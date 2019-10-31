Инорс стал светлее

Эффективный эксперимент проведен в Инорсе, в ходе которого за счет лучшего освещения улиц и других мер благоустройства удалось снизить уровень преступности. В этом году здесь удалось установить 265 новых фонарей и 639 светильников, а преступлений стало меньше на четверть. Как же фонари зажгли свет в душах жителей микрорайона?

Вместо бутылки - ролики

Перекресток улиц Тухвата Янаби и Баландина – самое сердце Инорса. Здесь шумит рынок, пестреющий товарами китайского производства, а за ним расположился частный сектор. Через улицу напротив грустными глазницами окон глядят деревенские дома, смотрящиеся символом уходящего времени рядом с современными высотками.

- Раньше вблизи них был темный пятачок, а как убрали кусты, так сразу обнажился пустырь, - показывает рукой дворник Ольга Александровна. – Куда складывали мусор местные жители, а теперь как все изменилось. А сами частные дома, говорят, под снос.

Современный сквер на месте пустыря буквально кипит от радостно галдящих девчонок и мальчишек. На скамейках чинно сидят пенсионеры и таинственно перешептываются молодые парочки.

- Каждый день здесь гуляем, нравится наш бульвар, - делится Александра Суханкина, бережно укачивающая коляску. – Совсем недавно здесь появилась площадка для катания. Обещали, что еще появится детская с резиновым покрытием.

Территория для катания на роликовых коньках и скейтах довольно уникальна для города – ребята могут не только скользить по ровному асфальту, но и скатиться с искусственных горок и мостиков, всего здесь насчитываются 8 элементов, предназначенных для трюков.

- Конечно, здесь стало намного светлее, новые светильники установили по улице Ферина, по которой я вожу внучку в лицей № 60, - рассказывает пенсионерка Ольга Ефремова. – Но хочется, чтобы некоторые старые светильники стали поярче. А еще - во дворе нашего дома № 17 нет света, вы уж напишите в своей газете.

Весь микрорайон стал ярче: в текущем году установлены 265 новых опор наружного освещения и 639 светильников, в том числе 65 фонарей и 287 источников света на территориях и подходах к образовательным учреждениям. Почти полностью освещены улицы Георгия Мушникова, Михаила Шолохова, Новоселов, Кольцова, Транспортная (от д. 52 до бульвара Баландина), Цимлянская, переулок Железнодорожный; квартал, ограниченный улицами Сельской Богородской, Петрозаводской, Байкальской, а также дворовые территории и проезды. Раньше здесь местные жители вынуждены были пробираться в потемках и предпочитали не выходить вечером из дома.

Для комфорта горожан в Инорсе появятся 20 остановочных павильонов, которые будут оснащены бесплатной точкой wi-fi и розетками для зарядки мобильных устройств, терминалом для видеовызова номера 112, обзорной видеокамерой, а также системой оповещения о ЧС и информационным табло.

Места для отдыха молодежи и школьников будут увеличиваться. До конца года будут установлены турниковые комплексы по бульвару Тухвата Янаби, № 57 - 59 и № 53 - 53/2, во дворе домов по улице Ферина, 10 - 10/1. А во дворе домов № 5 - 5/1 и 10 - 10/1 спортивно-игровые площадки уже облюбовала детвора. 1 сентября открыт многофункциональный комплекс на стадионе имени Николая Гастелло. В декабре планируется сдать в эксплуатацию новый бассейн с 4-мя плавательными дорожками по 25 метров.

Преступников узнаем по лицу

Комплекс мероприятий для снижения уровня криминогенной обстановки прописан в «дорожной карте», где помимо повышения освещенности улиц микрорайона, должны решаться вопросы занятости несовершеннолетних жителей, а также повышения раскрываемости преступлений и правонарушений.

Для более тщательного наблюдения за ситуацией в жилом доме по улице Ферина, 31 размещены участковые отдела полиции № 1, а также сотрудники Центра общественной безопасности. Для их работы приобретены два автомобиля повышенной проходимости.

- Для стабилизации криминогенной обстановки на территории Инорса проводятся оперативно-профилактические мероприятия, направленные для предупреждения и раскрытия уличных преступлений, - рассказал врио заместителя начальника Управления МВД России по городу Уфе Айдар Улямаев. – Ежедневно охрану общественного порядка осуществляют сотрудники Полка патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб Управления МВД России по Уфе. Им активно помогают члены народных дружин.

Особое значение для правопорядка имеют наружные видеокамеры. Администрация Уфы совместно с Госкомитетом РБ по информатизации разработали проект по созданию комплексной системы на базе имеющейся инфраструктуры республики. С ее помощью внедрят «умные», то есть управляемые камеры с высоким качеством изображения и возможностью распознавания лиц, умеющих достоверно определять личность граждан и транспортные средства. Также они обеспечат максимальную зону охвата с возможностью обзора дворов жилых домов, прилегающей территории и мест массового пребывания людей. Всего в микрорайоне Инорс будет установлено 776 стационарных и поворотных видеокамер.

В дальнейшем система интеллектуального видеонаблюдения и инфраструктура будут интегрированы с аппаратно-программным комплексом «Безопасный город», а также синхронизированы с базами разыскиваемых лиц. Доступ будет предоставлен сотрудникам правоохранительных органов. На данный момент в пилотном режиме работают 9 видеокамер.

– Внедрение указанных систем позволит значительно повысить уровень общественной безопасности в микрорайоне. После оценки результатов данного проекта, мы рассмотрим возможность его реализации в других районах, – подчеркнул глава администрации Уфы Ульфат Мустафин.

В качестве примера

Глава республики Радий Хабиров на одном из оперативных совещаний сказал, что Инорс как самый криминогенный микрорайон стал площадкой для наведения общественного порядка и в дальнейшем послужит примером для других городов и сел республики.

Первые итоги уже обнадеживают. Благодаря активной совместной работе правоохранительных органов и городских властей уровень преступности в Инорсе начал снижаться.

– С марта по июль здесь совершено на 88 преступлений меньше, чем год назад, – сообщил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по РБ Артур Сайфуллин. – Из них тяжких и особо тяжких стало почти вдвое меньше. На треть сократились правонарушения в общественных местах и на улицах микрорайона. Позитивные тенденции налицо.

По словам секретаря межведомственного Совета общественной безопасности РБ Алексея Касьянова, по итогам девяти месяцев 2019 года количество зарегистрированных преступлений в микрорайоне снизилось почти на 25%. Для сравнения: по республике в целом снижение составило 3%. Количество тяжких и особо тяжких преступлений сократилось почти на треть. Уровень преступности в микрорайоне составил 84,4 преступления на 10 тысяч человек. В Уфе он 128,5, по Башкортостану — 103.

Количество разбойных нападений сократилось на 80%, грабежей — на 30%, в состоянии алкогольного опьянения — почти на 25%, убийств — на 50%, краж — на 13%.

Радий Хабиров поблагодарил мэра Уфы Ульфата Мустафина за работу в части освещения, установки камер видеонаблюдения, а Алексея Касьянова — за межведомственную координацию. Он дал поручение, взяв за основу положительные результаты по микрорайону Инорс, провести анализ ситуации с преступностью во всех муниципалитетах.

- Первое: прошу глав совместно с руководителями правоохранительных органов проанализировать у себя криминогенную обстановку. Второе: обратить внимание на «злачные» места, где массово происходят преступления, и на аномальные случаи — посмотреть по их видам. На основании этого прошу определить мероприятия по снижению уровня преступности,?- сказал глава республики.

Зиля БАДРИЕВА.