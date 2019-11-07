Во имя добра

Благотворительность теперь имеет точные адреса: в кинотеатре «Родина» презентовали две необычные карты, созданные сотрудниками Общественного фонда развития города в рамках проекта «Добрая Уфа».

- Вся информация, представленная на уникальных картах «Действий горожан» и «Агенты добрых дел», объединена одной целью: показать знаковые места в нашем городе, где можно не только интересно провести время, но и сделать полезное дело, - рассказала председатель Общественной палаты Республики Башкортостан, исполнительный директор Общественного фонда развития города Ольга Панчихина.

Карта «Действий горожан» включает в себя информацию по 24 некоммерческим организациям. Они работают с семьями в кризисной ситуации, оказывают поддержку детям с ограниченными возможностями здоровья, занимаются вопросами экологии, активно взаимодействуют с пенсионерами. На карте НКО размещены адресно, и любой желающий без труда может найти их месторасположение и активно включиться в их деятельность. В специальной таблице напротив каждой организации указано, чем можно помочь им подопечным. Например, передать одежду, продукты питания, хозяйственные товары, товары для творчества, игрушки, книги, настольные игры, канцтовары, пожертвовать деньги, стать волонтером, оказать профессиональную поддержку, распространить информацию, помочь организовать занятия спортом, приютить животных и многое другое. Также на карте представлена краткая информация о деятельности НКО, контактные данные организации, ссылки на официальные сайты и страницы в социальных сетях.

На карте можно найти не только контакты организаций, но и людей, которые способствовали развитию благотворительности в городе.

- Мы занимаемся вопросами социальной поддержки и медицинского обслуживания ликвидаторов чернобыльской катастрофы и других радиационных аварий, - говорит председатель районной общественной организации «Союз Чернобыль России» Мансаф Каримов. - 30 ноября отметим дату, значимую для всех вовлеченных в события на Чернобыльской АЭС. В этот день 33 года назад над аварийным блоком был установлен саркофаг - изоляционное сооружение «Укрытие», надежно изолирующего смертоносное излучение.

На карте «Агенты добрых дел» - это путеводитель для жителей и гостей Уфы по душевным и добрым местам, посетив которые можно не только интересно провести время, но и сделать доброе дело. Здесь размещена информация об интересных местах нашего города, посетители которых могут принять участие в благотворительной деятельности: кафе, кинотеатры, общественные пространства и места для отдыха, которые часть вырученных средств жертвуют на благотворительность.

Вот только некоторые из организаций, являющихся «Агентами добрых дел»: Городской дворец культуры, который проводит концерты для горожан, и только за ноябрь месяц дал 10, Русский драматический театр, представляющий на протяжении многих лет возможность посещения театральных постановок, компания «Уфанет», занимающаяся организацией городских мероприятий «Дети – наше будущее», «Весенний бал». В списке - кинотеатр «Родина», Центр современного искусства «Облака», Арт-класс Елены Любименко, Общественный центр «Улей», Группа компаний «Радуга», Арт-пространство «Арт-квадрат».

- Данные карты помогут горожанам находить эти организации и активно включаться в их деятельность, в дальнейшем на карты будут нанесены и другие, не вошедшие в первый тираж. «Добрая Уфа» - еще один шаг навстречу в решении жизненных вопросов НКО, активных уфимцев и тех, кто нуждается в помощи и поддержке», - отметил начальник Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества администрации Уфы Артур Гафаров.

В дальнейшем организаторы планируют создать проект «Добрая республика». Карты существуют и в электронном виде, они размещены на сайте Фонда и постоянно дополняются. На презентации все они получили по 10 карт для дальнейшего распространения среди горожан, а ее участники – по яблоку добра.

Зиля БАДРИЕВА.

Фото Андрея ВДОВИНА.