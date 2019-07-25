Уфимские рапиристки – чемпионки мира

По итогам чемпионата сборная России заняла первое место в медальном зачете соревнований, завоевав три золотые, три серебряные и одну бронзовую награду. Второй стала команда Франции, третьей – Южная Корея.Президент России Владимир Путин поздравил девушек с победой.В телеграмме, направленной в адрес врио главы Башкортостана Радия Хабирова говорится:«Уважаемые Инна Васильевна, Аделина Рустемовна, Анастасия Андреевна, Лариса Викторовна! От души поздравляю вас с победой.Своим триумфом вы приумножили успехи нашей сборной на чемпионате мира 2019 года, вписали еще одну яркую страницу в историю отечественного спорта высших достижений, проявили себя как крепкая, сплоченная, хорошо подготовленная команда.И, конечно, особо отмечу большой, подвижнический труд ваших наставников, специалистов, всех, кто помогает вам добиваться намеченных целей, достойно выступать на самых авторитетных соревнованиях.Желаю вам дальнейших свершений и всего наилучшего».