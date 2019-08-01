Опасные последствия ложной тревоги

Видя пожарный автомобиль, «летящий» по улице с включенными мигалками и сиреной, мы невольно представляем себе буйство огненной стихии. И как-то не задумываемся, что далеко не во всех случаях, прибыв на место вызова, огнеборцы обнаруживают реальный пожар. По статистике, каждое четвертое-пятое сообщение оказывается ложным, а пожарные расчеты не только расходуют топливо и ресурс машин, но и отвлекаются от дежурства, что может иметь печальные последствие в случае возникновения реальных ЧП. Для исправления ситуации необходимы, прежде всего, наблюдение за исправной работой противопожарных сигнализаций и борьба с телефонными террористами.

По данным МБУ «Управление пожарной охраны Уфы», с 1 января по 19 августа 2019 года подразделениями городского пожарно-спасательного гарнизона совершено 1465 выездов на ложный вызов, из них 675 - на ложное срабатывание автоматической пожарной сигнализации и 279 сообщений о заложенных взрывных устройствах. Из проведенного анализа установлено, что 511 вызовов совершены не из хулиганских побуждений: звонки поступили от бдительных граждан и стали следствием их ошибок. Кроме того, за данный период подразделениями пожарной охраны совершено 659 выездов на ложные вызовы в Уфимский район.

С учетом их общего количества вызовов получается, что в среднем каждый пятый из них производится «вхолостую». В целом по стране ситуация еще хуже – ложным оказывается каждый четвертый вызов экстренных служб. Сложив стоимость времени и ресурсов, затраченных только на один ложный вызов, получается, что в среднем он обходится бюджету Уфы в 2 000 рублей на одно дежурное отделение на пожарной автоцистерне. Таким образом, сумма ущерба пожарно-спасательного гарнизона только с начала года составила около 10 миллионов рублей. На эти средства можно купить два новых спецавтомобиля или другую столь нужную огнеборцам спецтехнику. Но материальный фактор не главный. Главное в том, что из-за отвлечения сил и средств на ложные вызовы в целом по стране на каждом десятом пожаре погибает или травмируется один человек.

Для снижения числа таких вызовов необходимо устранять их причины. Проще всего разобраться с 511-ю звонками от бдительных граждан. Люди могут набрать 01, почувствовав запах подгоревшей еды или увидев отблеск заходящего солнца, похожий на отдаленное мерцание пламени. Здесь, как говорится, лучше перестраховаться, чем пропустить возгорание на раннем этапе, пока оно не перешло в масштабный пожар.

675 ложных срабатываний пожарных сигнализаций в основном связаны с неисправностью или некорректной работой охранных систем, а значит, вполне предотвратимы. Для этого граждане и организации должны лучше следить за их техническим состоянием. К примеру, устанавливаемые в квартирах реагирующие на дым автономные пожарные извещатели могут давать ложное срабатывание при сильном разряде батареи питания – такие случаи уже были в Уфе. Вовремя заменив ее можно избавить себя и пожарных от ненужных проблем. Причиной ложных срабатываний также могут быть пыль, неправильно установленные светильники или прокладка в непосредственной близости от извещателей высоковольтных электрокабелей.

Сложнее всего обстоят дела с 279 сообщениями о заложенных взрывных устройствах, на которые выезжали пожарные расчеты. В основном такие звонки совершают дети и несовершеннолетние школьники, люди с нестабильной психикой, хулиганы и те, кто находится в состоянии опьянения. И хотя за это предусмотрены суровые наказания: от больших штрафов до реального лишения свободы, телефонный терроризм по-прежнему процветает. Звонящие люди в силу разных причин часто просто не осознают последствия своих действий, что представляет большую и трудно решаемую проблему.

Профилактике ложных вызовов может помочь использование современных технических средств. К примеру, комбинация датчиков пожарной сигнализации и установленных рядом видеокамер с возможностью автоматической передачи изображения на пульт дежурного пожарной охраны. При срабатывании сигнализации видеокамера позволит исключить ложный вызов, а в случае реального возгорания оценить его масштабы и скорректировать состав направляемых на ликвидацию сил пожарных расчетов.

Алексей Фатыхов.