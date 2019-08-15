Музею города – быть!

Мимо высоких арочных окон дома в самом центре столицы проходят люди. Пока никто из них даже не догадывается, что здесь совсем скоро произойдет важное культурное событие. К началу осени в Уфе наконец-то появится Музей истории города.

Чтобы сохранить интригу, пока не разглашается даже адрес будущего музея. Но нашему корреспонденту удалось попасть на «экскурсию» по его залам и представить, «как это будет».

Помещение небольшое, и пока здесь мало что напоминает «классический» музей. Для того чтобы показать многовековую историю города, в четырех залах планируется применить новейшие технологии. Видеоинсталляции, интерактивные столы, мультимедийная книга, световые проекции – все это поможет раскрыть уникальность музейных предметов и даже совершить путешествие в прошлое.

- Идея создания Музея истории Уфы вынашивалась многие годы. Попытки были еще в 80-х, на базе Музея интернациональной Дружбы. Но реализовать их не удалось, - говорит директор МБУ «Музей истории города Уфы», историк Тимур Ильясов. – Вторая волна пришлась на 2013 год, тогда же было определено здание. Через несколько лет частично закупили оборудование, но из-за нехватки финансирования проект снова «заморозили». Сейчас мы настроены решительно, проделана колоссальная работа: исследовательская, творческая, организационная.

Применять новейшие технологии в музейном деле нужно очень аккуратно. Если загрузить посетителя огромным количеством информации, дать визуальный ряд, оживить картинки, потом еще показать фильм и предложить почитать книгу, то, вероятнее всего, он уйдет не с новыми знаниями, а с тяжелой головой. Поэтому создатели экспозиции тщательно следят за балансом реальных ценных экспонатов и технологий.

Первый зал повествует об истории города на начальных этапах его становления. Здесь уже установлен макет Уфимского кремля. Он немного отличается от того, каким мы привыкли видеть его в Национальном музее, так как более соответствует реальному прототипу.

Второй зал посвящен истории города XVIII – XIX веков. Современные технологии позволят нам вернуться в губернскую Уфу и даже сделать на память фото в мастерской. Здесь же установлены стеллажи с экспонатами. В основном это предметы городского быта. Однако содержание витрин еще будет дополняться.

Из века роскошных балов и изящных кринолинов мы попадаем в век мощного индустриального развития. Здесь можно будет увидеть, как развивалась промышленность в Уфе. Небольшая «каретка» при движении проецирует на экран ролик, который демонстрирует основные вехи: от строительства железнодорожных путей до современных инновационных предприятий.

В этом же зале будет транслироваться фильм о подвиге уфимцев в годы Великой Отечественной войны и эвакуации сюда ведущих промышленных предприятий, что во многом определило дальнейшее развитие города. Еще один временной скачок - и мы оказываемся в квартире советского инженера 70-х годов. Сервант, пылесос «Ракета» и уютная кухня - каждый из нас видел такой интерьер у бабушек или родителей, и у многих эти незатейливые предметы быта вызовут волну теплых ассоциаций и воспоминаний.

Завершает осмотр зал, посвященный XXI веку, который планируется использовать как интерактивную площадку для творческих встреч, конференций, тематических выставок.

- Думаю, что наш музей может стать тем местом, которое объединит краеведов, гидов и просто горожан, интересующихся историей, - продолжает Ильясов. – Планов и идей у нас много. Мы создаем открытую, живую, постоянно развивающуюся площадку, которая непременно станет новой точкой притяжения для уфимцев и туристов.

В социальных сетях появились аккаунты Музея истории Уфы. Подписаться на обновления можно в ВКонтакте, Facebook и Instagram.

На страницах публикуются фотографии из фондов музея, справочная информация по истории города, анонсы событий и мероприятий, которые будут проходить на его площадке, а также новости о знаменитых уроженцах столицы республики.

Открытие Музея истории Уфы планируется в начале сентября.

Екатерина МАРКОВА.

Фото Валерия Шахова.