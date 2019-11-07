На «ВДНХ – Экспо» ждет вас международный салон образования.

На форуме представлены новейшие разработки, применяемые в данной сфере. Среди экспонентов – Башкортостан, Татарстан, Марий Эл, Самарская область, Пермь, Санкт-Петербург. Ознакомиться с выставкой, посетить мастер-классы, круглые столы, интерактивные сессии и найти что-то новое здесь могут руководители и сотрудники учебных заведений, родители, дети.

На церемонии открытия заместитель премьер-министра правительства РБ Фанур Ягафаров отметил, что в республике Башкортостан успешно реализуется национальный проект образования. Система набирает обороты и ставит перед собой амбициозную задачу – войти в пятерку лучших в стране.

– Сегодняшний форум – площадка для общения, возможность обмена опытом. Здесь собирались профессионалы, чтобы понять куда движется система образования в нашей стране. В этом году в Уфе открылись две полилингвальные школы. Очень много нового мы привезли с Международного салона образования с Москвы. С готовыми инновационными решениями поделились с коллегами из соседних стран, – сообщила заместитель главы администрации города Уфа Алина Сулейманова.

В числе участников – УГАТУ, представивший достижения студенческого конструкторского бюро. Это – гоночный болид, завоевавший призовые места на соревнованиях в Нидерландах и Лондоне. Доработанная учащимися роботизированная рука, которая применяется для обучения основам программирования и робототехнике, 3D принтер, сапоги-скороходы, модели самолета-ракетоплана, ракеты, высотный компенсирующий костюм летчика-космонавта Урала Султанова.

В разделе дошкольного образования внимание посетителей привлекло оборудование для работы с детьми ясельного возраста. По словам специалистов, оно востребовано. Правда на сегодня не во всех детских садах есть специальные группы для малышей, а спрос на них есть.

– Детсады №4, 17 и 225 уже ведут работу по данному профилю. Остальным можем объяснить, с чего начать. Кинетический песок и рисование на стекле полезны для развития мелкой и крупной моторики, а также воображения. Есть бизиборд, конструктор Лего и даже сенсорная юбка, которую разработали сами, – говорит заведующая детсадом №4 Ирина Геворгян.

Организаторы мероприятия предусмотрели и «Аллею профориентации». Здесь Центр занятости населения города и специалисты его филиалов приглашают молодежь пройти экспресс-диагностику и выявить лидерские качества, склонность к предпринимательской деятельности. Форум продолжит работу до 9 ноября.

Мария НИКОЛАЕВА.

Фото Андрея ВДОВИНА.