Не пускайте воду на самотек

- ЕРКЦ отказывается делать перерасчет! Что делать? –читательница Вилия Н. полна возмущения. Она рассказала о своих злоключениях и попросила разобраться в ее ситуации.

Женщина ранее исправно платила по приходящим квитанциям, особо не разбираясь с тонкостями начисления. Однако внушительная цифра – более 13 тысяч рублей за горячую воду заставила пойти в филиал ЕРКЦ по ул. 50 лет СССР. Там ей объяснили, что начисление прошло согласно данным, переданным по телефону. Оказалось, что жилищники перепутали запятые: вместо 2,86 кубометров написали 286. Когда потрясенная жительница указала на подскочившие также цифры в строке по отоплению и канализации, где они выросли раз в десять, то начальница ЕРКЦ объяснила, что платеж выводится из показаний потребления горячей воды. То есть, сколько употребил, столько же ушло в батареи и канализацию. На вопрос, почему не делается перерасчет, ей ответили, что такая крупная сумма списывается в управляющей компании. Куда собственно и направилась горожанка.

- Написала заявление, через месяц получила письмо, где указано, что с 1 июля деньги поступили на расчетный счет БашРТС, и перерасчет невозможен, - рассказала она о результате хождений по инстанциям. – Когда я пришла в УЖХ Октябрьского района во второй раз, юрист посоветовал отправиться в суд.

Пока суд да дело, мы обратились за разъяснениями в Госкомжилнадзор РБ.

- Пункт 59-й Правил утверждает, что в случае если показания счетчика не были переданы, то плата за потребленную коммунальную услугу (в данном случае – водоснабжения), первые три месяца рассчитывается, исходя из среднего потребления в предыдущий период (берется полгода). А п. 60-й пункт уточняет, что по истечении трехмесячного срока плата за воду начисляется, исходя из действующих в регионе нормативов потребления.

Если при проведении проверки контролером УЖХ будет установлено, что гражданин неправильно передал данные прибора учета, должен быть произведен перерасчет платы за коммунальную услугу, - пояснила юрист Гузель Стаценко. - Излишне уплаченные потребителем суммы подлежат зачету при оплате будущих расчетных периодов.

Перерасчет производится без представления подтверждающих документов в случае, если на период временного отсутствия потребителя исполнителем по его обращению было произведено отключение и опломбирование запорной арматуры, отделяющей внутриквартирное оборудование от внутридомовых инженерных систем, и после возвращения потребителя исполнителем в ходе проведенной им проверки был установлен факт сохранности установленных пломб по окончании периода временного отсутствия.

На что жалуемся чаще?

Как рассказали в Госкомитете Башкирии по жилищному надзору, только за полгода поступило 11 412 обращений, в том

числе электронных 6145, что примерно в три раза больше, чем в прошлом году.

Статистика показывает: из поступивших жалоб 42% относится к управлению жилищным фондом (неудовлетворительной работе управляющих компаний) и ненадлежащего содержания общего имущества, 28% – по начислению платы за жилое помещение и

коммунальные услуги и 21% - по нарушениям при предоставлении коммунальных услуг.

Руководителям управляющих организаций выдано 283

предостережения о недопустимости нарушений обязательных

требований в сфере ЖКХ, а сотрудники отдела судебного представительства принимали участие в судебных заседаниях 935 раз. Общая сумма перерасчета гражданам платы за жилое помещение и коммунальные услуги составила 34,5 млн руб.

Одна из самых частых жалоб в ведомство – перерасчет за отопление. Например, недавно было рассмотрено дело в отношении управляющей компании, действующей в многоквартирном доме № 27 по ул. Академика Королева. Его житель указал на отсутствие корректировки размера платы за отопление за 2016-2017 годы в соответствии с требованиями федеральных правил. В ходе проверки Госкомитетом установлено неисполнение УЖХ Сипайловский Октябрьского района обязанностей, за что наложен штраф в размере 250 000 рублей.

- По результатам проверки в отношении юридического лица составлен протокол об административном правонарушении и выдано предписание произвести корректировку (возврат) размера платы за услугу, - отметила госжилинспектор Линара Латыпова.

Как вычислить размер переплаты, рассказал руководитель общественной организации в сфере ЖКХ «Уфасити.ми» Вадим Беляков:

- Необходимо письменно или посредством электронной почты направить запрос в свою управляющую организацию по поводу предоставления необходимых данных, подтверждающих правильность произведенного перерасчета. Когда получите ответ на свой запрос, необходимо воспользоваться следующей инструкцией.

1. Суммируем гигокалории, потраченные на отопление, умножаем на те тарифы, которые были в 2015-2018 годах и получаем сумму, которую дом потратил на отопление.

2. Затем смотрим тарифные ставки, по которым дом платил в эти годы, также по периодам (если менялись), умножаем их на площадь дома (сумма жилых и нежилых) и получаем сумму, которую оплатил дом за отопление.

3. Вычитаем 1 из 2, и если число больше нуля, значит, дом остался должен за отопление. В таком случае полученную сумму делим на общую площадь жилых и нежилых помещений и умножаем на площадь квартиры, получим верную сумму, которую собственник должен. Собственно, если меньше нуля, то тоже самое, но только уже УК должна вернуть вам.

Теперь и за холодную воду

«Уфаводоканал» сообщил жильцам многоквартирных домов, что с 1 июля переходит на прямые договоры с собственниками квартир.

- Первая квитанция на оплату услуг по холодному водоснабжению и водоотведению собственникам жилых помещений в доме будет выставлена за август, - уточнила пресс-служба предприятия. - Контактные телефоны для связи и способы передачи данных также будут указаны в квитанциях на оплату.

Напомним, кубометр использованной воды будет стоить 25,68 рубля, кубометр за водоотведение - 30,59.

Работа по переходу на прямые договоры компания ведет с 2017 года. На основании Федерального закона она в одностороннем порядке отказалась от договора ресурсоснабжения с ТСЖ и УК, у которых имеется задолженность за поставленные коммунальные ресурсы в размере, превышающем две среднемесячные величины обязательств по оплате.

- По состоянию на 1 июля текущего года на прямые договоры переведено 3 995 многоквартирных домов, что составляет 91% от общего количества МКД столицы. На сегодняшний день на прямых договорах с МУП «Уфаводоканал» находится 425,8 тыс. жилых помещений, - пояснили на предприятии.

В августе на прямые договоры переходят жители по следующим адресам: Октябрьской Революции, 19Б, 23А, 27 Б и 31А, Коммунистическая, 78, Архитектора Рехмукова, 5, Коммунистическая, 107, 98/1, Революционная, 92/4, Российская, 60, Пушкина, 117, Академика Королева, 10/4, Сагита Агиша, 16, Степана Злобина, 38/2, Достоевского, 100/1.

Жильцы получат отдельные квитанции от «Уфаводоканала», а управляющие компании обязаны исключить из своих квитанций строки холодное водоснабжение, водоотведение холодного и горячего водоснабжения, ХВС при СОИ, отведение сточных вод при СОИ.

Зиля БАДРИЕВА.