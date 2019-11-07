За подвиг и бескорыстие

В Башкирском государственном театре оперы и балета состоялась VIII церемония вручения Региональной телевизионной общественной премии «Герой нашего времени».

Ее посвятили 20-летию компании «Вся Уфа», которая совместно с городской администрацией организовала проект.

«Героем нашего времени» стал командир самолета ТУ-204 Юрий Хорьговский, совершивший посадку лайнера с горящим двигателем.

22 августа 2018 года у воздушного судна, выполнявшего рейс «Уфа – Сочи», в кабине экипажа не сработала пожарная сигнализация. Информацию о ЧП передали наземный диспетчер и старший бортпроводник. Командир экипажа быстро развернул многотонный лайнер и посадил в уфимском аэропорту. Затем руководил операцией эвакуации более чем 200 пассажиров, в том числе 41 ребенка. Пожар был ликвидирован наземными службами аэропорта.

- От имени всей авиакомпании большое спасибо за награду. Нам помогали очень много людей: диспетчеры аэропорта, руководитель полетов, аварийно-спасательные бригады, пожарные расчёты. Считаю, что это наша общая награда, – сказал Юрий Хорьговский.

В номинации «Храброе сердце» победителя определили зрители, находившиеся в зале. По итогам подсчета голосов статуэтку получила Наталья Толстолуцкая, спасшая тонущую. Летом девушка отправилась на фотосессию к озеру Теплое и вдруг услышала крики. Оказалось, что на помощь зовет женщина, которая заплыла на самую быстрину. Течением её несло прямо к металлической решётке водосбора. Наталья не раздумывая бросилась в воду.

- Мне пригодились знания, которые получила во время учебы в специализированном классе МЧС в школе №157. Не считаю себя героиней, так поступил бы любой неравнодушный человек, - призналась она.

Обладателем премии в номинации «Меценат года» стал «Фонд имени Мустая Карима», основанный в 2013 году семьей народного поэта. Он занимается просветительской деятельностью, ежегодно выделяет гранты лучшим студентам, талантливым журналистам. Проводит республиканские конкурсы чтецов для детей с ограниченными возможностями здоровья. На средства некоммерческой организации снят фильм «Сестренка» по повести «Радость нашего дома».

- Отцу очень нравился канал «Вся Уфа», я дружу с ним с момента основания. Больше всего люблю за конкурс «Герой нашего времени». Не единожды вручала награды номинантам, а в качестве призера на этой сцене впервые. Это победа всего фонда, большой команды. Успех нашей работы зависит от многих людей - от друзей и единомышленников, - с волнением произнесла директор Фонда, дочь народного поэта Альфия Каримова.

В номинации «Спорт без границ» награду получил Алексей Канатников – руководитель следж-хоккейного клуба «Башкирские пираты». Он четыре года занимается реабилитацией инвалидов – детей и взрослых. Благодаря его стараниям команда участвует в турнирах и даже в чемпионате России.

Зиля Басырова стала победителем в номинации «Сильные духом». Она запустила проект «Я слышу вас, доктор!», направленный на улучшение взаимопонимания между врачами и глухонемыми. А еще – договаривается о бесплатном обследовании слабослышащих пациентов.

В номинации «Взрослый поступок маленького человека» отличились Дима Солнцев и Милена Новикова. Дима вытащил ребенка, который провалился под лед, а 6-летняя Милена спасла из пожара двух сестренок и 11-месячного братика.

«Социальной акцией года» выбран проект «Волонтеры малых дел», организованный Общественным фондом развития города.

«Благотворителем года» признана Группа компаний «Пышка».

В номинации «Доброе дело» победители волонтеры, создавшие «ПТУлей»: они превратили старое здание профучилища в арт-пространство.

В мероприятии участвовали специальные гости. Это – генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких, известный спортивный комментатор, телеведущий, журналист, продюсер Кирилл Набутов. Победитель второго сезона популярного вокального шоу «Голос» Сергей Волчков и участник проекта «Танцы» Евгений Смирнов, подарили зрителям концертные номера.

МН

Мария НИКОЛАЕВА.