Генерируем идеи

В этом году Августовский городской педсовет прошел в новом формате. В Конгресс-холле «Торатау» педагоги, воспитатели, родители стали участниками стратегических сессий. Высказанные на них идеи эксперты обобщили в конце пленарного заседания. Голос тех, кто работает на местах, должен быть услышан.

Мы побывали на одной из сессий – для руководителей районных методических объединений «Учитель сегодня». За каждым столом шла оживленная работа, педагоги выступили в роли прилежных учеников, а всю эту педагогическую дискуссию модерировали известные коучи.

- Технология «Мировое кафе» позволяет выработать новые идеи, обменяться ими, придти к общему знаменателю и сформировать план по их достижению, - говорит бизнес-тренер Александр Лазарев. – Несмотря на то, что образование – самая консервативная сфера деятельности, везде есть люди, способные генерировать новые идеи.

Эта технология состоит из нескольких шагов. Первый предполагает выявление проблемы, затем участники меняются столами и помогают коллегам улучшить контент, не допуская при этом критики. Итогом последнего шага должны стать выработанные предложения.

Как, например, решить проблему наставничества?

- Отсутствуют механизмы, нет системы подготовки наставников, - считает методист НИМЦ Ольга Абашкина, - часто взаимодействие носит формальный характер, а опыт не обобщается. Сокращение практики в вузах привело к тому, что начинающие учителя приходят в школы без достаточных навыков. Наставник обладает богатым опытом, а молодые педагоги хорошо владеют современными технологиями. Поэтому сотрудничество не должно ограничиваться советами старшего товарища, а быть обоюдным – у молодого поколения тоже есть чему поучиться.

Таким образом, в отличие от педсоветов предыдущих лет, где педагоги выступали в роли пассивных слушателей, на стратегических сессиях они сталия активными участниками дискуссии.

- Сначала было немного непривычно, все отнеслись к такому формату настороженно, а уже к концу кипели нешуточные страсти, спорили, доказывали свою точку зрения, - поделились впечатлениями участники «тренинга».

Завершающим аккордом стало пленарное заседание, которое открыл глава администрации города Ульфат Мустафин. Он тепло поприветствовал педагогов и признался, что до сих пор помнит свое 1 сентября и испытывает волнение:

- Не поверите, но я первый раз выступаю перед учителями.

Глава муниципалитета начал свое выступление с наболевшего: в Уфе не хватает новых школ и детсадов, но ещё нужна комплексная программа обновления старых. Сегодня директор школы не имеет возможности класть асфальт, ремонтировать кровлю и фасады, - в городском бюджете нет таких значительных средств. Нужна помощь республики через целевую программу реконструкции - с таким предложением мэр обратился к и.о. министра образования Айбулату Хажину под бурные аплодисменты зала.

В этом году школы столицы примут более 122 тысяч учащихся. Это на четыре тысячи больше, чем в прошлом году. Из них более 15 тысяч первоклассников.

Одобрение зала вызвали слова мэра о благоустройстве пришкольных территорий и строительстве спортивных площадок.

Радует, что к этому учебному году проделана большая работа по капитальному и текущему ремонту во всех образовательных организациях. Впервые за много лет из бюджета республики выделены средства на проведение капитального ремонта в сумме 250 миллионов рублей, из городского бюджета – еще 40 миллионов.

Город заботится о своих маленьких гражданах. Так здание кинотеатра «Победы» после реставрации будет отдано детям. Предстоит капитальный ремонт и Детской филармонии. Дан старт строительству Центра спортивной борьбы, этой осенью ожидается открытие крытого ледового катка.

Значимым событием станет открытие двух полилингвальных школ: №44 в Советском районе и №162 «Смарт» в микрорайоне «Яркий», где обучение будет вестись на трех языках, а во второй половине дня дети смогут развиваться в секциях, кружках и студиях различного направления.

И.о. министра образования Айбулат Хажин поставил перед участниками Августовского совещания амбициозные задачи: войти в десятку лучших образовательных систем России.

Только в этом году из федерального бюджета на развитие национального проекта «Образование» в Башкортостане выделено 1,2 млрд рублей. В некоторых начинаниях республика опережает другие регионы. Так с 1 сентября в Башкортостане реализуется программа «Земский учитель», началось рейтингование школ, лучшие из лучших получат по 1 млн рублей. Всего в этом году в республике вошли в строй 21 детский сад и 21 школа. 10 уфимских школ уже в этом учебном году получат оборудование для кабинетов химии. Также предстоит большая работа по реализации проекта «Взлетай!».

Доклад начальника Управления образования администрации Уфы Елены Хаффазовой изобиловал цифрами и перечислением инноваций, которые сегодня внедряются в столичных школах. Она подробно доложила, как реализуются 8 региональных проектов. Это - «Поддержка семей, имеющих детей» и «Содействие занятости женщин», «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Кадры для цифровой экономики», «Социальная активность».

Благодаря инициативе главы мунициалитета Ульфата Мансуровича Мустафина во всех школах города обновлено спортивное оборудование и инвентарь, обустроены площадки для уличного волейбола. На территории школы № 41 модернизировано футбольное поле.

- Новшеством наступающего учебного года станет «тематическая суббота», выделяемая раз в месяц для проведения общешкольных мероприятий. Школы уже запланировали такие «субботы», - пояснила Елена Робертовна.

Многих родителей волновало качество школьного питания. Сейчас идет его реновация: эту услугу в детских и образовательных учреждениях оказывает единый оператор. Питание будет организовано по единому меню.

По итогам Первого форума школьного образования «Взлетай!» на базе Орджоникидзевского района будет запущена пилотная площадка для апробирования модели единой городской цифровой образовательной среды. Инфраструктура соединит информационные системы управления финансово-хозяйственной деятельностью и автоматизации образовательного процесса.

До 2024 года на базе двух лицеев №№ 161 и 106 планируется открытие центров цифрового образования детей «IT-Куб», позволяющих приобщать учащихся к практической деятельности в сфере информационных технологий, робототехники и IT-инжиниринга.

Нынешний Августовский форум, по мнению учительской общественности, выгодно отличался от форумов предыдущих лет, прежде всего своей конкретикой и четко поставленными задачами.

Осталось только претворить амбициозные проекты в жизнь.

Светлана ЯНОВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.