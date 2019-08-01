Уфа «идет»10 на юго-восток

В преддверии Дня строителя, который в этом году будет отмечаться 11 августа, мы встретились с заместителем главы администрации города Аскатом Хайруллиным, курирующим вопросы строительства и архитектуры.

- На недавнем «Стройчасе» вы заявили о планах по расширению Уфы в сторону Забелья. Как будут воплощаться эти масштабные проекты?

- Столица республики - бурно развивающийся центр, в котором сосредоточена деловая активность региона. Застройка существующих кварталов не может удовлетворить весь спрос на рынке недвижимости. Развитие спальных микрорайонов со своей инфраструктурой в Забелье станет еще одним смелым шагом в будущее, как в свое время стало решение о строительстве Сипайлово.

В Забелье входят Затон, в котором сейчас проживают 86 тысяч человек, Дема (77 тыс. чел.), Цветы Башкирии (1007 чел.), а также села Романовка (300 чел.) и Ветошниково (260 чел). Объем нового жилищного строительства в соответствии с утвержденными и разрабатываемыми проектами планировки и проектами межевания составляет 895 тысяч кв. м. Проектная численность населения - 283 000. Так что масштабы весьма впечатляют.

Решающим фактором развития Забелья стала реализация таких проектов, как, например, ТЭЦ-5 в Затоне. Ее мощность и также пропускная способность магистральных теплопроводов позволят обеспечить теплом порядка 2 млн кв. м. нового жилья.

Реализация инвестиционных программ ООО «Башкирэнерго» позволит обеспечить электроэнергией заявленный объем строительства на перспективных территориях. В частности, построена подстанция на 110/10 кВ «Кустаревское озеро». Стоимость проекта составила 320 млн рублей.

Однако пока застройка территории ограничена отсутствием свободных мощностей централизованных систем водоснабжения и водоотведения, включая отсутствие резерва мощности существующих насосных станций. Для обеспечения водой и канализацией первой очереди в объеме 4 000 тыс. кв. м жилья необходимо в течение четырех лет (с 2019 по 2022 г.) возвести соответствующие сети и сооружения.

- Расскажите про проект с необычным названием NOVALAND?

- Проезжая по старозатонской дороге, рядом с Центром спортивной подготовки можно увидеть, что на огромном некогда пустующем пространстве возводятся сразу несколько домов. Это – «пионеры» нового микрорайона, основным застройщиком которого является АО ЗС «ИСК г.Уфы». Здесь планируется возвести 1 млн 545 тысяч квадратных метров жилья. Это будет город в городе. Предусмотрены не только жилые дома, но и медицинские, и образовательные детские учреждения. А нынешний лесной массив превратится в парк, также планируется благоустроить участок набережной Белой. Это пример комплексного подхода, когда строительная компания заинтересована не только в коммерческом успехе своего проекта, но и отвечает запросам муниципалитета, а также несет социальную ответственность перед людьми, которые здесь будут жить.

Тем и привлекательно создание микрорайонов. Если в пределах существующей застройки мы вынуждены вписывать возводимые объекты в уже сложившуюся урбанистическую систему, то создавая новое масштабное жилое пространство, можно применить инновационные решения, учесть все современные тенденции, загодя ответить на требования времени.

- Нельзя обойти вниманием проблему обманутых дольщиков. Как она решается?

- Мы вынуждены работать с наследием прежних лет, когда рынок недвижимости еще не был строго регламентирован. Сейчас разрабатываются дорожные карты для завершения конкретных объектов.

В частности, удалось с мертвой точки сдвинуть ситуацию проблемного дома №128/1 по улице Менделеева, где дольщики пострадали от действий ПХК «Меркурий». Мы находимся в постоянном контакте со всеми заинтересованными сторонами. Согласно плану дом должен быть сдан в 2021 году.

Близок к получению проектного финансирования для завершения своих проблемных объектов застройщик ЖК «Серебряный ручей». В конце прошлого года он ввел в эксплуатацию дом №7. Тогда ключи от квартир получили 140 семей. Сегодня жилой комплекс представляет собой 6 многоэтажек на разных стадиях строительства, две из них – литеры № 9 и 10 - компания планирует ввести в эксплуатацию в сентябре.

Каждый долгострой находится под нашим контролем, предпринимаются все усилия для того, чтобы все дольщики получили свое жилье.

- Нет ли тенденции по снижению темпов ввода жилья?

- За первое полугодие 2019-го фактический объем ввода многоэтажных домов составил 230 тыс. кв.м. Есть реальные перспективы выйти к концу года к объемам не ниже 2018-го, то есть 501 тыс. кв.м.

Некоторая корректировка показателя обусловлена тем, что в силу вступили изменения в законодательстве, которые ужесточают требованию к компаниям, работающим на рынке долевого строительства. Эти меры призваны оздоровить его, оставив только надежных игроков, а слабые должны уйти. Таким образом проблема обманутых дольщиков должна остаться в прошлом. Но и сильным застройщикам необходимо время для того, чтобы приспособиться к новым условиям работы, поэтому они несколько снижают объемы. К тому же сейчас в стадии завершения находятся объекты, начатые в 2015 году, а в условиях начавшегося кризиса тогда наблюдалось сокращение проектов. Думаю, что у строительной сферы – большие перспективы, особенно с учетом масштабных планов по расширению столицы республики.

Альбина Зубарева.