За жестокость - к ответу

- Смотри, она ходит! А ведь даже встать не могла! - радуются девушки, которые привезли трехмесячного щенка вместе с подругой по несчастью - взрослой собакой Радой - на лечение в Уфу. Девушки служат в полиции Аши, и этих животных они вырвали из рук живодеров.

Мы находимся в перевязочной городской ветеринарной станции.

Щенок с интересом обнюхивает всех присутствующих, хотя задняя лапа у него забинтована, и опереться на нее как следует не получается. Рада только что прошла очередной осмотр, на ее голове видны раны. Псы получают по порции корма, затем затевают шуточную драку. На шеях - специальные воротники: они надеваются для того, чтобы пациентки не расчесывали поврежденные места.

Как рассказала специалист направления по связям со СМИ отдела МВД по Ашинскому району Ирина Патракеева, 9 октября злоумышленники протащили Раду на канате по ашинской улице Гагарина, избивая по дороге, напоследок нанесли ей два удара черенком топора по голове, привязали к дереву и оставили умирать. Все это происходило на глазах у соседей, и преступники нисколько не скрывали своего намерения убить собаку, мотивируя это тем, что она напала на их щенка (что маловероятно, ведь мы убедились, что отношения между четвероногими самые дружеские). Очевидцы и сообщили о происходящем в дежурную часть отдела МВД.

Собаку удалось спасти, а живодеров задержать по горячим следам. Это мужчина и женщина пенсионного возраста, регулярно употребляющие алкоголь. Сотрудники полиции изъяли у них всех питомцев - трех щенков. Двоим, которые были в истощенном состоянии, удалось найти новых хозяев, а Раду и щенка с переломом задней лапы и другими повреждениями (с одной лапы был снят большой кусок кожи) доставили в уфимскую ветлечебницу, поскольку ашинская не располагает всем необходимым оборудованием для оказания помощи.

- Большая собака поступила в достаточно тяжелом состоянии: черепно-мозговая травма, раны в области затылка, сотрясение мозга, - сообщил врач ветклиники Владимир Буланый. - Мы поместили ее в стационар, обрабатывали раны, провели медикаментозное лечение, обеспечили полный покой. Щенок поступил одновременно с ней с переломом задней конечности и скальпированными ранами. Большую собаку можно выписывать, а маленькую нужно лечить еще недели две.

22 октября Раду отвезли к новому владельцу, который уже ждал ее. Для Евы (так назвали щенка) поиски доброго хозяина продолжаются. И хотя ее лечение тоже идет успешно, она скорее всего уже не сможет вставать на лапу, как раньше.

В настоящий момент сотрудники дознания проводят проверку данных фактов, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 245 Уголовного кодекса РФ (пункт 2): «Жестокое обращение с животными в целях причинения им боли или страданий, повлекшее гибель или увечье животного, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Статьей предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 100 до 300 тысяч рублей, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы до пяти лет.

Серьезное наказание? Да. Но можем ли мы все спокойно жить в обществе, где подобные злодеяния могут сойти с рук?

Екатерина КЛИМОВИЧ.