, наверное меня можно назвать трудолюбивым карикатуристом. Но на этом все мое трудолюбие заканчивается. Люблю путешествовать, люблю своих детишек, люблю пошалить, играть в футбол, куда-то ехать. Кстати, нравится ездить за рулем, поскольку часто в это время мысли новые посещают. Сознание занято тем, что смотришь на дорогу, а подсознание работает, в нем рождаются идеи.

- Дети художественными способностями пошли в вас?

- Да, но у мальчиков никогда не бывает времени, а вот в дочери узнаю себя в детстве. Тоже часами не могли оторвать от рисования.

Альбина Зубарева.



Подпись к фото

На выставке побывал и руководитель республики Радий Хабиров.