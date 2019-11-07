Как приручить стажера

О студентах, их отношении к деньгам и проблемах, с которыми сталкиваются работодатели, рассказала побывавшая в Уфе руководитель Всероссийской студенческой олимпиады «Я — профессионал», директор Института прикладных политических исследований НИУ ВШЭ Валерия Касамара.

- Насколько остро стоит вопрос о трудоустройстве студентов?

- Большая проблема заключается в разнице поколений, то есть в схеме «работодатель – студент». Их взаимное непонимание продолжает нарастать с каждым годом. Сегодня молодые люди – один из основных источников кадров для многих компаний. Но начальники старшего возраста зачастую не могут эффективно сотрудничать с ними.

Работодатели, которым около 40–50 лет, не понимают многие поступки начинающих специалистов. Например, им неясно, как можно не прийти на работу, потому что надоело. Классическая ситуация: молодой человек трудоустраивается и спустя несколько дней не приходит в офис. Руководитель звонит, чтобы узнать, что случилось, и слышит в ответ: «Я у вас больше не работаю, мне не понравилось». Кс еще повезло дозвониться.

В Институте прикладных политических исследований «Вышки» мы не первый год изучаем поведение и ценности молодежи. На старте исследований предполагали, что причина странного поведения выпускников – недостаток опыта. Но результаты показывают, что они просто-напросто руководствуются своими желаниями, а не здравым смыслом. Молодежь мечтает о независимости от начальников и гибком графике, чтобы можно было работать из дома или в любой момент уехать в путешествие. При этом совершенно не задумываются о грузе ответственности и задачах, которые предстоит решать. Они понимают, что сотруднику без опыта, даже если у него красный диплом, высокую зарплату платить не будут, потому что он еще многого не умеет.

Студенческая олимпиада «Я – профессионал» помогает решить поколенческий конфликт. Мы ищем «новый язык», который станет общим для университетов, молодых специалистов и работодателей. От этого выигрывают все: студенты понимают, чего ждать от работы, работодатели учатся правильным подходам к молодежи, а вузы видят, что нужно изменить в учебных планах, чтобы соответствовать запросам рынка.

- Работодатели не берут выпускников вузов и ссузов из-за отсутствия опыта. Откуда он возьмется, если они еще не работали? Как разорвать этот замкнутый круг?

- Хороший выход – стажировки. Чем раньше студенты начинают трудиться в своей отрасли, тем больше у них шансов попасть на хорошую позицию после выпуска.

На примере олимпиады могу сказать, что всего за два года проекта сотни наших участников прошли стажировки в крупных российских компаниях. Многие ребята зарекомендовали себя и получили приглашения уже на постоянную работу. А кто-то понял, что хочет развиваться в ином направлении, сменить сферу деятельности. Это тоже важный результат.

В этом году увеличилось число компаний-партнеров олимпиады, сейчас их около 300. Они заинтересованы в молодых квалифицированных специалистах и готовы идти им навстречу. Стажировки проходят в разных городах. Выбирая позицию в другом городе, участники не только получают новые знания, но и расширяют горизонты, становятся более открытыми и легкими на подъем. Некоторые ребята и вовсе впервые выезжают за пределы своей области, так что для них это определенный опыт.

- В беседе с молодежью не раз замечала, что начинающие сотрудники сразу претендуют на высокую зарплату. Правомерны ли их ожидания?

- У них действительно завышенные финансовые ожидания, и это подтверждают наши многочисленные исследования. Более того, обычно у миллениалов есть целый список пожеланий к месту и условиям работы. Например, так как они визуалы, то любят, чтобы вокруг было красиво, хотят комфортный офис с гамаками и тренажерным залом, а не завод со станками. А еще – гибкий график, чтобы успевать и с друзьями время проводить, и чтобы на хобби оно оставалось, и в любой момент уехать в путешествие.

Молодежь сейчас растет в мире убера и супермаркетов. Им хочется, чтобы с работой все было так же просто, как с приложениями в смартфоне: нажимаешь пару кнопок и находишь вакансию, нажимаешь еще одну – и переносишь свой рабочий день, как доставку еды. Но это - иллюзия, которая разбивается о реальность, когда молодой специалист выходит на работу. И это бывает довольно болезненно для них.

- Кроме желания больших денег, в чем можно еще упрекнуть начинающих работников?

- Вы знаете, здесь не стоит вопрос, в чем упрекнуть. Их не за что упрекать-то. Такое поведение свойственно их поколению.

Если сравнивать студентов, с которыми я общалась еще десять лет назад, и нынешних, то они совершенно разные. Ранее была отчетливая мотивация развиваться в профессиональной сфере: они хотели улучшить условия своей жизни. Насмотрелись на тяготы родителей и были «запрограммированы» на то, чтобы найти свое место и зарабатывать. Они в большинстве своем рассчитывали только на себя, в меньшей степени полагались на помощь семьи.

А представители нынешнего поколения не готовы брать на себя ответственность за свою жизнь, предъявляя требования не только к маме с папой, но и к государству. Но это опять же не их вина, а проблемы воспитания. В мои студенческие годы родители спокойно отправляли нас во взрослую жизнь. Сейчас опекают детей не только до совершеннолетия, но и до самого окончания вуза, а некоторые и того дольше. Они хотят так оградить ребенка от реальных жизненных трудностей. Но этот подход не приносит пользу молодым людям, а только поощряет их инфантильность.

- Вы общались и с руководителями уфимских предприятий. Какие наблюдения вынесли из этого общения?

- Во время визита в Уфу, помимо лекций в двух вузах, мы провели рабочую встречу с министром образования и науки РБ и представителями уфимских университетов и работодателей. Я рассказала о программе стажировок, которую реализуем в рамках олимпиады.

Разумеется, сама идея производственных практик и стажировок не нова и включена во все образовательные программы. Но мы настаиваем на том, что они нужны не только студентам, чтобы познакомиться с отраслью. Они необходимы и работодателю, чтобы научиться «продавать» себя будущему выпускнику, чтобы тот не стремился уехать из региона, а выбирал из предложений в своем городе.

Я уже не удивляюсь, когда слышу от местных работодателей, что они не могут набрать студентов и выпускников даже на оплачиваемые стажировки. Именно поэтому одна из задач олимпиады «Я – профессионал» заключается в том, чтобы стать своего рода мостом между работодателем и талантливой молодежью.

- Тема вашей лекции состоит из взаимоисключающих понятий. «Олимпиада «Я — профессионал». Шок работодателя, или Как приручить стажера». Расшифруйте их соединение, пожалуйста.

- Как я уже сказала, между работодателем и студентами есть некие противоречия. И по факту получается, что работодатель оказывается в шоке от того, какие студенты сейчас. И он не понимает, как ему совладать с ними.

Название встречи родилось из названия мультфильма «Как приручить дракона». Возможно, вы или ваши дети его смотрели. В нем рассказывается о многолетней войне между драконами и викингами. Заканчивается история тем, что они все-таки находят подход друг к другу. На деле получается, что работодатели – викинги, обладающие опытом, знаниями. Понимают, «как надо». У них свои правила. Они любят стабильность и привыкли делать все по накатанной.

А студенты – драконы, представители поколения «Хочу». Креативные, увлекающиеся. Любят свободу, красоту вокруг, на «ты» с современными технологиями.

Так вот, олимпиада «Я – профессионал» призвана стать «точкой стыковки» между вузами, работодателями и студентами. Мы стремимся к тому, чтобы в организацию олимпиады были максимально вовлечены компании-партнеры, чтобы она была более ориентированной на практику. Поэтому многие задания, которые выполняют участники, представляют собой реальные задачи. Это позволяет студентам разобраться, чего же от них будут ждать на рабочем месте.

Кроме того, наши участники лично знакомятся с потенциальными работодателями на зимних школах и очном этапе, и, наконец, получают разнообразные бонусы от победы в олимпиаде.

- Расскажите, какие впечатления остаются у студентов после стажировок?

- Мы постоянно общаемся с участниками, установили всем обратную связь. Часто столкновение с рутинными задачами оказывается достаточно травмирующим для ребят. Где-то оказалось, что на предприятии устарели технологии, а про 3D-моделирование руководители и слышать не хотят. Где-то офис недостаточно комфортен, где-то приходится разбираться с документооборотом, а студент хотел решать креативные задачи.

В Башкортостане, например, больше половины победителей разных уровней (79%) не проявили интереса к программе. Но есть и хорошие истории – некоторых студентов взяли в штат сразу после стажировки, потому что они проявили себя, показали интерес к профессии и трудолюбие.

Мы стараемся учитывать все пожелания: с одной стороны, совершенствовать программу, с другой – морально готовить участников к настоящей работе.

- Что посоветовали бы вы выпускникам, стоящим на перекрестке жизненного пути?

- Никогда не стойте на месте. Развивайтесь, узнавайте новое. Не бойтесь преград. Пробуйте. Ведь многие профессии извне кажутся не тем, чем являются на самом деле.

Беседовала Зиля БАДРИЕВА.