В сквере имени 50-летия Победы торжественно открыли памятник героям-ликвидаторам Чернобыльской катастрофы и других радиационных аварий.

Пара рук, бьющих в колокол, извещая о случившейся трагедии, стала символом памяти и данью уважения подвигу наших земляков.

– Авария на Чернобыльской АЭС - одна из крупнейших трагедий ХХ века. Речь об увековечении памяти тех, кто помогал в ликвидации ее последствий, шла давно. Сегодня мы восстановили справедливость, – сказал глава администрации города Ульфат Мустафин.

В торжественной церемонии открытия памятника приняли участие председатель Госсобрания – Курултая РБ Константин Толкачев и заместитель премьер-министра правительства республики Ленара Иванова. Они тепло приветствовали присутствующих, а также выразили слова благодарности инициативной группе местной общественной организации Союза «Чернобыль» и депутату Горсовета Артуру Хазигалееву, на средства которого был создан памятник.

После минуты молчания уфимцы возложили цветы к памятнику. Среди присутствующих было немало тех, чьи родственники принимали участие в ликвидации чернобыльской аварии, но не дожили до сегодняшнего дня.

– Я пришла с фотографией мужа, – говорит Елена Атаманенко. - Мой супруг, Виктор Атаманенко, родом из-под Киева, работал водителем, и когда узнал о катастрофе, сам вызвался помочь в вывозе жителей пострадавшего города и близлежащих деревень. Он рассказывал, как люди старшего поколения, прожившие всю жизнь на этой земле, отказывались уезжать. Их приходилось уговаривать, обещать, что это временно и скоро они вернутся домой. В течение пяти месяцев он занимался эвакуацией, за это время получил немалую дозу облучения, от которой впоследствии развилась онкология. В 2012 году скончался. Всегда говорил, что выполнял свой гражданский долг, помогая тем, кто попал в беду. Сейчас наш сын в армии, и когда жалуется, что ему тяжело, всегда привожу в пример отца.

– Мы приехали из Ижевска: когда нас пригласили коллеги из Башкортостана, без раздумий согласились, ведь это дань уважения героям, которые отдали жизни и здоровье во имя сограждан, – отметил член правления Союза «Чернобыль» Удмуртской республики Андрей Рассихин.

Алина ГАРИПОВА

Фото автора.