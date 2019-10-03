За тепло платим по-новому

Можно ли обойтись без раскопов и капремонтов, увеличится ли плата за отопление, как быть с двойными начислениями - на все эти вопросы ответили представители компаний БашРТС и «Теплосбыт» на пресс-завтраке, организованном изданием «Коммерсантъ-Уфа».

Капремонт – наше все

- Компания готова к отопительному сезону: в полном объеме проведены плановые ремонты тепловых сетей. Также обновили котельное оборудование. Проведены гидравлические испытания тепловых систем, и все плановые показатели выполнены на 100%, - отметил директор ООО «БашРТС» Илья Гордеев.

- Основная задача БашРТС – надежное и качественное теплоснабжение. Плановый объем замены сетей в этом году составил более 24 тысяч погонных метров. Мы значительно его увеличили, но доля износа все равно остается очень высокой, - продолжил тему руководитель БашРТС-Уфа Азат Абдуллин.

Трубопровод тепловых сетей имеет срок службы 25 лет, а в столице республики 45 процентов старше этого «возраста» и уже исчерпали свой ресурс. Что наглядно видно при проведении гидравлических испытаний - основная часть повреждений приходится на эти старые трубы.

- Но особую тревогу вызывают сети горячего водоснабжения. Как правило, они уложены в кварталах, внутри дворов и их износ еще выше – более 80 процентов. Почему так происходит? Срок их службы составляет всего 10 лет, поскольку технология передачи холодной воды не предусматривает специальной подготовки. Если в сетях теплоснабжения вода очищенная, обессоленная, то здесь - обычная, водопроводная, поэтому повреждаемость очень высока.

Сегодня ремонтные службы при замене трубопроводов горячего водоснабжения используют исключительно шитый полиэтилен. За последние пять лет по данной технологии заменили 25 км. И результаты есть – повреждаемость по таким сетям снизилась на 30 процентов.

- Можно не отключать горячую воду летом на месяц? – поинтересовались журналисты. Выяснилось, что можно. Но нужно построить байпасную (дополнительную) линию, положив трубы параллельно тем, что планируется отремонтировать.

- Однако стоить это будет очень дорого. Например, если за год обычно удается заменить 25 километров труб, то с использованием байпасной линии возможно лишь 15. Лучше отремонтируем больше и будем двигаться вперед, – подытожил Азат Абдуллин. - Вообще ежегодно нам необходимо менять 5% от общей протяженности – это около 40 км. На сегодня цифра достигла 3-3,2%. На большее не хватает финансирования.

Миллиардные долги

А причина нехватки средств проста – сложная ситуация с дебиторской задолженностью. Об этом подробно рассказала директор филиала «Теплосбыт» БашРТС Ирина Попова.

- Величина долга по 8 городам присутствия БашРТС– 6 млрд 157 млн рублей. Большая часть задолженности приходится на управляющие компании – 3 млрд 517 млн. А долг граждан, перешедших к нам на прямые договоры, – 1,5 млрд. Еще 300 млн приходятся на нежилые помещения в многоквартирных домах – коммерсанты, которые имеют офисы на первых этажах, не всегда вовремя оплачивают счета за отопление и горячую воду.

В силу плотности населения большая часть долгов приходится на Уфу – 58,5% и на Стерлитамак - 23,9%.

- Информацию по потребителям, которые систематически нарушают условия по оплате, передаем в Бюро кредитных историй. Самый неприятный момент, когда мы вынуждены нанимать коллекторские агентства для работы с должниками, - сокрушалась Ирина Попова.

Есть и рекордсмены по задолженности – лицевые счета с долгами более 100 тысяч. В основном собственники, которые вложили средства в покупку квартиры и находятся за пределами республики, а также наследники имущества и неблагополучные граждане, ведущие аморальный образ жизни.

Прямые договоры

Уфа уже пережила одну эпопею со счетами за отопление и горячую воду. История началась, когда с апреля 2018 года вступил в силу 59-й Федеральный закон о порядке перехода на прямые договоры.

- По этому закону ресурсоснабжающие организации имеют право в одностороннем порядке расторгать договоры с теми управляющими компаниями, которые накапливают денежные средства у себя и не передают их нам. Хочу обратить внимание на организации «Уютный дом», ТСЖ «Уютный дом», ООО «Высотка». В их состав входят одни и те же лица, между собой аффилированные. Также «Чистый дом», управляющая компания «Центр-Сити» и ИЖФС, - объяснила Ирина Евгеньевна.

Как выяснилось, эти компании злоупотребляют своими полномочиями и просто собирают деньги с граждан, а с ресурсоснабжающими компаниями не рассчитываются. Такие примеры есть в каждом городе, исключение составляет Агидель, где работает самая исправная управляющая компания. Ее представителей уже приглашали в МинЖКХ, чтобы они поделились опытом.

- Дабы исключить такие моменты и «промежуток» в лице управляющей компании, мы начали осуществлять переход на прямые договоры. В конце 2018 года «приняли» собственников от крупных управляющих компаний Орджоникидзевского района, в декабре – Сипайлово. С апреля «забрали» потребителей тепла от крупных управляющих компаний Уфы, Ишимбая, Сибая. На сегодня количество лицевых счетов, которые перешли к нам на прямые договоры, составило 361 тысячу. Нефтекамск и Агидель готовы перейти с октября-ноября.

- Почему уфимцы в платежках за отопление получают суммы больше обычного?

- Жители не всегда помнят о сроках, которые необходимо соблюдать – срок оплаты до 10 числа каждого месяца, следующего за расчетным, и передача показаний индивидуальных приборов учета. Что является важным действием, так как у нас ежемесячно формируется учетный период с 25 числа. Если потребитель своевременно передал данные, мы примем их к расчету, и начисления будут по показаниям. Но если не успели, данные показания будут учтены в следующем расчетном периоде и сделан перерасчет с норматива на факт потребления. Данные можно передать на нашем сайте, с помощью электронной почты, телефона «горячей линии» или во время платежа через банк-партнера.

- Летом наблюдался большой ажиотаж, люди часами стояли в очередях у офисов БашРТС. Как быть тем, кто хочет получить разъяснения?

- В связи с приемом большого количества граждан мы открыли новые офисы по Уфе, разъяснения можно получить по адресам: Ульяновых, 59, Машиностроителей, 15, Рыльского, 2/1, пр. Октября, 43. Также развиваем интерактивные формы обслуживания – через наш официальный сайт bashrts-rb.ru, где в Личном кабинете может зарегистрироваться любой наш потребитель, и колл-центр 8 (800) 511-3015, который действует с 8 утра до 8 вечера без перерыва на обед, в субботу: с 9 до 6 вечера. Также есть услуга Заказать звонок на сайте. Мы перезвоним, если будет корректно указан сотовый телефон, и дадим разъяснения.

Что такое система 1/8

До этого отопительного сезона жители платили за тепловую энергию по так называемой системе 1/12, то есть общая сумма делилась на все месяцы и в течение года вносилась равными долями.

- Было очень много вопросов от граждан, когда мы проводили ежегодную корректировку - приводили выставленные счета к фактическому потреблению по общедомовым приборам учета. Она может быть как положительной, так и отрицательной, и зависит от температуры воздуха. А вот жителям трудно объяснить: почему была всегда одинаковая оплата и в один из месяцев приходят другие суммы, - отметила «минусы» старой системы Ирина Евгеньевна.

Новая система 1/8 введена по постановлению правительства республики с начала этого отопительного периода, то есть с 23-го сентября. Теперь будем платить за отопление по факту, исходя из показаний общедомового прибора учета тепловой энергии. Кстати, теперь он будет иметь важное значение.

Первый плюс – прозрачность. Проживающие в домах с общедомовым прибором учета могут взять расход тепла и зная свою площадь, проверить, насколько корректно выставлена плата по отоплению. Также исключается ежегодная корректировка – оплата будет выставляться месяц в месяц, сколько потратили, столько сразу и заплатили. ВАЖНЫЙ момент. Если в доме установлен общедомовой прибор учета тепловой энергии, плата за отопление при переходе с 1/12 на 1/8 не поменяется, изменится лишь ежемесячное выставление.

Из недостатков можно назвать то, что в отопительный период плата резко возрастет, особенно в самые холодные месяцы – с ноября по февраль. Зато летом в квитанциях за тепло будет стоять ноль. В нынешнем году, который считается переходным, жильцам сделают корректировку: до сентября они платили по системе 1/12, а потом перешли на 1/8, и потому по итогам года возникнет некоторая переплата.

Что касается домов, где счетчики не установлены, то здесь жильцы будут платить по нормативам. По словам Ирины Поповой, таких домов в республике менее 30 процентов. А в Агидели и Нефтекамске почти 100% имеют приборы учета.

- Как быть жителям МКД, где нет этого прибора?

- Индивидуальный прибор учета устанавливается за свой счет при наличии (!) технической возможности. Если заключен прямой договор с БашРТС, нужно обратиться в наш колл-центр

- Что влияет на расход тепловой энергии?

- Температура наружного воздуха. Сыграет свою роль и то, что отопительный период так рано никогда не начинался.

- Скорее всего, возникнет немало вопросов. Как избежать шквала недовольства..?

- Скорее всего, по итогу сентября вопросов не возникнет в тех домах, где есть общедомовые приборы учета. Расходы за отопление будут минимальными, либо его даже может не быть, если отопление за эти дни не поступало. Там, где нет прибора, там будет норматив и он будет иным. Когда к нам придут бабушки с вопросами, мы все объясним «глаза в глаза». Как правило, это происходит в пиковые даты (когда мы доставляем платежные документы). В эту неделю мы усиливаем работу – открываем двери с 8 утра и работаем до последнего клиента, офисы порой закрываются в 10-11 вечера. Большую часть вопросов от граждан мы получим, когда температура наружного воздуха будет значимо отрицательной – по истечении ноября и декабря.

Альфия Ибрагимова.