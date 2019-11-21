Известные бренды и новые имиджи

В Уфе на ВДНХ-Экспо открылся фестиваль продуктов «Наш бренд».

– На улице почти -20. Наши гости, может быть, и замерзли, пока добирались. Благо, здесь есть чем согреться. Обилием вкусной, натуральной продукции радует четвертый фестиваль «Наш бренд». Мы производим больше, чем потребляем, однако с реализацией и брендированием есть проблемы. Но мы учимся. И такие мероприятия нам сильно помогают в этом, – сказал, открывая фестиваль, заместитель премьер-министра правительства РБ - министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.

В столицу республики съехались представители известных марок и новых брендов, желающих выйти на рынок Башкортостана. Всего более 130 предприятий из 19 регионов России. В том числе из Самары, Тюмени, Удмуртии, Крыма.

– Мы приехали набраться опыта, который у вас уже присутствует. Представленная продукция очень интересная, хотелось бы достигнуть ваших результатов, – сообщила начальник управления сельского развития и социальной политики министерства сельского хозяйства Крыма Татьяна Хмелевская.

Гостям предлагается продегустировать экологически чистую продукцию. Группа компаний «Пышка» дает на пробу хлеб, выпекаемый из гибрида пшеницы и ржи. «Белевская пастила» – натуральный мармелад, пастилу. ООО «Архангельские варенья» участвует в форуме каждый год. И уже не раз было отмечено наградами. Одна из них, кстати, золотая медаль, полученная на фестивале «Наш бренд» в 2017 году. Несколько производителей: крупных и небольших привезли традиционный башкирский мед. Одна из них, Лейли Хабибуллина, рассказывает, что начала работать как ИП в этом году. Постоянные покупатели уже есть, но планирует увеличить пасеку.

– Произвести продукт могут многие. Вопрос в том, какое место они займут в сознании потребителя. Сегодня в республике стартовало мероприятие, посвященное брендам. Уверен, что оно будет плодотворным, и участникам удастся обсудить много вопросов, связанных с региональными продуктами, брендированием и правильным их продвижением, – отметил президент Национальной ассоциации производителей и поставщиков региональных продуктов Иван Меркулов.

Форум продлится до 23 ноября. В его рамках пройдут круглые столы, семинары и Съезд сельскохозяйственных потребительских кооперативов РБ.

Мария НИКОЛАЕВА.

Фото Риты Ишниязовой.