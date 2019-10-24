Серия побед – продолжится ли она?

В преддверии нового сезона чемпионата России по волейболу представители ВК «Урал» встретились с журналистами, чтобы рассказать о своей готовности к старту и результатах прошедших матчей. А повод для встречи действительно есть - на первом этапе Кубка России команда выиграла 10 матчей, не потерпев ни одного поражения.

В заключительный игровой день уфимские волейболисты переиграли «Нефтяник» из «Оренбурга» со счетом 3:1. Победы над «Динамо» из Челябинска, «Факелом» и «Тарханом» были добыты со счетом 3:0. Сейчас «Урал» занимает первое место в зоне-3 с 10 победами и 25 очками.

- К Кубку мы готовились планомерно, но чтобы 10 игр выиграть, что хорошо, не стремились, - рассказывает главный тренер Константин Сиденко. - Наша задача была попасть в основной состав. К началу чемпионата морально готовы на 100%, в том числе физически и тактически.

Надо сказать, что в такой форме клуб не был давно. В прошлом году уфимская команда одержала три победы в девяти матчах и заняла 11-е место в турнирной таблице. После ухода прежнего главного тренера Даниэле Баньоли и его штаба новым рулевым стал Константин Сиденко, ранее игравший за башкирский клуб. До того он занимал пост ассистента главного тренера Андрея Воронкова в новосибирском «Локомотиве», а затем работал с фарм-клубом казанского «Зенита» – «Академией». С декабря прошлого года в «Урале» начались позитивные изменения.

- Перед коллективом уже поставлены определенные задачи. Я доволен отношениями, которые есть в команде. Спортсмены настроены на хорошие результаты. На сегодняшний день комплектация команды завершена, - отметил президент ВК «Урал» Валерий Багметов. - Состав хороший, к команде добавились еще два иностранных спортсмена, общий позитивный фон создан.

По его словам, ребятам удалось из непростой ситуации найти правильный выход, что было непросто.

- Атмосфера у нас хорошая, игроки все мотивированы. То, что сейчас происходит – предстартовый мандраж, когда эмоции на тренировках зашкаливают, - поделился капитан команды Сергей Макаров. - Мы готовимся к чемпионату и хотим обратиться к болельщикам, чтобы они нас поддержали, а мы вас уж не подведем!

Первый домашний матч «Урал» проведет с «Динамо-ЛО» 26 октября в 17.00 на стадионе «Динамо». Далее команда примет участие в выездных играх, практически не возвращаясь в Уфу – соревнования пройдут в Белгороде, Кузбассе и других городах. Как признается руководство клуба, календарь для них сложился не очень удачно, но такие трудности лишь сплаичвают спортсменов.

Начальник команды Ильдар Гизатуллин напомнил о строительстве нового волейбольного центра, который сейчас прошел проектную подготовку и готовится к технической экспертизе.

- Возведение одной из лучших в стране арены проходит при поддержке нашего правительства, - сказал Ильдар Уралович. - В январе намечен выход на начало строительства, и мы надеемся, что сроки будут выдержаны.

По проекту волейбольный центр состоит из основной арены на 5 100 зрителей, малого зала на 500 человек, интерната, отеля, фитнес-центра, беговой дорожки и зоны отдыха. По предварительным прогнозам он откроется в 2022 году перед чемпионатом мира. Автоматически в число участников допущены Россия (хозяин турнира) и Польша (действующий чемпион мира). Путевки на ЧМ-2022 также получат по две лучшие команды из каждого континентального чемпионата 2021 года, говорится в официальном сообщении федерации.

- Сейчас мы все в ожидании нового зала. Уверен, что это повлияет на то, что молодежь будет еще больше заниматься волейболом. Хотелось бы рассматривать их как будущую замену, в том числе себе. Появление интерната тоже поспособствует развитию спорта, — отметил центральный блокирующий «Урала» Леонид Кузнецов.

Зиля БАДРИЕВА.