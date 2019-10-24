Поле для чудес

Журналист, краевед и переводчик Анна Павловна Маслова отметила 70-летний юбилей. Она - человек невероятно трудолюбивый, талантливый и многогранный: переводит сложнейшие технические тексты и художественные произведения, а ее статьи по истории Уфы - кладезь уникальной информации. При этом Анна Павловна еще и соавтор текстильных картин, хранящихся в Музее Нестерова. Ну а нам вдвойне приятно, что юбиляр сотрудничает с нашей редакцией и на страницах «УВ» вы можете читать ее статьи.

…В 1960-м для изучения медноколчеданных месторождений Башкирии в Уфу прибыл известный геолог Павел Филиппович Сопко. Вместе с семьей он поселился в доме «академиков» на улице Пензенской (ныне Краснодонская). Маленькая Аня быстро обзавелась друзьями и освоилась в новом городе, которому суждено было стать для нее родным.

- Во дворе царила какая-то необыкновенная атмосфера, - вспоминает Анна Павловна. - Жили дружно, двери не закрывались. По соседству стоял дом с садом, в котором росли яблони. Мы регулярно совершали на него набеги, а потом отсиживались на чердаке, чтобы не влетело. Часто ходили в парк имени Якутова, где играли на расстеленных одеялах или весь день просиживали в деревянной библиотеке.

Чтение вообще было семейной «болезнью» Сопко. Книг в их доме всегда было много, хранились они в сделанном на заказ дубовом стеллаже. Но очень быстро им там стало тесно, и они перебирались на многочисленные полки.

Начитанность и большая эрудиция помогли Анне Масловой и в другом ее увлечении – составлении кроссвордов. Сколько их на счету нашей коллеги, сосчитать никто не возьмется. Но результат ее труда вы каждую неделю видите в газете «Уфимские ведомости».

Такая любовь к загадыванию слов дважды приводила Анну Павловну в Останкино, на Поле чудес к «дорогому Леониду Якубовичу». Для этого ей пришлось проявить не только смекалку, но и талант рукодельницы. Пропускным билетом на шоу стал кроссворд размером два метра на полтора метра в виде лоскутного одеяла.

Много лет Маслова проработала в Уфимском научном центре РАН: переводила документы и научные статьи. Но творческой натуре нужно было что-то еще. Так, в свободное время и рождались заметки для местных газет, художественные переводы, в том числе произведений Агаты Кристи и перевод на английский язык стихов Мажита Гафури. Могла часами просиживать в архивах и библиотеках, выискивая интересные события давно минувших дней.

Говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Поэтому неудивительно, что на писательстве Анна Павловна не остановилась. Она – постоянный участник объединения «Кускар». Вместе с другими рукодельницами создает авторские текстильные панно, куклы и другие предметы декоративно-прикладного творчества.

Поздравляем нашу коллегу и верного друга редакции газеты «Уфимские ведомости» и журнала «Уфа» с юбилеем и желаем здоровья и долгой творческой жизни.

Присоединиться к поздравлениям могут и наши читатели. 31 октября в выставочном зале «Ижад» состоится творческий вечер Анны Павловны Масловой. Начало в 16.00.

Екатерина МАРКОВА.