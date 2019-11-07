Вернем деньги за лечение

- В этом году я потратила около 50 тысяч рублей на стоматологические услуги, косметологические процедуры и различные обследования. Заметила, что пользоваться медуслугами в рамках госгарантий стала крайне редко. Легче заплатить. Узнала, что можно вернуть хотя бы 13%, подав декларацию в налоговую. Но как это сделать? – с таким вопросом обратилась в редакцию Марина Я.

Под медицинскими услугами Налоговый кодекс подразумевает прием у врача, диагностику, экспертизу, сдачу анализов, госпитализацию, лечение в дневном стационаре, стоматологию, протезирование. В список попадает все, с чем обычно сталкивается пациент. Вычет также можно получить за добровольную медстраховку, когда вы сами оплатили полис.

Если вы получаете зарплату или имеете доход, с которого платите НДФЛ, можете получить вычет. Неработающие пенсионеры, студенты и женщины в декретном отпуске таких доходов не имеют, НДФЛ не платят, поэтому на этот вычет не претендуют.

Вам также вернут деньги, если вы оплачивали лечение своих родителей, супруга, детей до 18 лет. Для этого нужен документ, подтверждающий родство: свидетельство о браке или о рождении.

Для получения налогового вычета необходимо собрать немалый пакет документов: справки 2-НДФЛ, 3-НДФЛ, копию договора на лечение с приложениями и дополнительными соглашениями, справку об оплате медуслуг, копии чеков, подтверждающих оплату, заявление на возврат НДФЛ.

- Декларацию по форме 3-НДФЛ можно предоставить в налоговый

орган по месту регистрации на бумажном носителе - лично, через уполномоченного представителя, действующего на основании нотариальной доверенности или по почте с

описью вложения. А также в электронной форме – через интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и любое отделение Многофункционального центра предоставления

государственных и муниципальных услуг, - объяснили в Межрайонной инспекции ФНС России №2 по Республике Башкортостан.

Подать документы тем, кто хочет вернуть вычет за 2016 год, необходимо до 31 декабря 2019-го. А за 2017, 2018 это сделать можно и в следующем году.

Мария Апкаримова.