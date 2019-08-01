Дебют на миллион

Во вторник в Уфе завершился Международный кинофестиваль «Серебряный Акбузат», прошедший с особенным размахом. Гран-при удостоена работа режиссера из Якутии Любови Борисовой «Надо мною солнце не садится».

Без амбиций, но талантливо

Победительнице вручили не только статуэтку крылатого коня, но и сертификат на главный приз - миллион рублей. На сцене Конгресс-холла «Торатау» награду вручал председатель жюри, народный артист РСФСР Сергей Шакуров.

Этот же фильм признан победителем в номинации «Социальное и мотивационное кино» среди полнометражных картин. Сюжет весьма незатейлив, но этим и пришелся по сердцу многочисленной аудитории, уставшей от перестрелок, погонь и драк и соскучившейся по доброму, светлому кино. Юный видеоблогер Алтан (Иван Константинов) сидит на шее у отца. В воспитательных целях семья отправляет его на песцовую ферму где-то на краю света. Вокруг ни души. Но вскоре Алтан знакомится со стариком по имени Байбал (Степан Петров) из ветхого деревянного дома по соседству. Он приехал сюда доживать свои дни и просит, чтобы парень похоронил его рядом с давно погибшей женой. Алтана пугают разговоры о смерти. Вместе с соседом он затевает новый видеопроект – серию роликов, в которых Байбал осуществляет свои самые заветные желания. Они у старика простые: порыбачить, напечь оладий, поохотиться на уток. Есть лишь одно невыполнимое. Когда-то Байбал потерял в море единственную дочь. Тело так и не нашли, поэтому старик верит, что девочка выжила и была спасена. Алтан считает, что социальные сети могут помочь в ее поиске.

Уфимский кинофестиваль – не первый для якутской картины. В апреле ее показ состоялся в рамках Московского международного кинофестиваля, где ее благосклонно приняли критики. «Искреннее, сияющее чудо», - так охарактеризовали работу Любови Борисовой. А в начале августа картина заняла третье место в конкурсе «Выборгский счет».

- Сам фильм и моя работа в нем, можно сказать, дело случая. На «Сахафильм» проходил худсовет, на нем участники просто предлагали свои идеи, среди них прозвучала и моя. Одобрили два проекта, из которых решили остановиться на моей истории, - рассказывает Любовь Борисова. – Мне предложили снимать самой, хотя никаких амбиций у меня не было. Так что я опомниться не успела, как стала режиссером своего первого проекта.

Кастинг тоже проходил своеобразно. Так, 73-летний Степан Петров не является профессиональным актером. Всю жизнь живя в деревне, он проработал водителем. Его дебют в кино случился в 70 лет в картине «Царь-птица», также снискавшей одобрение столичных кинокритиков. В роли старика, потерявшего дочь, Любовь Борисова видела только его. Так он получил свою вторую роль. Его напарника по картине, Ивана Константинова нашли по рекомендации. Он тоже никогда не снимался. Просто прислал видео и понравился настолько, что его сразу же утвердили. Поначалу актеры даже стеснялись, были чуть зажаты, но по ходу съемок, что называется, разошлись.

Интересно, что сама режиссер Любовь Борисова имеет экономическое образование. В кино работает с 2011 года, но до нынешнего проекта только в качестве помощника режиссера.

Кино поднимет со дна

Немного о специальных призах. Так, награды от Каринэ Хабировой в номинации «Социальное и мотивационное кино» удостоена лента «Девушка и море» Азизжана Заирова и Мухамеда Мамырбекова (Казахстан).

В основу социального фильма положены реальная история Динары Шариповой, являющейся инвалидом с рождения. В фильме главную героиню зовут Асель. Ее главная мечта - найти любимого человека, создать семью и родить ребенка, что при ее болезни сделать практически невозможно. Асель делает все, чтобы исполнить свои заветные желания.

- Я тоже выпускник детского дома, имею инвалидность. В свое время не опуститься на дно мне помогло знакомство с миром искусства и в частности кино, - говорит сорежиссер ленты Азизжан Заиров.

Спецприз имени Амира Абдразакова, основателя киностудии «Башкортостан», достался ленте «Султан Агунг» Ханунга Брамантио (Индонезия). Награду вручал его сын, известный оперный певец Аскар Абдразаков. Ханунг увлекся режиссурой в 10 лет, поставив школьный спектакль. В 2004 г. снял свой первый полнометражный игровой фильм «Брауни». Картина повествует о судьбе юного принца Радена Мас Рангсана, никогда не мечтавшего о престоле. Смерть короля-отца изменила его жизнь. После коронации простой парень стал великим султаном.

Специальный приз администрации города достался Сергею Ландо из Санкт-Петербурга за операторскую работу над кинокартиной «Последний Вальс». Приз за победителя из рук вице-мэра Алины Сулеймановой получил продюсер кинокартины Станислав Ершов.

- Позвольте поблагодарить наше большое жюри, участников фестиваля, наших дорогих гостей. Мы действительно с большим сердцем, с большой радостью принимаем вас в нашей столице. Искренне верим, что вы запомните наш теплый прием,- обратилась к гостям Алина Сулейманова.

Алина Дмитриева.

Фото Риты Ишниязовой.