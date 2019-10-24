Стратегическая сила народа

Уфа вновь собрала экспертов всего мира для обсуждения проблем гуманитарного просвещения: в течение двух дней на площадке Конгресс-холла «Торатау» проходил IV Евразийский гуманитарный форум.

На нем были подняты актуальные вопросы: возрождение ценностей ислама, экология, образование, перспективы развития духовного образования и социальное партнерство в сохранении межнационального согласия.

- Просвещение как феномен рассматривалось на форуме с разных точек зрения. Мы говорим о том, как в разных культурах, религиях сегодня проявляются, взаимодействуют и наследуются традиции просветительства. Башкирская земля славится своими мудрецами, такими как Мифтахетдин Акмулла, Ризаэтдин Фахретдин и, конечно же, Мустай Карим, столетие которого мы отметили, - сказала заместитель председателя Госсобрания – Курултая РБ Эльвира Аиткулова.

- Сегодня очень большое значение имеет гуманитарное знание, главный механизм в сохранении государственного наследия и передачи его молодому поколению. Решение проблем образования невозможно без объединения усилий мирового сообщества, - уверен ректор Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы Салават Сагитов.

- Духовность и нравственность - стратегическая сила любого народа, системообразующая основа человечества. И сегодня мир стоит на такой грани, когда их восстановление порой важнее проблем экологических или производственных, - уверена член координационного комитета кафедр ЮНЕСКО Александра Очирова в своей речи.

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Глава республики Радий Хабиров выступил на конференции «Идеалы и ценности ислама в образовательном пространстве XXI века», прошедшей в рамках форума.

- Башкортостан, как и вся наша страна, является общим домом для многих народов. Российскую нацию объединяет общее прошлое, настоящее и будущее. Наш край является официальным центром российского ислама. Здесь сформировались богатые традиции подготовки мусульманской интеллигенции, всегда бывшей надежной опорой отечества.

Практически четыре десятилетия возглавлял мусульманскую умму нашей страны уважаемый верховный муфтий Талгат Таджутдин. Для нас он является настоящим духовным лидером, мудрым наставником, внесшим неоценимый вклад в укрепление общественного согласия. От имени всех присутствующих здесь разрешите поблагодарить его. Центральное духовное управление мусульман России вместе с Духовным управлением мусульман Башкортостана объединяют усилия для сохранения традиций и вечных ценностей в воспитании патриотизма и веротерпимости. Исламский университет при ЦДУМ России является достойным правопреемником первого на постсоветском пространстве медресе имени Ризаэтдина Фахретдина.

Сегодня очень важно сохранять и развивать эти традиции, опираться на богатое духовное наследие. Мы с вами должны эффективно противостоять религиозному экстремизму, беречь межконфессиональный мир и согласие, не дать расшатать извне традиции добрососедства, взаимного уважения и веротерпимости, которые всегда были сильной стороной нашего края. То, что абсолютное большинство жителей Башкортостана разделяют такие убеждения, подтверждает крепость этих традиций. У нас никогда не было и, я уверен, не будет конфликтов на религиозной почве. Будем вместе, уважаемые друзья, делать все для этого, что зависит от нас.

Юлия ПАХОМОВА.