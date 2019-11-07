«Уфимкабель» - слово и дело

«Профессиональные» статьи принято приурочивать к датам или праздникам. Мы слегка нарушим эту традицию – 78 лет заводу «Уфимкабель» исполнилось 21-го октября, а Всероссийский день работников кабельной промышленности пришелся на 25-е. Даты вовсе не «круглые», что никак не умаляет главного: создания и развития принципиально нового завода…

Когда несколько лет назад в Демском районе прошла торжественная церемония открытия нового производственного комплекса завода «Уфимкабель», это стало событием не только республиканского, но и федерального масштаба. По той причине, что их в последние годы было очень немного: в период сложной экономической ситуации не на словах, а на деле построить и запустить современный промышленный комплекс – дорогого стоит… Причем не только по сумме инвестиций, превысившей полтора миллиарда рублей.

Трудно сейчас разделить «Уфимкабель» на «старый» и «новый». Да, у «старого» были немалые проблемы - предприятие объективно требовало значительного развития. Ему уже давно было тесно как в исторических границах, так и в технологиях, оборудовании, отсутствии реальных перспектив.

Созданное на базе нескольких эвакуированных заводов, предприятие в годы войны буквально с колес стало выпускать продукцию для фронта. Большой вклад внесли заводчане и в дело восстановления разрушенной страны. Однако со временем стали нарастать и проблемы. Некогда гремевший на всю страну лидер отрасли опускался все ниже даже в профессиональных рейтингах. Но стагнация не может продолжаться вечно – первым и ключевым встал вопрос даже не сохранения, а именно – развития завода. Выход был один – шагнуть вперед, причем настолько широко, насколько возможно.

Не было никакого экономического и производственного смысла в простом переносе старого оборудования на новое место – из центра Уфы в Демский район. Деньги на ветер: технологии настолько ушли вперед, что речь могла идти только о создании принципиально нового предприятия. Поэтому было принято решение приобретать и использовать технологическое оборудование, львиная доля которого является самыми передовыми новинками в мировой отрасли кабельного производства.

При этом руководство, да и каждый из заводчан, понимали: никто так просто свои позиции на рынке не отдаст. Как следствие, завод обязан идти на шаг впереди: в технике, технологиях, инженерных разработках. 34 000 квадратных метров «высокотехнологичных площадей» с гибкой системой оборудования и логистики, собственные лаборатории и привлекаемый научный потенциал позволяют успешно решать данную задачу.

Но даже это не самое главное. Генеральный директор «Уфимкабеля» Ильдар Гималетдинов убежден:

- Пассивный, не заинтересованный в своем труде человек не сможет успешно работать ни на каком оборудовании, ни на какой территории. Хоть какие корпуса построй, заполнив их самым продвинутым оборудованием… Поэтому новый завод стал скорее инструментом, возможностью для самореализации всего коллектива. И нам это удалось. Подчеркну: не только мне как владельцу предприятия или его генеральному директору. Именно НАМ – с единомышленниками или, если хотите, «единотружениками», удалось в кратчайшие сроки создать принципиально новое, не имеющее аналогов по своим техническим характеристикам предприятие.

Не на уровне рассуждений, а в реальной и повседневной практике коллектив «Уфимкабеля» доказал: вопрос о развитии успешного отечественного производства вполне решаем. Мы (завод, республика, страна!) еще не прошли точку невозврата, не отстали безнадежно от конкурентов даже в самых технологичных областях. Еще не исчерпан самый главный резерв развития: он ведь не финансовый, а – кадровый! Еще остались люди, которые действительно могут ВСЕ. Их опыт может и должен активно применяться в реальном секторе производства, использоваться при интенсивном обучении молодежи. Добрая половина современного коллектива «Уфимкабеля» - как раз молодежь. Продвинутая, активная, целеустремленная, что и позволяет предметно говорить о смене поколений и сохранении лучших традиций.

Более того, нынешний «Уфимкабель» с точки зрения организации, технологии, социальной ориентированности и культуры производственной среды – одно из самых передовых предприятий, причем не только в республике. Создали действительно уникальный завод с позиций заботы о человеке и внедрения высокой культуры производства. Это не самовосхваление и не голословное утверждение. Многие из тех, кто в любой ситуации не устают воспевать хвалу загранице, после посещения «Уфимкабеля» удивленно и растерянно замолкают.

Приходите и убедитесь сами: здесь открыты гостям. И не только делегациям школьников и студентов, которым надо показать, что такое настоящий современный завод.

Профессиональные гости – коллеги-кабельщики или руководители крупных корпораций, тоже начинают знакомство вовсе не с приемной генерального директора, а с просторных, светлых цехов. Увидев реальное производство, оборудование и спектр технологий, они понимают всё и сразу. Именно поэтому такой интерес к продукции проявляют «Роскосмос» и «Росатом», предприятия оборонного комплекса, «Международная ассоциация Электрокабель», «Объединенная ракетно-космическая корпорация» и целый ряд других, не менее взыскательных партнеров.

«Уфимкабель» уже сегодня вытесняет с рынка как западных, так и азиатских конкурентов. Успех не временный – это итог упорной работы всего коллектива над ключевыми параметрами качества продукции. Некоторые изделия проходят испытания до полугода в глубоком вакууме при температурах, близких к абсолютному нулю! А другие – наоборот, предназначены для рабочих зон атомных реакторов…

Впрочем, нет необходимости говорить о сегодняшней номенклатуре – просто потому, что: «… Скажите, что именно вам нужно. Разработаем, изготовим, испытаем и представим!». Образно говоря, коллективная цитата, рабочее кредо сотрудников завода. Практика уже доказала – их слова с делом не расходятся.

Маргарита Хазиева.