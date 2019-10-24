Химия сосисок

Нежные колбаски, которые варю на ужин, за минуту окрасили кипящую воду в ядовито розовый цвет. Честно скажем, сосиски в последнее время не радуют, часто после варки в итоге имеем массу - мягкую, рыхлую и аппетита не вызывающую, если только не полить обильно кетчупом. Что за напасть?

Эксперты сообщают, что их состав пестрит химическими веществами: каррагинан, кошениль, фосфаты, нитриты, нитраты. По ТУ в них должно быть 10-95% мяса, однако на деле оказывается, что это не мякоть мяса, а животный жир, кожа, мясо птицы. Все остальное в составе сосисок и сарделек – белковые стабилизаторы и белково-жировые эмульсии. Все они призваны делать сосиски более вкусными и привлекательными, но абсолютно не полезными, В редакции мы решили провести эксперимент, закупили несколько видов сосисок и отправили в лабораторию «Башкирского референтного центра Россельхознадзора». Через некоторое время пришел ответ, суть которого в том, что заявленный на этикетке состав продукта соответствует действительности, но главное в них нет антибиотиков, и этот факт положительный.

Мы отправились за подробным разъяснением. На наши вопросы ответил руководитель испытательного центра, кандидат биологических наук Константин Китаев.

- Наличие антибиотиков в мясе должно вызывать тревогу?

- Да. К сожалению, сейчас производители мяса активно используют фармакологические средства, чтобы куры, индейки, бычки и другая живность, которую они выращивают на мясо, не болела и доросла до нужного возраста. Если мы регулярно едим продукты из такой говядины, курятины, свинины то антибиотики попадают в наш организм, и даже в мизерных дозах накапливаются, что может привести к ослаблению иммунитета. Микроорганизмы, бактерии становятся устойчивыми к антибактериальной терапии, и когда вы заболеете ОРВИ или гриппом или более серьезной инфекцией, то лекарства против нее не будут эффективны. ВОЗ вообще бьет тревогу и предрекает, что через три-четыре года уже не будет бактерий не устойчивых к антибиотикам.

- Но в сосисках, которые мы отправили на экспертизу, этих препаратов не было.

- Они местного производства. У нас жесткий контроль. А антибиотиками в основном грешат производители мяса из Китая, Индии и других стран. И хотя контроль над поставками строгий, такое мясо все-таки попадает и на наш рынок разными «серыми» путями.

- А что скажите про вкусовые качества?

- Как мы уже сообщили – состав в сосисках тот, что и заявлен – жиры, углеводы, белки и различные добавки. Но все дело в соотношениях. Мы, к сожалению, не можем проверить процентный состав мясных ингредиентов, нет такого оборудования. Если в составе есть белок – он может быть и белком яичного порошка, и куриной кожи. Все это не вредно для человека, к употреблению вполне пригодно, но качество и вкус оставляет желать лучшего.

- То есть тут мы беззащитны? Их приструнить невозможно?

- Есть практика, которую за рубежом широко используют – производители приглашают аудиторов на производство и показывают, как и из чего они делают сосиски или другие продукты. Это очень действенный метод, как бы говорящий: «Мы честны перед потребителем, и не используем в рецептуре мясо класса Б, если заявили о классе А. Однако многие наши производители все-таки этим грешат.

- Что можете сказать о разрешенной химии в составе. Насколько вредны, к примеру, красители?

- Применение их допустимо. Дело в том, что перемолотое натуральное мясо имеет серый оттенок, что не привлекательно для потребителя. Поэтому в продукт добавляется краситель, но некоторые производители перебарщивают, и поэтому вы видите, что после варки вода окрасилась.

- Если я дома отварю говядину, пожарю бифштекс и заодно приготовлю сосиски, то ребенок выберет их. В чем секрет?

- Консерванты и усилители вкуса, например, глутамат натрия (а их в составе сосисок, как видим, немало) вызывают у потребителя зависимость, а у ребенка тем более. Вкус продукта ими усилен, мы привыкаем, и другая еда кажется пресной, не такой аппетитной. Поэтому употребление колбасных изделий детьми нежелательно и вообще делать этот продукт постоянным в меню – крайне опрометчиво и для взрослого человека.

Беседовала Лилия ЗИМИНА.