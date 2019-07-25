Разговор на тяжелую тему

Известный клинический психолог Ирина Рудольфовна Хох рассказала о том, какой урон родители наносят детям физическими наказаниями:- Давно доказано, что чем жестче наказание, тем выше уровень агрессивности формируется у ребенка. Такое поведение со стороны родителей имеет прямой посыл: кто сильный, тот и прав. То есть сила, агрессия становятся ценностнее для подвергнувшегося наказанию ребенка, чем умение договариваться, сглаживать конфликты, искать компромиссные решения. В семье просто не создаются ситуации, в которых ребенок мог бы эти навыки отрабатывать.Любые телесные наказания чреваты и психическими травмами. Что потом, повзрослев, он вспомнит о детстве? Как потом он будет это интерпретировать? Большой вопрос. Затем такие же поведенческие реакции он с большой долей вероятности может демонстрировать в собственной семье. Насилие продолжится, происходит закладка сценарности поведения.Кроме того, сила взрослого человека несоразмерна с физическими возможностями ребенка. Кажется, что несильно шлепнул, а на самом деле нанес увечье. Находясь в эмоциональном состоянии, и вовсе сложно контролировать силу удара. Когда родитель или опекун доходит до такого уровня, как телесное наказание, он расписывается в собственном бессилии. То есть другие способы – уговора, переключения внимания, внушения, личного примера уже остались в прошлом, не работают или в данном случае человек не может их применить по какой-то причине. Когда взрослый применяет силу по отношению к слабому ребенку, это есть не что иное, как демонстрация власти: делай только так, как хочу я.Ведь есть альтернативы наказанию. Сегодня повел себя плохо, значит, меньше посидишь за компьютером.- Вообще в наших традициях закрывать глаза на страдания детей. Даже если мы становимся свидетелями подобных случаев, у большинства возникает мысль: им виднее, как надо воспитывать.- В психологии есть понятие: общество, живущее в культуре полезности, а есть - живущее в культуре достоинства. Это принципиально разные построения общества. Когда мы говорим о полезности, то оцениваем человека по его вкладу, тому, что он производит. В этой культуре бесполезны дети и старики. Первые еще не производят ничего, а вторые уже не производят и ничего не дают. Если мы претендуем на более цивилизованное построение отношений, то должны стремиться к культуре достоинства. Неважно, сколько тебе лет, как ты выглядишь, имеешь ли ограниченные возможности здоровья, в любом случае имеешь право иметь желания, высказывать свое мнение, на уважение к тебе как к человеку. Культура достоинства культивируется не сверху, а в семьях.Пример элементарного уважения к ребенку, когда родитель, готовя завтрак, спрашивает, что он хочет поесть – кашу, хлопья, омлет? Тогда он понимает, что у него есть выбор. Уважение проявляется в мелочах.- По вашему мнению, есть ли закономерность между случаями насилия и достатком семьи? Говорят, что чаще оно происходит в неблагополучных семьях. Согласны ли вы с этим?- Исследования не подтвердили это. Все зависит от осознанности родителя, от искренней заботы: что нужно для моего ребенка, я хочу спросить его, хочу создать ему комфортные условия. Не только материальные. Есть понятие пресыщенности. Иногда наши дети отказываются что-то делать и куда-то ходить, потому что любое их материальное желание удовлетворяется. Им не надо прикладывать усилий, чтобы достичь желаемого. Здесь нет баланса, гармонии. Одна сфера насыщается: игрушки, путешествия, одежда. А в другой - дефицит эмоциональности, ценности принятия себя, любви.На прием ко мне часто приходят взрослые с травмами детства. Например, женщина ищет партнера, с которым выступает в роли жертвы. Ведь когда ребенка бьют, он понимает только одно: меня не любят. Это заставляет человека всю жизнь искать эту любовь, причем в таких же токсичных и критических отношениях. А если он встретит партнера, который будет ее ему давать, то он снова бежит. Потому что не знает, как с этой любовью сосуществовать.Альбина Зубарева.albinazub@yandex.ru